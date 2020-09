Cast e personaggi

Liam Neeson: Matt Scudder

Dan Stevens: Kenny Kristo

Boyd Holbrook: Peter Kristo

David Harbour: Ray

Sebastian Roché: Yuri Landau

Mark Consuelos: Reuben Quintana

Ólafur Darri Ólafsson: James Loogan

Adam David Thompson: Albert

Brian “Astro” Bradley: TJ

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Matt Scudder

Gianfranco Miranda: Kenny Kristo

Edoardo Stoppacciaro: Peter Kristo

Franco Mannella: Ray

Francesco Prando: Yuri Landau

Francesco Sechi: Reuben Quintana

Paolo Marchese: James Loogan

Riccardo Scarafoni: Albert

Federico Bebi: TJ

Trama e recensione

Matt Scudder (Liam Neeson) è un ex-poliziotto che, ai limiti della legalità, lavora senza licenza come investigatore privato. Quando, seppur controvoglia, accetta di aiutare il narcotrafficante Kenny Kristo (Dan Stevens) a incastrare i due uomini che gli hanno prima rapito e poi brutalmente torturato e ucciso la moglie, Scudder scopre che quello non è né il primo né l’ultimo dei massacri perpetrati dai due barbari assassini. In un inseguimento in bilico tra il bene e il male, Scudder riuscirà a incastrarli nelle scure retrovie di New York e a fermarli prima che uccidano ancora.

Curiosità

Il film è basato sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn (A Walk Among the Tombstones) del 1992 di Lawrence Block. Ci sono 17 romanzi di questo autore sul personaggio, l’ultimo pubblicato nel 2011.

Ruth Wilson era stata annunciata nel ruolo di Joe Durkin (che è un personaggio maschile nei libri) e aveva girato tutte le sue scene con Liam Neeson, ma il regista sentiva che il personaggio di Neeson doveva essere un solitario così tutte le scene di Wilson sono state tagliate.

In origine alla regia del film c’era Joe Carnahan e il protagonista era Harrison Ford.

Seconda interpretazione del personaggio Matt Scudder. La prima volta è stato interpretato da Jeff Bridges in 8 Milioni di modi per morire (1986).

Dan Stevens ha perso 13 chili per il suo ruolo.

Nel libro i nomi dei fratelli erano Kenan e Peter Khoury ed erano di origine libanese. I nomi nel film sono stati cambiati in Kenny e Peter Kristo per renderli più americani.

Liam Neeson e Boyd Holbrook torneranno a recitare insieme ancora una volta in Run All Night – Una notte per Sopravvivere (2015).

Ben Foster è stato preso in considerazione per i ruoli di entrambi i fratelli (Kenny & Peter). Purtroppo a causa delle riprese di The Program ha dovuto declinare.

Il film costato 28 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 62.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dell’americano Carlos Rafel Rivera alla sua prima colonna sonora per il grande schermo. I crediti di Rivera includono musiche per alcuni episodi della serie tv Godless.

La colonna sonora include il brano "Black Hole Sun" dei Soundgraden in una cover interpretata da Swann Feat.

TRACK LISTINGS:

1. Main Title

2. We Got Your Wife…

3. Kenny’s Story

4. Red Hook

5. Ray And Albert

6. Matt Scudder

7. Matt Follows Loogan

8. Finding Loogan’s Shed

9. Ray Cases The House

10. Drive To The Cemetery

11. Among The Tombstones

12. Kenny In The Basement

13. Aftermath / Reprise

