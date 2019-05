Coma: nuovo trailer del thriller fantascientifico di Nikita Argunov

Di Pietro Ferraro martedì 28 maggio 2019

Coma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di fantascienza di Nikita Argunov nei cinema russi dal 24 gennaio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di Coma, il thriller fantascientifico russo diretto dall'esperto in effetti visivi Nikita Argunov.

Nel film, dopo un incidente colossale e misterioso, un giovane architetto di talento si risveglia in un mondo molto strano che assomiglia solo vagamente alla realtà. Questo mondo è basato sui ricordi di coloro che vivono in esso, persone che attualmente si trovano in un coma profondo. La memoria umana è frammentata, caotica e instabile, una strana raccolta di ricordi e reminiscenze in cui lo spazio assume una nuova connotazione con città, ghiacciai e fiumi che possono essere trovati in un'unica stanza. Di fatto in questa realtà alternativa tutte le leggi della fisica possono essere violate. L'architetto deve così scoprire le leggi che regolamentano questo mondo surreale e lungo la strada percorsa per cercare l'uscita che lo riporti al mondo reale, si trova a combattere per la sopravvivenza, ad incontrare l'amore della sua vita e a dare un minimo di senso compiuto a ciò che sta vivendo.

Il cast del film include Lyubov Aksyonova, Milos Bikovic e Rinal Mukhametov.

Coma: trailer del film thriller "sci-fi" di Nikita Argunov

Disponibile un primo trailer di Coma, il dramma fantascientifico di produzione russa diretto dall'esperto in effetti visivi Nikita Argunov e scritto da Argunov con Alexey Gravitsky e Timofei Dekin

La voce narrante del trailer chiede cosa sappiamo realmente della vita dopo la morte mentre su schermo scorrono suggestive immagini di paesaggi che ricordano un mix tra gli scenari di Inception e quelli di Al di là dei sogni con l'aggiunta di creature dall'intrigante impronta fantasy.





Dopo un misterioso e terribile incidente, un giovane architetto di talento si ritrova in un mondo molto strano, solo in parte simile alla realtà. Il mondo si basa sulla memoria della realtà di persone che sono in coma profondo. La memoria umana è frammentata, caotica e mutevole. Lo stesso è lo spazio, che genera una serie strana di ricordi in cui fiumi, ghiacciai e città possono condividere una stanza e dove le leggi della fisica possono essere infrante. Il protagonista cercherà di capire le leggi che vigono durante il coma, lottando per la sua vita, trovando l'amore e finalmente una via d'uscita per il mondo reale, realizzando così cosa realmente significa lo stato di coma.

Il cast del film include Rinal Mukhametov, Aleksei Serebryakov, Anton Pampushnyy, Lyubov Aksyonova, Milosh Bikovich, Rostislav Gulbis e Vilen Babichev.

Coma arriverà nei cinema americani il 25 gennaio 2018.