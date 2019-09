Stasera in tv: "Space Jam" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 28 settembre 2019

Italia 1 stasera propone "Space Jam", commedia fantastica del 1996 diretta da Joe Pytka e interpretata da Michael Jordan, Bill Murray e i Looney Tunes.

Cast e personaggi

Michael Jordan: se stesso

Wayne Knight: Stan Podolak

Theresa Randle: Juanita Jordan

Bill Murray: se stesso

Manner "Mooky" Washington: Jeffrey Jordan

Eric Gordon: Marcus Jordan

Penny Bae Bridges: Jasmine Jordan

Brandon Hammond: Michael Jordan a 10 anni

Larry Bird: se stesso

Thom Barry: James Jordan

Charles Barkley: se stesso

Patrick Ewing: se stesso

Muggsy Bogues: se stesso

Larry Johnson: se stesso

Shawn Bradley: se stesso

Ahmad Rashād: se stesso

Del Harris: se stesso

Vlade Divac: se stesso

Cedric Ceballos: se stesso

Jim Rome: se stesso

Paul Westphal: se stesso

Danny Ainge: se stesso

Bebe Drake: governante dai Jordan

Alonzo Mourning: se stesso

A.C. Green: se stesso

Pervis Ellison: se stesso

Charles Oakley: se stesso

Derek Harper: se stesso

Jeff Malone: se stesso

Anthony Miller: se stesso

Sharone Wright: se stesso

Doppiatori originali

Billy West: Bugs Bunny, Taddeo

Dee Bradley Baker: Duffy Duck, Taz, Toro

Danny DeVito: Mr. Swackhammer

Bill Farmer: Silvestro, Yosemite Sam, Foghorn

Bob Bergen: Titti, Porky, Marvin, Bertie, Herbie

June Foray: Nonna

Maurice LaMarche: Pepe Le Pew

Kath Soucie: Lola Bunny

Frank W. Welker: Charles il cane

Colleen Wainwright: Sniffle, Nerdluck Nawt

Jocelyn Blue: Nerdluck Pound

Charity James: Nerdluck Blanko

June Melby: Nerdluck Bang

Catherine Reitman: Nerdluck Bupkus

Dorian Harewood: Monster Bupkus

Joey Camen: Monster Bang

T.K. Carter: Monster Nawt

Darnell Suttles: Monster Pound

Steve Kehela: Monster Blanko

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Michael Jordan

Roberto Stocchi: Stan Podolak

Anna Cesareni: Juanita Jordan

Renzo Stacchi: Bill Murray

Alessio Puccio: Jeffrey Jordan

Daniele Raffaeli: Michael Jordan a 10 anni

Bruno Alessandro: Foghorn Leghorn

Glauco Onorato: James Jordan

Aurora Cancian: governante dei Jordan

Massimo Giuliani: Bugs Bunny

Marco Mete: Duffy Duck

Giampiero Galeazzi: Mr. Swackhammer

Roberto Pedicini: Silvestro,Taz

Ilaria Latini: Titti

Monica Bertolotti: Nonna, Nerdluck Bang

Marco Bresciani: Taddeo, Porky

Simona Ventura: Lola Bunny

Stefano Mondini: Marvin

Sandro Ciotti: radiocronista sportivo, Bertie

Laura Lenghi: Herbie, Sniffle, Nerdluck Nawt

Monica Ward: Nerdluck Pound

Ilaria Stagni: Nerdluck Bupkus e Nerdluck Blanko

Vittorio Amandola: Yosemite Sam

Gerolamo Alchieri: Pepe Le Pew

Fabrizio Vidale: Monster Bupkus

Franco Zucca: Monster Bang

Sergio Luzi: Monster Nawt

Leslie La Penna: Monster Pound

Neri Marcore: Monster Blanko

Paolo Buglioni: giornalista in TV

Giorgio Borghetti: giornalista in TV

Vincenzo Ferro: Psichiatra





la trama

Swackhammer, proprietario del parco divertimenti e pianeta "Moron Mountain" è alla disperata ricerca di nuove attrazioni e decide che i personaggi Looney Tunes sarebbero perfetti. Così invia i suoi scagnozzi per incontrare Bugs Bunny & Co. e portarli da lui anche utilizzando la forza. Trovando gli alieni ben armati, Bugs Bunny è costretto ad ingannarli accettando un gara in cui giocarsi la libertà. Approfittando dei loro nemici tozzi e dalle gambe gracili, la banda sceglie il basket così da avere più probabilità di vincere. Tuttavia i Nerdlucks barano e rubano le doti di leader e il talento di alcune star del basket professionistico per trasformarsi in giganteschi e mostruosi assi del basket noti come i Monstars. In preda alla disperazione, Bugs Bunny chiede l'aiuto di Micheal Jordan, il Babe Ruth del basket, per aiutarli ad avere una possibilità di vincere e non perdere la loro libertà.





Curiosità



Il film introduce tre nuovi personaggi: Lola Bunny (la ragazza di Bugs Bunny), Mr Swackhammer grosso alieno verde e antagonista principale del film e Nerdlucks / Monstars (gli scagnozzi di Mr Swackhammer).



Il sito web promozionale originale del film può ancora essere trovato on-line, esattamente come appariva nel 1996.



L'idea per questo film è nata da una serie di spot pubbicitari della Nike molto popolari dove Bugs Bunny e Michael Jordan sfidavano Marvin il marziano e suoi scagnozzi alieni ad una partita a basket.



Michael Jordan portava realmente come portafortuna i pantaloncini da basket del suo college sotto la sua divisa dei Chicago Bulls.



Quando Larry Johnson dice che sua nonna saprebbe giocare meglio di lui, si tratta di un riferimento allo spot pubblicitario Converse dove Johnson gioca con sua nonna.



Per mantenere Michael Jordan felice durante le riprese, la Warner Bros. gli ha costruito un campo da basket personale.



La palestra dove si allenano i Looney Tunes si chiama "Leon Schlesinger Gym", un riferimento a Leon Schlesinger, l'uomo che ha prodotto i primi cori animati Looney Tunes e Merrie Melodies.



Verso la fine della partita di basket Daffy chiede a Bill Murray, "esattamente come sei arrivato qui?" e Bill risponde: "il produttore è un mio amico". Il produttore, Ivan Reitman, ha prodotto anche: Stripes - Un plotone di svitati, Ghostbusters e Ghostbusters II, tutti film interpretati da Bill Murray.



Il look di Bill Murray è un riferimento ad una serie di spot degli anni '90 in cui Murray ha recitato. Negli spot Murray prova e non riesce a diventare un giocatore dell'NBA.



I nomi dei Monstars / Nerdlucks sono Pound (arancione), Bang (verde), Nawt (magenta), Bupkus (viola) e Blanko (blu). Nessuno dei loro nomi sono menzionati nel film.



Quando si vola verso "Moron Mountain", nella scena è visibile il monolito di 2001: Odissea nello Spazio (1968).



Anche se i figli di Michael Jordan non erano nel film, sono stati utilizzati i loro nomi (Jeffery, Marcus, e Jasmine).



La coppia seduta accanto a gli alieni quando rubano i talenti di Barkley e Ewing sono Patricia Heaton e Dan Castellaneta.



Il cappello che Bill Murray sta portando durante la partita dei "Bulls" alla fine del film è del Saint Paul Saints, una squadra di lega minore di baseball di cui Murray all'epoca era co-proprietario.



Moron Mountain è una parodia di Magic Mountain, un parco divertimenti sito nel sud della California.



In una intervista rilasciata un paio di anni dopo l'uscita del film Chuck Jones, produttore e regista dei cortometraggi animati dei Looney Tunes, è stato molto critico verso il film. Jones sentiva che ci si era allontanati troppo dal materiale di origine, in particolare riguardo a Bugs Bunny; Jones disse che Bugs non avrebbe mai reclutato apertamente gli altri per le sue battaglie.



Quando gli alieni di Moron Mountain sono in incognito alla partita di basket indossano una sciarpa di Tom Baker da Doctor Who (1963).



Una foto di Bosko, prima star dei cartoni animati, può essere vista appesa alla parete della sala riunioni, nella scena in cui Yosemite Sam si confronta con gli alieni.



Quando gioca a basket nel film Michael Jordan indossa le scarpe "Air Jordan XI".



I nomi pseudo-scientifici degli alieni di Moron Mountain sono: Wormius Repulsus (verde), Newtus Grodius (viola), Dopus Elongatus (blu), Rotundus Tempermentus (arancione) e Minimus Whinius (magenta).



In origine era prevista una scena del film con MC Skat Kat e The Stray Mob, un gruppo hip-hop d'animazione visto in alcuni video musicali di Paula Abdul, ma la scena e il gruppo sono stati completamente tagliati dal film.



Shaquille O'Neal fa un cameo non accreditato verso la fine del film, quando Michael Jordan e i Chicago Bulls si trovano ad affrontare gli Orlando Magic.



Simona Ventura è la voce italiana di Lola Bunny.



Il film ha fruito di un videogioco con lo stesso titolo.



Nella versione italiana la voce del radiocronista Hubie è quella di Sandro Ciotti, mentre la voce di Mr. Swackhammer è del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi.



Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 230.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore James Newton Howard (I Muppets venuti dallo spazio, Atlantis - L'impero perduto, Il pianeta del tesoro).

La colonna sonora include brani di Seal, Coolio, Robert Kelly, Busta Rhymes, Salt-N-Pepa e All-4-One.



1. Fly Like An Eagle - Seal

2. The Winner - Coolio

3. Space Jam - Quad City DJ's

4. I Believe I Can Fly - R. Kelly

5. Hit 'Em High (The Monstars Anthem) - Busta Rhymes

6. I Found My Smile Again - D'Angelo

7. For You I Will - Monica

8. Upside Down (Round-N-Round) - Salt-N-Pepa

9. Givin' U All That I've Got - Robin S.

10. Basketball Jones - Barry White And Chris Rock

11. I Turn To You - All-4-One

12. All Of My Days (feat. Changing Faces & Jaÿ-Z) - R. Kelly Featuring Changing Faces And Jay-Z

13. That's The Way (I Like It) [feat. Biz Markie] - Spin Doctors

14. Buggin' - Bugs Bunny

