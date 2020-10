Stasera in tv: “Jack Ryan – L’iniziazione” su Italia 1

Cast e personaggi

Chris Pine: Jack Ryan

Keira Knightley: Cathy Muller

Kevin Costner: William Thomas Harper

Kenneth Branagh: Viktor Cherevin

Colm Feore: Rob Behringer

Nonso Anozie: Embee Deng

Gemma Chan: Amy Chang

David Paymer: Dixon Lewis

Seth Ayott: Teddy Hefferman

Peter Andersson: Elena Velikanova

Karen David: Agente e capo dell’ FBI

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Jack Ryan

Myriam Catania: Cathy Muller

Luca Ward: William Thomas Harper

Massimo Lodolo: Viktor Cherevin

Franco Mannella: Rob Behringer

Metello Mori: Embee Deng

Oliviero Dinelli: Dixon Lewis

Carlo Scipioni: Teddy Hefferman

Trama e recensione

Basato sul personaggio creato dall’autore di best seller Tom Clancy, “Jack Ryan” è un thriller d’azione globale ambientato al giorno d’oggi. Questa storia originale segue un giovane Jack (Chris Pine), mentre scopre un complotto terroristico a sfondo finanziario. La storia lo segue dall’11/9, attraverso il suo turno di servizio in Afghanistan, che lo ha segnato per sempre e nei suoi primi giorni in un’unità di informazione finanziaria della moderna CIA dove diventa un analista, sotto la tutela del suo supervisore, Harper (Kevin Costner). Quando Ryan crede di aver scoperto un complotto russo puntato al collasso dell’economia degli Stati Uniti, Ryan passa così dall’essere un analista a diventare una spia e dovrà combattere per salvare la propria vita e quella di innumerevoli altri, mentre cerca di proteggere la cosa che per lui è più importante, il suo rapporto con la fidanzata Cathy (Keira Knightley).

Curiosità

Il film vede protagonista Jack Ryan, celebre personaggio dei romanzi dello scrittore Tom Clancy.

La pellicola è il reboot della saga spionistica iniziata nel 1990 con Caccia a Ottobre Rosso, proseguita fino al 2002 con altri tre film: Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo e Al vertice della tensione.

Questo è il primo film su Jack Ryan sceneggiato da una storia originale e non tratto dai romanzi di Clancy come i precedenti.

Questo è stato l’ultimo film con protagonista il personaggio Jack Ryan creato da Tom Clancy prima della morte dell’autore avvenuta il 1° ottobre 2013.

Quando è stato chiesto circa la possibilità di un sequel di questo film il protagonista Chris Pine ha risposto: “No, non credo abbia fatto abbastanza soldi perchè ciò possa accadere. Questo è uno dei miei rimpianti profondi, che non abbiamo sfruttato a dovere i diritti. E’ un grande franchise e se non sono io, allora spero che si faccia comunque un quinto film a questo punto. E’ semplicemente fantastico. Amo il genere spionistico. Spero che ne venga fatto uno nuovo e con una grande storia”.

Kevin Costner è stato effettivamente il primo attore a cui è stato offerto il ruolo di Jack Ryan in Caccia a Ottobre Rosso che è stata la prima apparizione cinematografica del personaggio, ma Costner rifiutò per girare Balla coi lupi.

Dopo aver interpretato personaggi britannici, tedeschi, australiani, svedesi, danesi e americani nella sua carriera, questa è la prima volta che Kenneth Branagh interpreta un personaggio russo.

La sceneggiatura originale scritta da Adam Cozad era intitolata “Dubai” ed era destinata ad essere un film d’azione interpretato da Eric Bana. Paramount ha poi chiesto a Cozad di riscrivere la sua vecchia sceneggiatura e cambiare il personaggio principale con Jack Ryan.

Nella scena dell’ospedale dove Chris Pine è in fase di riabilitazione per le lesioni subite in Afghanistan, gli altri pazienti sono tutti veri veterani dell’Afghanistan.

Il dipinto nell’ufficio di Cerevin è “Czar’s Guard Captures 4th Line Regiment’s Standard at Austerlitz” Di Bogdan Willewalde. La battaglia di Austerlitz è stata una vittoria per Napoleone e l’impegno raffigurato nel dipinto è stato l’unico successo importante alleato nella battaglia. Ryan poi allude alla pittura ed erroneamente la collega alla battaglia di Waterloo, dove Napoleone usò il fuoco dei cannoni per distrarre l’attenzione dal suo attacco. A differenza di Austerlitz, Waterloo si è conclusa con una sconfitta di Napoleone.

Ryan Gosling e James Franco sono stati considerati per il ruolo di Jack Ryan.

Keira Knightley, Felicity Jones, Evangeline Lilly, Kate Beckinsale e Jessica Biel sono state tutte considerate per il ruolo di Cathy Ryan, fidanzata e futura moglie di Jack Ryan. Il ruolo è poi andato alla Knightley che era la favorita della lista.

Il film originariamente doveva essere ambientato a Dubai, ma alla fine si è optato per Mosca.

La maggior parte del film è stato girato a Londra con una minima quantità di scene girate a New York.

C’era Jack Bender originariamente designato alla regia di questo film, ma venne sostituto da Kenneth Branagh a causa del suo impegno con un altro progetto.

Jack Ryan in questo film è stato in grado di vedere la caduta delle Torri Gemelle, che ha avuto luogo nel 2001, mettendo in discussione la linea temporale del film con quella dei film precedenti.

Kevin Costner ha sempre voluto lavorare con Kenneth Branagh.

Il film si svolge l’11 settembre 2001, nel marzo 2003, nel novembre 2003 e da settembre a ottobre 2012.

Il film in Italia non è transitato nelle sale, ma è stato distribuito direttamente in DVD e Blu-ray.

Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 135, di questi circa 60 milioni provenienti dal box-office statunitense.



La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dell’inglese Patrick Doyle (Carlito’s Way, Donnie Brasco, L’alba del pianeta delle scimmie).

(Carlito’s Way, Donnie Brasco, L’alba del pianeta delle scimmie). La colonna sonora include anche i brani: “Face to Face” di Damian Valentine, “Remembrance” di Nyusha e “Moscow – Vladovostok (Harisha Remix)” di Yulia Savicheva.

TRACK LISTINGS:

1. Flying Over Afghanistan

2. The United Nations

3. Shadow Accounts

4. The Window Reflection

5. Rooftop Call

6. Second Great Depression

7. Faith Of Our Fathers

8. Cheverin Meets Ryan

9. Plan In A Van

10. The Activation

11. Aleksandr

12. The Engagement

13. Stealing The Data

14. Get Out

15. Moscow Car Chase

16. The Lightbulb

17. Unravelling The Data

18. CIA Recruitment

19. Chopper To NYC

20. Bike Chase

21. Jack And Aleksandr

22. Picking This Life

23. Ryan, Mr. President

24. Shadow Recruit

