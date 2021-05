Stasera in tv: “Il ragazzo della porta accanto” su Rete 4

Cast e personaggi

Jennifer Lopez: Claire Peterson

Ryan Guzman: Noah Sandborn

Ian Nelson: Kevin Peterson

John Corbett: Garrett Peterson

Kristin Chenoweth: Vicky Lansing

Lexi Atkins: Allie Callahan

Hill Harper: Edward Warren

Jack Wallace: Signor Sandborn

Adam Hicks: Jason Zimmer

François Chau: Detective Johnny Chou

Bailey Chase: Benny

Kent Avenido: Signor Avenido

Doppiatori italiani

Francesca Fiorentini: Claire Peterson

Andrea Mete: Noah Sandborn

Alessandro Campaiola: Kevin Peterson

Luca Ward: Garrett Peterson

Laura Lenghi: Vicky Lansing

Joy Saltarelli: Allie Callahan

Francesco Meoni: Edward Warren

Dante Biagioni: Signor Sandborn

La trama

Claire Peterson (Jennifer Lopez) è una professoressa di liceo, madre e moglie trascurata dal marito infedele. Un giorno nel suo quartiere si trasferisce un giovane ragazzo attraente di nome Noah (Ryn Guzman) che inizia a corteggiarla. All’apparenza gentile e altruista, Noah riesce a far breccia nbella solitudine di Claire e i due finiscono a letto. Compreso l’errore Claire tenterà di allontanare il ragazzo che si trasformerà in un vero e proprio stalker, rivelando la sua vera natura oscura e inquietante.

Curiosità

Il film è prodotto dalla Blumhouse Productions, casa di produzione di Jason Blum specializzata in thriller e horror.

Il film è stato girato in soli 25 giorni con un budget di circa 4 milioni di dollari.

Jennifer Lopez ha ammesso di essersi sentita a disagio durante le riprese della scena di sesso con Ryan Guzman che a quanto pare era molto nervoso.

Questo film presenta la prima scena di nudo di Ryan Guzman.

Jennifer Lopez non ha utilizzato una controfigura per la scena di sesso.

Kristin Chenoweth è esattamente un anno più grande di Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez per risparmiare sul budget ha fornito i vestiti dal suo guardaroba per il suo personaggio Claire.

Claire dice che Agamennone ha ucciso Ettore in Troy, ma in verità è stato Achille ad averlo ucciso.

La prima edizione dell’Iliade che Noah regala a Claire è una prima edizione del 1715 tradotta da Alexander Pope.

Il film costato 4 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 62.

La colonna sonora

Le musiche originali de “Il ragazzo della porta accanto” sono di Randy Edelman (Diabolique, The Skulls – I teschi) e Nathan Barr (Cabin Fever, Hostel: Part II).

(Diabolique, The Skulls – I teschi) e (Cabin Fever, Hostel: Part II). La colonna sonora include i brani: “As Long As You Are Mine” di Yes Men feat. MiaKoda; “Automatic” di Dinosaur Murals; “My Garden” di Kat Dahlia; “I’m Only Joking” di Kongos; “Song For Zula” di Phosphorescent; “The Touch” di Welshly Arms; “Whispering” di Alex Clare.

TRACK LISTINGS:

1. Running (feat. Lisbeth Scott)

2. Garage (feat. Lisbeth Scott)

3. Pie

4. Poets (feat. Lisbeth Scott)

5. More Than That (feat. Lisbeth Scott)

6. Nicest Thing (feat. Lisbeth Scott)

7. Breakdown (feat. Lisbeth Scott)

8. Drinking Wine (feat. Lisbeth Scott)

9. Love Scene (feat. Lisbeth Scott)

10. About Us (feat. Lisbeth Scott)

11. Graffiti

12. Flowers

13. Classroom Panic (feat. Lisbeth Scott)

14. Where’s the Video? (feat. Lisbeth Scott)

15. Switching Cars (feat. Lisbeth Scott)

16. Sneaking

17. The Barn (feat. Lisbeth Scott)

18. Have a Blast (feat. Lisbeth Scott)

