Stasera in tv: "Amici come noi" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 giugno 2019

Italia 1 stasera propone "Amici come noi", commedia del 2014 diretto da Enrico Lando e interpretato dal duo comico Pio e Amedeo.

Cast e personaggi

Pio D'Antini: Pio

Amedeo Grieco: Amedeo

Alessandra Mastronardi: Rosa

Maria DiBiase: Marika

Massimo Popolizio: zio Ettore

Mariela Garriga: Laura

Mohamed Zouaoui: il pusher

Nicola Valenzano: Giulio

Anna Rita Del Piano: Angela

Monica Volpe: Floriana

Manuela Spartà: Carmen

Francesco Silvestre: se stesso





La trama

Pio e Amedeo sono due migliori amici dai caratteri diversi, ma complementari che vivono a Zapponeta un comune del foggiano. I due hanno aperto in loco una bizzarra agenzia di pompe funebri decisamente sui generis che promette funerali a tempo di "disco", confortevoli bare e lapidi di ogni foggia (anche con citofono e macchinetta del caffè). Mentre Amedeo è un giocatore di calcio e scapolo incallito con la fissa delle scommesse sportive, Pio invece ha deciso di mettere la testa a posto e sposare la graziosa Rosa (Alessandra Mastronardi), ma proprio durante il suo addio al celibato Pio scopre su internet un filmato piccante che sembra avere come protagonista la sua futura moglie. All'indomani Pio imbufalito e spinto dall'amico manda all'aria il matrimonio e visto che in città si è sparsa la voce e tutti chiacchierano, l'unica via di uscita è fuggire dal paese per un viaggio che porterà i due amici a Roma, Milano e Amsterdam.





Curiosità e colonna sonora







Il film è stato girato nelle città di Monte Sant'Angelo, Foggia, Milano, Roma e Amsterdam. Sebbene la storia sia ambientata in parte a Zapponeta, il paese del film è in realtà Monte Sant'Angelo.



Biografia di Pio e Amedeo dal sito ufficiale: "Noi siamo Pio e Amedeo, all’anagrafe Pio D’Antini e Amedeo Grieco, nati in un bollente agosto, il mese dei fichi d’altronde, il mese delle angurie gelate mangiate sulla spaiggia con i noccioli che scivolano sui gomiti… insomma… era il 1983 rispettivamente, Pio il 25 e Amedeo il 20, a Foggia,la Miami del sud, dove siamo stati 2 giorni nella stessa stanza del reparto maternità? e anche se questa storia può sembrare finta abbiamo le prove per dimostrare il contrario. Le nostre strade si dividono per poi ritrovarci a 12 anni , ormai coscienti,quando, dopo esserci guardati negli occhi, capimmo subito qualcosa? ma tutt’ora non ricordiamo cosa. Dopo qualche anno inizia la nostra avventura, anni e anni di cazzeggi. Prima il cabaret, poi Telefoggia per poi sbarcare a Radionorba, e Telenorba con U’ Tub. A maggio 2010 facciamo il nostro debutto in Rai, con il programma Stiamo tutti bene su RaiDue, con i Turisti del Caso; a maggio 2011 ancora con Rai 2 per entrar a far parte del programma Base luna. E adesso? Adesso siamo a Le Iene, programma che da sempre avremmo voluto fare? entusiasti ed eccitati di essere entrati a far parte di questa grande famiglia ad maiora".



Le musiche originali del film sono di Andrea Guerra (Le fate ignoranti, La leggenda di Al, John e Jack, Immaturi).



Nella colonna sonora del film include anche il brano "La notte" dei Modà utilizzata per la scena finale del film, il matrimonio con ballo di gruppo.



La colonna sonora include anche il brano "Fuggi da Foggia" composto appositamente per il film con testo di Pio e Amedeo e musica di Checco Zalone.



