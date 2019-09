Stasera in tv: "The Water Diviner" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 5 settembre 2019

Rete 4 stasera propone "The Water Diviner" film drammatico del 2014 diretto da Russell Crowe e interpretato da Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney e Isabel Lucas.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Russell Crowe: Joshua Connor

Olga Kurylenko: Ayshe

Jai Courtney: ten. col. Cecil Hilton

Isabel Lucas: Natalia

Jacqueline McKenzie: Eliza Connor

Cem Yılmaz: Jemal

Yılmaz Erdoğan: maggiore Hasan

Daniel Wyllie: capitano Charles Brindley

Damon Herriman: padre McIntyre

Ryan Corr: Arthur Connor

Dylan Georgiades: Orhan

Peter Waters: Q. Bob

Megan Gale: Fatma

Deniz Akdeniz: Imam

Steve Bastoni: Omer

James Fraser: Edward Connor

Doppiatori italiani

Luca Ward: Joshua Connor

Valentina Mari: Ayshe

Francesco Pezzulli: ten. col. Cecil Hilton

Stefano Alessandroni: Jemal

Franco Mannella: maggiore Hasan

Riccardo Suarez: Orhan





Trama e recensione

Nel 1919, l’agricoltore australiano Joshua Connor (Russell Crowe) si reca proprio in Turchia sulle tracce dei tre figli dati per dispersi sul campo. Grazie alla propria determinazione, Joshua riesce a superare gli ostacoli della burocrazia militare, aiutato in questo prima dalla bellissima Ayshe (Olga Kurylenko), proprietaria dell’hotel in cui alloggia, poi da un ufficiale turco che ha combattuto contro i tre giovani. Connor si aggrappa alla speranza di ritrovare i figli vivi e con Hasan attraverserà il paese, dilaniato dal conflitto, per scoprire la verità.





Curiosità



Il film segna l'esordio alla regia dell'attore Russell Crowe.



La sceneggiatura di Andrew Knight e Andrew Anastasios è liberamente basata sul romanzo omonimo di Andrew Anastasios e Dr. Meaghan Wilson-Anastasios.



Le riprese del film si sono svolte in Australia con location a Burra, a Millers Point, nei Fox Studios di Sydney, a The Rocks e a Port Augusta. Il film è stato girato anche in Turchia con alcune riprese effettuate a Muğla.



Il cavallo che Russell Crowe cavalca nelle scene girate in Australia si chiama "Honey" ed è di proprietà dell'attore.



Dopo aver convinto Russell Crowe a dargli il ruolo di Hasan, aggiungendo che non se ne sarebbe pentito, Yilmaz Erdogan con quel ruolo ha vinto come miglior attore non protagonista agli Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA).



Questo è l'ultimo film del direttore della fotografia premio Oscar Andrew Lesnie.



Olga Kurylenko ha imparato il turco per il ruolo di Ayshe.



Yilmaz Erdogan ha dichiarato in un'intervista televisiva che c'erano 49 gradi quando stavano girando le scene in Australia.



Jacqueline McKenzie, che nel film interpreta la moglie di Russell Crowe, ha recitato con Crowe anche nel film Skinheads (1992).



Nel film non vi è alcuna menzione del genocidio armeno. Poiché si tratta di una co-produzione turca ed è stato girato in esterni in Turchia, la sceneggiatura non sarebbe stata approvata dalle autorità se ci fosse stato un qualche riferimento al genocidio armeno. La negazione è ancora politica ufficiale nell'odierna Turchia.



Il film costato 22 milioni dollari ne ha incassati nel mondo circa 38, di questi solo 4 milioni provenienti dal box-office americano.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore australiano David Hirschfelder con musiche addizionali di Ludovico Einaudi (The Intouchables, Samba), Lisa Gerrard (Il Gladiatore, la ragazza delle balene) e Richard Tognetti.

David Hirschfelder è stato candidato all'Oscar per le colonne sonore di Shine ed Elizabeth. Altri crediti di Hirschfelder includono musiche per Sliding Doors, Il mistero dell'acqua, Le due vie del destino - The Railway Man e The Dressmaker.



La colonna sonora include il brano "Love Was My Alibi" di Kristoffer Fogelmark.



1. Newton’s Cradle – Ludovico Einaudi & PMCE Parco Della Musica Contempornea Ensemble (4:23)

2. Arriving At the Village (1:42)

3. Connor Escapes (1:22)

4. Reading To Boys (1:02)

5. Lizzie Dies (0:51)

6. Return Home – Richard Tognetti (1:18)

7. Windmill Flashback (1:52)

8. The Blue Mosque (1:26)

9. Ed Shot (2:43)

10. Visit To Cistern – Ludovico Einaudi & Roma Film Orchestra (0:56)

11. Leaving Orhan (1:09)

12. Hey Onbesli Onbesli – Cem Yılmaz (2:00)

13. The Dust Storm (2:19)

14. Orhan Chase – Richard Tognetti (1:48)

15. Train and Cricket Match (3:30)

16. Train and Battle (3:37)

17. Art Doing Art (0:29)

18. Dantes Inferno (1:49)

19. Candle Montage – Ludovico Einaudi & Roma Film Orchestra (0:50)

20. Dream Sequence (1:28)

21. Confession and Escape (4:43)

22. Visit To Omer – Richard Tognetti (2:14)

23. Read At Graves (1:15)

24. The End – Ludovico Einaudi & Roma Film Orchestra (0:50)

25. Love Was My Alibi – Kristoffer Fogelmark (3:40)



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]