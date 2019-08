Stasera in tv: "La principessa Sissi" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 agosto 2019

Rai 3 stasera propone "La principessa Sissi", dramma sentimentale a sfondo storico del 1955 diretto da Ernst Marischka e interpretato da Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, e Gustav Knuth.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Romy Schneider: Elisabetta di Baviera, detta Sissi

Karlheinz Böhm: Francesco Giuseppe I d'Austria

Magda Schneider: Duchessa Ludovica di Baviera, madre di Sissi

Uta Franz: Principessa Elena di Baviera, sorella di Sissi

Gustav Knuth: Duca Massimiliano Giuseppe di Baviera, padre di Sissi

Vilma Degischer: Arciduchessa Sofia di Baviera, madre di Francesco Giuseppe

Josef Meinrad: Maggiore di Gendarmeria Böckl

Erich Nikowitz: Arciduca Francesco Carlo, padre di Francesco Giuseppe

Brigitte Treichler: spagnola

Doppiatori italiani

Doppiaggio riedizione TV:

Cristiana Lionello: Elisabetta di Baviera (voce di Rita Savagnone nel doppiaggio originale)

Claudio Capone: Francesco Giuseppe I d'Austria

Melina Martello: Ludovica di Baviera

Silvio Spaccesi: Massimiliano Giuseppe di Baviera

Giusi Raspani Dandolo: Sofia di Baviera

Alida Cappellini: spagnola





La trama

Austria 1853, seguiamo la principessa Elisabetta di Baviera (Romy Schneider) soprannominata Sissi che appena sedicenne si reca al seguito della madre e della sorella alle celebrazioni per il compleanno dell’Imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria (Karlheinz Böhm) durante le quali sarà dato l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra L’imperatore ed Elena (Uta Franz), la sorella di Sissi. Il destino come di consueto ci metterà lo zampino e con il supporto di Cupido l’imperatore finirà invece per innamorarsi di Sissi, in principio senza sapere chi sia in realtà e dopo averne apprezzato non solo la bellezza, ma la spontaneità e una grande gioia di vivere.

L’imperatore mostrerà questo suo interesse verso Sissi in modo piuttosto plateale e non certo conforme all’etichetta proprio durante il ballo organizzato per ufficializzare il suo fidanzamento, porgendo un boquet di fiori a Sissi invece che alla sua promessa sposa Elena, questo dopo che con sua grande sorpresa ne aveva scoperto le nobili origini e la parentela con la sua fidanzata ufficiale.

L’amore tra i due come da copione verrà osteggiato da più parti, sia per la giovane età di Sissi sia per alcune questioni formali, ma come in ogni storia d’amore che si rispetti anche in questa fiaba d’altri tempi un sontuoso matrimonio arriverà a coronare il sogno d’amore dei due protagonisti.





Il nostro commento

Primo capitolo datato 1955 di una trilogia di "romance" a sfondo storico di grande successo, La principessa Sissy segue con rigore le regole del genere miscelando fatti storici con fiabeschi e fittizi retroscena. Alla regia troviamo il viennese Ernst Marischka scelto senza dubbio per aver già affrontato con buoni risultati il genere storico a sfondo sentimentale nel suo La giovane regina Vittoria.

Nel cast Romy Schneider (Sissi) e sua madre Magda Schneider che interpreta proprio la madre della principessa Sissi, la Duchessa Ludovica di Baviera. L’approccio romantico e romanzato di fatti storici a sfondo regale è stato utilizzato più recentemente e con ottimi risultati anche nel biografico The Young Victoria del canadese Jean-Marc Vallée.





Curiosità e colonna sonora



Primo di una trilogia di film sulla vita dell'imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera a cui seguiranno Sissi - La giovane imperatrice del 1956 e Sissi - Il destino di un'imperatrice del 1957.



Magda Schneider, che interpreta Ludovika la madre di Sissi, in tutte e tre i i film della trilogia, è la vera madre di Romy Schneider (Sissi).



Anche se ha interpretato il marito in questa trilogia, Karlheinz Böhm è di soli 10 anni più grande di Romy Schneider.



Le musiche originali del film sono del compositore austriaco Anton Profes (L'amore di una grande regina) che musicherà anche i sequel Sissi - La giovane imperatrice e Sissi - Il destino di un'imperatrice.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]