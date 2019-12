Stasera in tv: "Il settimo figlio" su italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "Il settimo figlio", film fantasy del 2014 diretto da Sergej Vladimirovič Bodrov e interpretato da Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore e Alicia Vikander.

Cast e personaggi

Jeff Bridges: Gregory/Mago

Ben Barnes: Thomas "Tom" Ward

Julianne Moore: Madre Malkin

Alicia Vikander: Alice

Olivia Williams: Mam Ward

Djimon Hounsou: Radu

Jason Scott Lee: Urag

Gerard Plunkett: Prelate

Antje Traue: Bony Lizzie

Kit Harington: William "Billy" Bradley

John DeSantis: Zanna

Tim Webber: Malcolm Ward

Marcel Bridges: Jack Ward

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Gregory/Mago

Emiliano Coltorti: Thomas "Thom" Ward

Roberta Greganti: Madre Malkin

Valentina Favazza: Alice

Roberto Draghetti: Radu

Daniele Giuliani: William "Billy" Bradley





Trama e recensione

In un'era di incantesimi in cui leggende e magia si scontrano, l'unico guerriero rimanente di un ordine mistico (il premio Oscar Jeff Bridges) viaggia per trovare un eroe profetizzato nato con poteri incredibili, il settimo figlio di un settimo figlio (Ben Barnes). Strappato dalla sua tranquilla vita da bracciante, il giovane e improbabile eroe s'imbarca in un'avventura audace con il suo agguerrito mentore per sconfiggere una regina oscura (Julianne Moore) e l'esercito di creature sovrannaturali che la strega ha inviato contro il loro regno.





Curiosità



Il film è liberamente basato sul romanzo dark fantasy "L'apprendista del mago" (ripubblicato poi, in concomitanza con l'uscita del film, come "Il settimo figlio"), primo libro della serie "Wardstone Chronicles" di Joseph Delaney, composta da 13 romanzi.



La montagna nel film si chiama Pendle Mountain da Pendle Hill in Inghilterra. Nel 1612, dodici persone della zona intorno a Pendle Hill sono state processate per stregoneria.



Nel libro il personaggio Thomas ha solo 13 anni.



Dianna Agron, Imogen Poots e Felicity Jones hanno sostenuto dei provini per il ruolo di protagonista dopo che Jennifer Lawrence ha abbandonato.



Inizialmente il film doveva uscire nelle sale a gennaio del 2014, ma a causa di ritardi di produzione il film è slittato fino al 2015.



Dopo che Alex Pettyfer ha abbandonato il film, Shiloh Fernandez, Sam Claflin, Caleb Landry Jones e James Frecheville hanno sostenuto provini per il ruolo di protagonista.



Nel libro Alice ha i capelli neri.



Un anno dopo l'uscita nei cinema del film, Alicia Vikander è stata annunciata come nuova Lara Croft cinematografica nel reboot di Tomb Raider.



Durante il film Tom incontra un fantasma e Gregory gli dice che è un "Ghast", una creatura di livello 6. Un cenno ai giochi di ruolo fantasy.



Per il ruolo in questo film l'attrice Julianne Moore ha ricevuto una candidatura ai Razzie Awards 2016 per la peggior attrice non protagonista.



Il film costato 95 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 114.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marco Beltrami (Resident Evil, Hellboy, Gods of Egypt). Beltrami ha sostituito la coppia di compositori Tuomas Kantelinen / R.C. Rahman che hanno abbandonato il film nel 2013 a causa dei ritardi di produzione.



