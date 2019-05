Stasera in tv: "Sei mai stata sulla Luna?" su Rai 1

Rai 1 stasera propone "Sei mai stata sulla Luna?", commedia del 2015 diretta da Paolo Genovese e interpretata da Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè.

Cast e personaggi

Liz Solari: Guia

Raoul Bova: Renzo

Simone Dell'Anna: Tony

Giulia Michelini: Carola

Pietro Sermonti: Marco

Dino Abbrescia: Dino

Nino Frassica: Oderzo

Sabrina Impacciatore: Mara

Neri Marcorè: Pino

Rolando Ravello: Paolo

Sergio Rubini: Delfo

Emilio Solfrizzi: Felice

Paolo Sassanelli: Rosario

Trama e recensione

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto che le farà capire che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.





Note di regia

Una commedia sentimentale ed ironica sospesa tra città e campagna. I due cuori che battono all’unisono all’interno di questo film sono il forte desiderio di emozionare e la volontà di mettere a nudo una parte delicata che appartiene a chiunque: l’essere prigionieri di noi stessi, dei nostri desideri e delle nostre aspettative, fino a non riconoscerne più la ragione e il senso. La commedia è pensata per utilizzare efficacemente tutti gli strumenti posseduti da questo genere cinematografico, cercando di costruire una narrazione che riesca a condurre lo spettatore in una giostra emotiva che lo porti a ridere, sognare ed emozionarsi. Dalla scelta di attori che contribuiscano a una rappresentazione tanto realistica quanto brillante dei personaggi, alla fotografia che esalti le tonalità calde e “autentiche” dell’entroterra pugliese, vero e proprio protagonista della trasformazione di Guia, ogni elemento concorrerà a creare una commedia che sappia penetrare nella pelle, al di là della semplice risata. [Paolo Genovese]

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Maurizio Filardo (Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud, Questa notte è ancora nostra).

La colonna sonora inlcude anche la canzone inedita "Sei mai stata sulla Luna?" cantata da Francesco De Gregori e premiata con un Nastro d'argento per la Migliore canzone originale.

Nell’album sono inclusi anche brani di KT Tunstall, Passenger e Milky Chance.



Nel trailer è stato utilizzato anche il brano "I Love Rock ‘n’ Roll" nella versione anni '80 di Joan Jett & the Blackhearts.



Sei mai stata sulla luna – Francesco De Gregori

Take on Me (Strumentale) – Anni B Sweet

Black Horse and the Cherry Tree – KT Tunstall

Stolen Dance – Milky Chance

Your Love Gets Sweeter – Finley Quaye

Don’t You Want Me – Bahamas Bahamas feat. The Weather Station

Heart’s on Fire – Passenger

The Challenge – Maurizio Filardo

Il primo incontro – Maurizio Filardo

Sei mai stata sulla luna: La cucina immaginaria – Maurizio Filardo

Kirikiri – Maurizio Filardo

The Trap – Maurizio Filardo

Clothes Aunt – Maurizio Filardo

Work on Farm – Maurizio Filardo

Mara and Felice Theme 1 – Maurizio Filardo

Alone – Maurizio Filardo

The Lamp of Aladin – Maurizio Filardo feat. Piji

Sei mai stata sulla luna: The Bees – Maurizio Filardo

Sei mai stata sulla luna: The Rain – Maurizio Filardo

Confession – Maurizio Filardo

Sei mai stata sulla luna: Departure – Maurizio Filardo

Chicken – Maurizio Filardo

Moon River – Maurizio Filardo

Moon River Duet – Maurizio Filardo feat. Silvia Aprile

I Love Rock and Roll – Maurizio Filardo feat. Arianna Cleri

Bette Davis Eyes – Maurizio Filardo feat. Silvia Aprile

