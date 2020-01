Stasera in tv: "Lucy" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 24 gennaio 2020

Italia 1 stasera propone "Lucy", action fantascientifico del 2014 diretto da Luc Besson e interpretato da Scarlett Johansson, Morgan Freeman e Min-sik Choi.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Scarlett Johansson: Lucy Miller

Morgan Freeman: prof. Samuel Norman

Min-sik Choi: Jang

Amr Waked: Pierre Del Rio

Pilou Asbæk: Richard

Analeigh Tipton: Caroline

Alessandro Giallocosta: Marco Brezzi

Nicolas Phongpheth: Jii

Jan Oliver Schroeder: Corriere

Luca Angeletti: Corriere

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Lucy Miller

Angelo Nicotra: Prof. Samuel Norman

Christian Iansante: Richard

Domitilla D'Amico: Caroline

Riccardo Rossi: Giovane uomo che parla con Lucy e ai corrieri nell'attico di Mr. Jang





Trama e recensione

E’ stato ipotizzato da tempo che gli esseri umani usano sempre solo una piccola percentuale della capacità del cervello. Per secoli, la scienza speculativa ha provato a immaginare cosa succederebbe se l’umanità potesse davvero evolvere oltre quel limite. E, in realtà, cosa succederebbe alla nostra coscienza e alle nostre abilità appena conquistate se ogni regione del cervello fosse simultaneamente attiva? Se ognuno degli 86 miliardi di neuroni stipati in un cervello umano si accendesse nello stesso momento, quella persona potrebbe in realtà diventare super-umana?

Nella storia di Besson conosciamo Lucy (Scarlett Johansson), una giovane studentessa spensierata che vive a Taiwan che viene ingannata dal suo fidanzato e convinta a consegnare una valigetta a un contatto d’affari. Prima che possa anche solo comprendere la situazione nella quale è rimasta irretita, Lucy viene catturata e presa in ostaggio dallo spietato Mr. Jang (Choi Min Sik). Quando i suoi gorilla impiantano chirurgicamente nella nostra eroina un pacchetto carico di una potente

sostanza sintetica , così potente che, molto probabilmente, se fuoriuscisse la ucciderebbe, il suo terrore si trasforma in disperazione. Insieme a una manciata di altri riluttanti portatori, Lucy viene mandata all’aeroporto con lo scopo di volare in tutto il mondo come recipiente per il trasporto di un materiale che, per i suoi rapitori, è di inestimabile valore.

Quando la sostanza chimica viene accidentalmente liberata all’interno e assorbita dal corpo di Lucy, comincia l’inimmaginabile: la sua capacità cerebrale viene schiusa a livelli sbalorditivi e precedentemente solo ipotizzabili. Mentre tenta di comprendere e fare propri gli incredibili cambiamenti della sua mente e del suo corpo, Lucy comincia a sentire tutto intorno a lei, lo spazio, l’aria, le vibrazioni, la gente, addirittura la gravità, e a sviluppare tratti superumani come la telepatia, la telecinesi, una conoscenza allargata e un incredibile controllo sulla materia. Mentre la sostanza continua a risvegliare e sbloccare ogni singolo angolo dormiente del suo cervello, Lucy corre intorno al pianeta per cercare l’aiuto del Professor Samuel Norman (Morgan Freeman), i cui decenni di ricerche sul potenziale del cervello lo hanno reso un’autorità in questo campo...e la sola persona sulla terra con la capacità di vedere dove tutto questo potrebbe portare.





Curiosità



La sceneggiatura è stato completata nell'arco di 9 anni.



Nonostante rumor e articoli davano Angelina Jolie come prima scelta per il ruolo di Lucy, Luc Besson ha negato il coinvolgimento dell'attrice ammettendo di aver incontrato solo un paio di attrici per discutere il ruolo principale. Besson ha detto che quando ha visto l'entusiasmo di Scarlett Johansson per la storia gli ha subito assegnato la parte.



In un'intervista Luc Besson ha ammesso che sapeva che alcuni presupposti scientifici del film erano errati, ad esempio che gli esseri umani usano solo il 10% del loro cervello. Nonostante ciò ha detto che tale ipotesi era un grande spunto per un film di fantascienza.



Luc Besson una volta ha definito questo film come "una parte di Léon, una parte di Inception e una parte di 2001: Odissea nello Spazio".



Anche se le scene in Asia si svolgono a Taiwan, Mr. Jang e i suoi scagnozzi parlano coreano.



La scimmia dalle fattezze umane vista in alcune scene è l'Australopithecus Afarensis, che rappresenta l'anello mancante tra le scimmie e gli esseri umani, soprannominata "Lucy" per la canzone di John Lennon ""Lucy in the Sky with Diamonds", ha vissuto 3,2 milioni di anni fa ed è il più antico ominide conosciuto a camminare in posizione eretta come gli esseri umani.



Quando Lucy è a Times Square, dietro la sua spalla destra c'è un cartellone del film Cose Nostre - Malavita, una precedente pellicola di Luc Besson.



Durante l'inseguimento nel mercato all'aperto, un uomo anziano legge un giornale con un annuncio del film Pacific Rim sulla parte superiore della prima pagina.



All'attrice Milla Jovovich è stato proposto il ruolo di Lucy, ma ha rifiutato a causa della gravidanza.



Il nome completo di Lucy è "Lucy Miller" (dal suo passaporto) e il suo compleanno è il 10 marzo 1988.



Nel trailer un primo piano dell'occhio di Lucy mostra brevemente l'occhio di un rettile.



La prima scena in cui appare Scarlett Johanson è all'Hotel Regent di Taipei.



Il regista Luc Besson appare nel film in un cameo: è il medico nell'ospedale di Parigi con gli altri tre corrieri della droga arrestati, in seguito è tra quelli uccisi dalla banda di Mr. Jang.



Nel film Stati di allucinazione (1980) il personaggio di William Hurt ha un'esperienza molto simile a quella di Lucy nel finale del film.



Lucy costato 40 milioni di dollari ha registrato nel 2014 il maggior incasso di sempre per un film francese al di fuori della Francia negli ultimi 20 anni. Con 463 milioni di dollari di incasso mondiale, di cui 52 milioni incassati al di fuori della Francia e 5.2 milioni incassati in Francia, Lucy ha superato Taken 2, Il quinto elemento e Quasi amici- Intouchables.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali sono del compositore francese Eric Serra (007 - Goldeneye) che oltre ad una predilezione per il sintetizzatore, divenuto un suo tratto sonoro distintivo, è un collaboratore di lunga data di Luc Besson con musiche per quasi tutti i suoi film, dagli esordi anni '80 con Le Dernier Combat e Subway passando per i classici Nikita e Léon fino ad arivare al recente biopic The Lady - L'amore per la libertà.



1. First Cells

2. Mr. Wang's Bloody Suite, Pt. 1-4

3. Mr. Wang's Bloody Suite, Pt. 5-7

4. All We Have Done With It

5. Choose to Reproduce

6. Inner Fireworks

7. Lucy Is Going out, Pt. 1

8. Lucy Is Going out, Pt. 2

9. Tingjhou Hospital

10. I Feel Everything

11. Thank You for Sharing

12. Taipei Airport

13. Lucy and the Sniffer Dog

14. Disintegration

15. Green Beams

16. Pleasant Drive in Paris

17. Sixty Percent Mess

18. Crossing the Goon Sea

19. Gps Control

20. Goons and Guards

21. Time Is Unity

22. Blue Injection

23. Melt into Matter

24. Flicking Through Time

25. Lucy and Lucy

26. Moonbirth

27. Origin of the World

28. Where Is Lucy?

29. I Am Everywhere

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]