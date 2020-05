Stasera in tv: "Hunger Games - Il canto della rivolta parte 1" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 21 maggio 2020

Italia 1 stasera propone Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 (The Hunger Games: Mockingjay - Part 1), dramma fantascientifico del 2014 diretto da Francis Lawrence e interpretato Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman e Donald Sutherland.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jennifer Lawrence: Katniss Everdeen

Josh Hutcherson: Peeta Mellark

Liam Hemsworth: Gale Hawthorne

Woody Harrelson: Haymitch Abernathy

Elizabeth Banks: Effie Trinket

Julianne Moore: Alma Coin

Philip Seymour Hoffman: Plutarch Heavensbee

Jeffrey Wright: Beetee Latier

Stanley Tucci: Caesar Flickerman

Donald Sutherland: Presidente Snow

Willow Shields: Primrose Everdeen

Sam Claflin: Finnick Odair

Jena Malone: Johanna Mason

Mahershala Ali: Boggs

Natalie Dormer: Cressida

Evan Ross: Messalla

Wes Chatham: Castor

Elden Henson: Pollux

Paula Malcomson: Mrs. Everdeen

Patina Miller: Comandante Paylor

Robert Knepper: Antonius

Sarita Choudhury: Egeria

Stef Dawson: Annie Cresta

Doppiatori italiani

Joy Saltarelli: Katniss Everdeen

Manuel Meli: Peeta Mellark

Flavio Aquilone: Gale Hawthorne

Stefano Benassi: Haymitch Abernathy

Francesca Guadagno: Effie Trinket

Franca D'Amato: Alma Coin

Pasquale Anselmo: Plutarch Heavensbee

Paolo Marchese: Beetee Latier

Massimo Foschi: Presidente Snow

Agnese Marteddu: Primrose Everdeen

Andrea Mete: Finnick Odair

Chiara Gioncardi: Cressida

Domitilla D'Amico: Johanna Mason

Alessandro Ballico: Boggs

Roberto Pedicini: Caesar Flickerman

Alessandra Cassioli: Comandante Paylor





Trama e recensione

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) si trova nel Distretto 13 dopo aver distrutto l'arena dei 75° Hunger Games. Katniss divenuta eroina del popolo e soprannominata la "ghiandaia imitatrice" viene scelta dalla presidentessa Alma Coin (Julianne Moore) come simbolo e immagine della ribellione. Con l'aiuto dei suoi fidati amici, Katniss spiega le sue ali in una battaglia per salvare Peeta (Josh Hutcherson) e un intero paese incoraggiato dalla sua forza.





Curiosità



Il film è dedicato a Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee), tragicamente scomparso ad una sola settimana dal termine delle riprese. Poiché la maggior parte delle sue scene per gli ultimi due film erano state girate, il ruolo non ha subito un re-casting, ma è stato rifinito con altri personaggi che hanno preso i suoi dialoghi, come ad esempio Effie Trinket.



Secondo Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence avrebbe volutamente mangiato cibi con aglio o tonno prima di ogni scena di bacio tra i due.



Il cane che si aggira nel Distretto 12 è il cane di Donald Sutherland, Biggles.



Julianne Moore ha dichiarato che i suoi due figli sono fan dei romanzi e l'hanno convinta a firmare per il ruolo di Alma Coin.



Jennifer Lawrence ha dovuto tagliare i i capelli molto corti l'estate prima dell'inizio delle riprese, a causa di danni causati dalla costante tintura applicata per i film precedenti. Di conseguenza la Lawrence per il ruolo di Katniss in "Il canto della rivolta" ha dovuto indossare una parrucca.



Natalie Dormer ha rasato la metà dei suoi capelli quando per il ruolo di Cressida. Nel libro il personaggio di Cressida in realtà aveva tutta la testa rasata ed era coperta di tatuaggi . E' stata un'idea di Natalie Dormer avere solo la metà (il suo lato sinistro) della testa rasata da coprire con (finti) tatuaggi.



Oltre ad una parrucca grigia, Julianne Moore indossava anche lenti a contatto scure per il ruolo del Presidente Alma Coin.



Jodie Foster è stata considerata per il ruolo di Alma Coin che è andato poi a Julianne Moore. Entrambe le attrici hanno interpretato Clarice Starling nella serie di film su "Hannibal Lecter".



Il film è basato sull'ultimo libro della trilogia Hunger Games e diviso in due parti, come accaduto alle saghe di Twilight e Harry Potter.



Effie Trinket appare solo brevemente alla fine del romanzo, ma il film amplia notevolmente il suo ruolo. Nel romanzo gli stilisti di Katniss sono presenti nel Distretto 13, nonché un personaggio di nome Fulvia, che è l'assistente di Plutarch; Effie sostituisce questi personaggi nel film. Dopo aver visto Hunger Games: La ragazza di fuoco la scrittrice Suzanne Collins ha chiamato il regista Francis Lawrence dicendogli: "Effie Trinket deve apparire assolutamente negli ultimi due film".



Al fine di dare a Peeta un look emaciato per le torture subite. molti hanno pensato che l'attore avesse affrontato una dieta estrema. Ma in realtà si è utilizzata CG per snellire il viso e mostrare segni di violenza.



Liam Hemsworth ha detto che i momenti più imbarazzanti delle riprese sono state le scene di bacio con Jennifer Lawrence.



Jena Malone fruisce di appena 30 secondi sullo schermo.



Il film costato 125 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 755.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard che ha musicato anche l'originale Hunger Games e i sequel Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games - Il canto della rivolta parte 2.

che ha musicato anche l'originale Hunger Games e i sequel Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games - Il canto della rivolta parte 2.

Jennifer Lawrence ha personalmente interpretato il brano "The Hanging Tree" in una scena del film. A Jennifer Lawrence però non piace cantare e ha odiato girare questa particolare scena.



Le parole del brano "The Hanging Tree" sono state scritte da Suzanne Collins per il libro. La melodia è stata composta da Jeremiah Fraites e Wesley Schultz della band folk indie americana The Lumineers.



La colonna sonora include il brano "Yellow Flicker Beat" scritto e interpretato da Lorde appositamente per il film, Nella compilation di brani ispirati al film vi è una speciale rielaborazione di Kanye West di "Yellow Flicker Beat" di Lorde.



1. "Meltdown" Stromae featuring Lorde, Pusha T, Q-Tip and Haim

2. "Dead Air" CHVRCHES

3. "Scream My Name" Tove Lo

4. "Kingdom" Charli XCX featuring Simon Le Bon

5. "All My Love" Major Lazer featuring Ariana Grande

6. "Lost Souls" Raury

7. "Yellow Flicker Beat" Lorde

8. "The Leap" Tinashe

9. "Plan the Escape" Bat for Lashes

10. "Original Beast" Grace Jones 4:21

11. "Flicker (Kanye West Rework)" Lorde

12. "Animal" XOV 3:18

13. "This Is Not a Game" The Chemical Brothers featuring Miguel 3:14

14. "Ladder Song" Lorde

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Le musiche originali del film:

1.The Mockingjay

2. Remind Her Who The Enemy Is

3. District 12

4. Snow's Speech

5. Please Welcome Peeta

6. Katniss' Nightmare

7. The Arsenal

8. Incoming Bombers

9. Don't Be A Fool Katniss

10. District 12 Ruins

11. The Hanging Tree [feat. Jennifer Lawrence]

12. Peeta's Broadcast

13. Air Raid Drill

14. It's Gonna Be A Long Night

15. Taunting The Cat

16. White Roses

17. District 8 Hospital

18. The Broadcast

19. Jamming The Capitol

20. Inside The Tribute Center

21. Put Me On The Air

22. They're Back

23. Victory





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]