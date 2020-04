Stasera in tv: "Run All Night" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 3 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "Run All Night - Una notte per sopravvivere", film thriller del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris e Genesis Rodriguez.

Cast e personaggi

Liam Neeson: Jimmy Conlon

Joel Kinnaman: Mike Conlon

Ed Harris: Shawn Maguire

Genesis Rodriguez: Gabriela Conlon

Boyd Holbrook: Danny Maguire

Vincent D'Onofrio: Detective Harding

Common: Andrew Price

Bruce McGill: Pat Mullen

Holt McCallany: Frank

Beau Knapp: Kenan Boyle

Nick Nolte: Eddie Conlon

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Jimmy Conlon

Gianfranco Miranda: Mike Conlon

Stefano De Sando: Shawn Maguire

Domitilla D'Amico: Gabriela Conlon

Lorenzo De Angelis: Danny Maguire

Paolo Marchese: Detective Harding

Simone Mori: Andrew Price

Angelo Nicotra: Eddie Conlon





Trama e recensione

Il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon (Liam Neeson), un tempo

conosciuto come Il Becchino, ha vissuto giorni migliori. Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire (Ed Harris), all’età di 55 anni è perseguitato dai peccati commessi in passato e dall’astuto detective della polizia John Harding (Vincent D’Onofrio). L’unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio Mike (Joel Kinnaman), con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalità organizzata, Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia “adottiva” fatta di malviventi e la sua vera famiglia abbandonata anni prima. Mike è in fuga e l’unico gesto di redenzione per i suoi errori passati potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita.





Curiosità



Il film presenta molte somiglianze con il dramma Era mio padre di Sam Mendes (2002); due sicari di fiducia (Tom Hanks, Liam Neeson) si trovano in contrasto con il loro boss (Paul Newman, Ed Harris) a causa dei loro figli (Daniel Craig, Joel Kinnaman). Di conseguenza un assassino professionista (Jude Law, Common) viene incaricato di sbarazzarsi di loro.



Elencato nel cast quando il film era in produzione, Nick Nolte ha avuto gran parte dele sue scene tagliate dalla versione finale e quindi è accreditato solo per la sua breve apparizione.



Liam Neeson ha due figli nella vita reale di nome Michael e Daniel (Danny), che sono i nomi dei due ragazzi nel film.



Ad un certo punto durante un inseguimento stradale Jimmy (Liam Neeson), passa davanti ad un cartellone del film Mad Max: Fury Road. Questo film è stato prodotto dallo stesso Studio (Warner Bros.), musicato dallo stesso compositore (Junkie XL) e il trailer del film è stato incluso in tutte le copie in uscita di Run All Night.



Questa è la terza collaborazione tra il regista Jaume Collet-Serra e Liam Neeson dopo Unknown - Senza identità e Non-Stop.



Durante la scena del bar, Liam Neeson afferma di aver bevuto con Mickey Featherstone. Nella vita reale Mickey Featherstone era un membro della banda di New York composta da irlandesi-americani chiamata "The Westies" e di stanza a Hell 's Kitchen.



La macchina che Jimmy Conlon (Liam Neeson) guida è lo stesso tipo di auto che il personaggio di Patrick Swayze, Truman Gates, guida nel film Vendetta trasversale (1989) in cui Neeson interpretava il fratello di Swayze.



Sia Joel Kinnaman che Liam Neeson hanno ritratto personaggi dell'Universo DC. Neeson ha interpretato Ra's al ghul in Batman Begins e Il cavaliere oscuro: Il ritorno mentre Kinnaman ha interpretaro Rick Flag in Suicide Squad.



Mike dice a Eddie che i ragazzi di Roy DeMeo hanno ucciso Billy. Roy DeMeo era un vero killer al soldo della famiglia Gambino. DeMeo venne ucciso dai suoi stessi uomini per ordine del boss mafioso Paul Castellano.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 71.



Colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore-produttore olandese Tom Holkenborg alias Junkie XL .

Musicista versatile, suona le tastiere, la chitarra, la batteria, il violino ed il basso, Holkneborg ha scritto musiche anche per Mad Max: Fury Road, 300: L’alba di un impero, Divergent, Batman v Superman, Dedapool e collaborato con Hans Zimmer alle colonne sonore dei cinecomic L’uomo d’acciaio e Il cavaliere oscuro: il ritorno, i film d'animazione Madagascar e Megamind e il thriller fantascientifico Inception.



1. Prologue

2. Main Title

3. Albanians at Xmas

4. I See Those Faces In My Dreams

5. Witness

6. My Michael

7. I Just Killed Your Boy

8. Cop Chase

9. The Station

10. Just One Night

11. A Little Extra Sugar

12. I'll Come After Your Son

13. The Projects

14. A Nightmare That Won't Pass

15. The Train Tracks

16. Shawn

17. The Cabin

18. Epilogue

19. Tom's Run All Night Sketchbook (Bonus Track)

