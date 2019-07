Stasera in tv: "Flightplan - Mistero in volo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 7 luglio 2019

Rai 3 stasera propone "Flightplan - Mistero in volo", film thriller del 2005 diretto da Robert Schwentke (RED) e interpretato da Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean e Kate Beahan.

Cast e personaggi

Jodie Foster: Kyle Pratt

Peter Sarsgaard: Gene Carson

Sean Bean: Capitano Rich

Kate Beahan: Stephanie

Michael Irby: Obaid

Assaf Cohen: Ahmed

Erika Christensen: Fiona

Shane Edelman: Mr. Loud

Mary Gallagher: Mrs. Loud

Haley Ramm: Brittany Loud

Forrest Landis: Rhett Loud

Brent Sexton: Elias

Marlene Lawston: Julia Pratt

Matthew Bomer: Eric

Kirk B.R. Woller: Grunick

Greta Scacchi: Terapeuta

Doppiatori italiani

Laura Boccanera: Kyle Pratt

Simone D'Andrea: Gene Carson

Massimo Corvo: Capitano Rich

Sabrina Duranti: Stephanie

Wahib Marzouk: Obaid

Francesca Rinaldi: Fiona

Franco Mannella: Mr. Loud

Laura Romano: Mrs. Loud

Giulia Franceschetti: Brittany Loud

Jacopo Bonanni: Rhett Loud

Lucrezia Marricchi: Julia Pratt

La trama

La vedova Kyle Pratt (Jodie Foster) che ha recentemente perso il marito è intenta a riportare a New York la salma del consorte deceduto a Berlino, con lei sul volo di ritorno anche la figlioletta Linda.

Decollati dall’areoporto Kyle stremata si addormenta con la figlia seduta sul sedile accanto al suo, ma al suo risveglio la bambina non c’è più, pensando fosse in compagnia di qualche assistente di volo la donna la cerca senza successo.

Dopo aver ripetutamente chiesto al personale e ai passeggeri se hanno visto la figlia, si scopre che non solo nessuno ha visto Linda, ma che la bambina non risulta neanche imbarcata sul volo, Kyle si agita così a tal punto da far preoccupare gli assistenti di volo che pensano che la donna soffra di turbe mentali.

L’agitazione di Kyle che turba il resto dei passeggeri richiederà l’intervento di un agente della sicurezza aerea, che si vedrà costretto a prendere in custodia la donna e anche di una psicoterapeuta imbarcata tra i passeggeri che proverà a far accettare a Kyle l’idea che forse la figlia non è mai stata su quell’aereo.

Il nostro commento

Jodie Foster torna al thriller dopo il Panic Room di David Fincher e si affida alla solida regia del tedesco Robert Schwentke che dopo aver realizzato in patria l’ottimo thriller Tattoo attira l’attenzione dei produttori americani e trasloca in pianta stabile a Hollywood girando l’atipico romance-fantascientifico Un’amore all’improvviso e la divertente action-comedy con Bruce Willis RED.

La prima parte di Flightplan - Mistero in volo è assolutamente perfetta e crea con un certo rigore le suggestioni ansiogene tipiche del genere, grazie anche ad un’efficace Jodie Foster e all’insolita location, poi nella seconda parte si passa purtroppo al classico plot manieristico che smorza tutto l’intento iniziale in una serie di situazioni stereotipate che comunque non riescono ad inficiare in toto l’ottima premessa.

Curiosità



Nella vita reale, Sean Bean, che interpreta il capitano Rich, ha paura di volare e lo fa solo quando assolutamente necessario.



Il ruolo di Jodie Foster era stato originariamente scritto per Sean Penn il cui nome del personaggio originale "Kyle" è stato mantenuto. Coincidenza vuole che il ruolo di Penn in The Game - Nessuna Regola (1997) era originariamente previsto per Jodie Foster



Anche se l'AALTO Air E-474 presente in questo film è un aereo immaginario, ha una forte somiglianza nel design complessivo con l'Airbus A380-800 a due piani.



Il cruscotto dell'aereo dovette essere costruito da zero perché il pannello strumenti utilizzato in molti film era stato distrutto durante le riprese di Cast Away (2000).



Questo è il film d'esordio di Matt Bomer lanciato poi dalla serie tv White Collar.



Anche Peter Sarsgaard come il collega Sean Bean ha paura di volare.



Le scene dell'aeroporto di Berlino sono state in realtà girate a Lipsia, in Germania.



A Portia de Rossi e Christina Ricci era stato offerto il ruolo di Kyle Pratt, ma hanno entrambe rifiutato.



L'associazione americana degli assistenti di volo (APFA) ha chiesto un boicottaggio ufficiale del film perché non trasmetteva un'immagine corretta e veritiera degli assistenti di volo.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 123.



La colonna sonora



Le musiche originali dele film sono di James Horner (1953 - 2015) vincitore di due premi Oscar per Titanic e autore delle colonne sonore di Aliens, Il nome della rosa, Braveheart, Apollo 13 e Avatar.



1. Leaving Berlin

2. Missing Child

3. The Search

4. So Vulnerable

5. Creating Panic

6. Opening The Casket

7. Carlson's Plan

8. Mother And Child

