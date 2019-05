Stasera in tv: "Non-Stop" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 17 maggio 2019

Rai 2 stasera propone "Non-Stop", film thriller del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra (Unknown - Senza identità) e interpretato da Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Corey Stoll e Lupita Nyong'o.

Cast e personaggi

Liam Neeson: Bill Marks

Julianne Moore: Jen Summers

Scoot McNairy: Tom Bowen

Michelle Dockery: Nancy Hoffman

Nate Parker: Zack White

Corey Stoll: Austin Reilly

Lupita Nyong'o: Gwen Lloyd

Omar Metwally: dott. Fahim Nasir

Jason Butler Harner: Kyle Rice

Linus Roache: capitano David McMillan

Shea Whigham: agente Marenick

Anson Mount: Jack Hammond

Corey Hawkins: Travis Mitchell

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Bill Marks

Franca D'Amato: Jen Summers

Riccardo Scarafoni: Tom Bowen

Federica De Bortoli: Nancy Hoffman

Carlo Scipioni: Zack White

Simone D'Andrea: Austin Reilly

Gianfranco Miranda: dott. Fahim Nasir

Alessandro Quarta: Kyle Rice

Gaetano Varcasia: capitano David McMillan

Pierluigi Astore: agente Marenick

Alberto Bognanni: Jack Hammond





La trama

Bill Marks (Liam Neeson) è un agente federale veterano assegnato alla sorveglianza a bordo di aerei di linea. L'agente vede questa assegnazione non come un servizio atto a preservare vite, ma più come un lavoro d'ufficio che si svolge in volo. Tuttavia il volo che sta per affrontare non sarà il solito viaggio di routine. Mentre è a bordo di un volo transatlantico da New York a Londra, Marks riceve una serie di misteriosi sms che gli intimano di trasferire 150 milioni dollari in un conto segreto o un passegero morirà ogni venti minuti.





Il nostro commento

Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra tornano a collaborare dopo il thriller Unknown - Senza identità. Neeson ha ormai ufficialmente sostituito Harrison Ford nel ruolo di maturo eroe action e grazie al franchise action-thriller Io vi troverò si è guadagnato un nome tra i patiti del genere.

Liam Neeson sulle orme del collega Harrison Ford ai tempi di Air Force One si cimenta con un thriller ad alta quota (vedi "Flightplan - Mistero in volo") ambientato a bordo di un volo di linea che vede un agente federale alle prese con un misterioso terrorista, un po' come accadeva a Wesley Snipes nel godibile Passenger 57.

L'accoppiata Jaume Collet-Serra / Liam Neeson porta a casa un altro dignitoso risultato superando l'ostacolo della limitante location e sfruttando il carisma imperituro di Neeson che carica sulle sue capienti spalle l'intero film.





Curiosità



Il set dell''aereo è stato costruito leggermente più grande rispetto allo standard di un aereo di linea commerciale per accogliere Neeson, l'attore è alto 1 metro e 93 cm.



Le due assistenti di volo (Gwen e Nancy) interpretate da Lupita Nyong'o e Michelle Dockery condividono gli stessi nomi sullo schermo delle assistenti di volo interpretate da Jacqueline Bisset e Karen Black nei film Airport e Airport '75.



Quando Bill si identifica rivela il suo nome di battesimo che è William. Questo è il vero nome di Liam Neeson (William John Neeson).



Le riprese hanno visto coinvolte circa 200 comparse.



Julianne Moore è una grande fan della serie tv Downton Abbey. Dal momento che Michelle Dockery è il personaggio principale di Downton Abbey e interpreta Nancy in questo film, la Moore sul set ha chiesto alla Dockery di rivelarle qualche spoiler e segreto della serie.



Durante le news il giornalista dice che Marks non è nato in America, ma in Irlanda del Nord. Questo è un riferimento a Liam Neeson, che è originario dell'Irlanda del Nord. Inoltre nel passaporto statuinitense di Marks è riportato il ​​suo luogo di nascita: Belfast, Irlanda del Nord.



Questo è il secondo film in cui Julianne Moore e Liam Neeson recitano insieme da protagonisti. I due sono stati anche marito e moglie in Chloe (2009).



Sia Scoot McNairy che Lupita Nyong'o sono apparsi anche in 12 anni schiavo (2013).



L'orsetto della bambina, Henry, è in realtà l'Orso Paddington.



L'aereo utilizzato nel film è un Boeing 767-300.



Dopo che il giornalista afferma che il personaggio di Liam Neeson, Bill Marks, è nato in Irlanda del Nord, alcuni passeggeri suggeriscono che potrebbe essere un membro dell'I.R.A.. Liam Neeson ha interpretato il personaggio di Michael Collins nel biopic Michael Collins (1996), che è stato fondatore e leader dell'I.R.A.



L'orologio di Marks è un Casio WV58A-1AV Wave Ceptor.



Il nome del personaggio di Liam Neeson in questo film è Bill Marks. In Io vi Troverò (2008), Taken - La vendetta (2012) e Taken 3 - L'ora della verità (2015) il suo nome è Bryan Mills. Entrambi condividono le iniziali "B.M.".



L'orologio da polso Patek Philippe al polso del pilota è una copia. Tra gli altri difetti evidenti, il modello utilizza un design mai prodotto da Patek Philippe.



Liam Neeson ha recitato in tre film diretti da Jaume Collet Serra: Unknown - senza identità (2011), Non-Stop (2014) e Run All Night - Una notte per sopravvivere (2015).



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 222.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Ottman (I soliti sospetti, Gothika, Cellular). Ottman torna a collaborare con il regista Jaume Collet-Serra dopo aver musicato i thriller Orphan e Unknown - Senza identità.



1. Non-Stop (3:12)

2. Damaged Goods (3:42)

3. Usual Suspects (1:19)

4. Welcome to Aqualantic (1:03)

5. First Text (3:15)

6. Random Search (1:40)

7. Do Something For Me (2:42)

8. Circling Passengers (3:11)

9. Interrogations (3:23)

10. What Happened to Amsterdam? (3:45)

11. Death Number 1 (2:07)

12. Reluctant Passenger / Blue Ribbon (2:08)

13. F*** It (3:42)

14. Explosions Protocol (1:55)

15. Ambush (1:39)

16. Message Received (3:20)

17. Bathroom Discovery (1:48)

18. 8000 Feet (2:10)

19. Unloaded Weapon (1:30)

20. Crash Landing (1:26)

21. Epilogue (3:54)

