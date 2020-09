Stasera in tv: "Qualcosa di cui sparlare" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 settembre 2020

Rete 4 stasera propone "Qualcosa di cui...sparlare", commedia del 1995 diretta da Lasse Hallstrom e interpretata da Julia Roberts, Robert Duvall, Gena Rowlands e Dennis Quaid.

Cast e personaggi

Julia Roberts: Grace King Bichon

Robert Duvall: Wyly King

Dennis Quaid: Eddie Bichon

Kyra Sedgwick: Emma Rae King

Gena Rowlands: Georgia King

Brett Cullen: Jamie Johnson

Muse Watson: Hank Corrigan

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Grace King Bichon

Cesare Barbetti: Wyly King

Roberto Chevalier: Eddie Bichon





La trama

Grace (Julia Roberts) vive in una bella e caratteristica cittadina del sud degli Stati Uniti. Con un figlio e un bel marito la vita scorre felice tra assemblee cittadine per organizzare feste e riunioni, impegni casalinghi e la passione per i cavalli trasmessagli dal padre Wyly (Robert Duvall).

Purtroppo la vita tanto perfetta della donna, raggiunta con forse troppa facilità, si infrange alla vista di un imprevisto e alquanto fortuito incontro "galeotto" tra suo marito Eddie (Dennis Quaid) e la sua amante. L’istinto iracondo di moglie tradita fa il resto e il fedifrago consorte si ritrova fuori di casa, e a nulla valgono i tentativi di mediazione dei suoi genitori per una veloce e omertosa riappacificazione. Solo sua sorella Emma (Kyra Sedgwick) sembra darle appoggio, l’unica che è convinta che Eddie debba in qualche modo pagare per il suo tradimento, lentamente e il più dolorosamente possibile.

I guai però non finiscono qui, perchè oltre a scoprire le numerose altre scappatelle del marito, tutta la cittadina chiacchiera e le pressioni sulla depressa, ma combattiva Grace si fanno sempre più pesanti. Sarà Eddie, con le unghie e con i denti, capito lo sbaglio, a dover ricominciare tutto daccapo riconquistando, giorno dopo giorno, l’amore di sua moglie.





Il nostro commento

Ottima prova per l’accoppiata Dennis Quaid/Julia Roberts, i due funzionano a dovere, e pur non raggiungendo l’alchimia di Pretty woman con l’allora partner della Roberts, Richard Gere, tutto il film tra salaci battute e un’ironia divertita scorre via senza intoppi di sorta e la Roberts si dimostra in gran forma.

Un cast notevole fa da cornice a questa comedy romantica dall’aria per nulla superficiale: Robert Duvall padre combattuto, Gena Rowlands madre rassegnata e una strepitosa e frizzante Kyra Sedgwick ci accompagnano allo scontato, ma sempre apprezzato "happy end".

Il regista svedese Lasse Hallstrom (The hoax-l’imbroglio) si destreggia bene tra melò e commedia, dipanando con leggerezza intrecci narrativi dalla drammaticità pericolosamente invasiva per le consuetudini del genere, ma che il regista mantiene in perfetto equilibro non tediando mai lo spettatore e alleggerendo i toni nelle giuste occasioni.

Qualcosa di cui...sparlare presenta protagonisti in parte e comprimari di lusso, tutti al servizio della brillante sceneggiatura di Callie Khouri, autrice del cult di Ridley Scott Thelma & Louise e regista della commedia corale tutta al femminile I sublimi segreti delle Ya Ya sisters. In conclusione un’ottima commedia, senza eccessi di zucchero, ironica ed estremamente divertente, consigliata la visione in dolce compagnia.





Curiosità



Kyra Sedgwick per il ruolo in questo film è stata candidata ad un Golden Globe per la migliore attrice non protagonista.



In origine il titolo del film era "Grace Under Fire", ma venne rspinto a causa della serie tv Grace Under Fire (1993).



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 50.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Hans Zimme r (Qualcosa è cambiato) e Graham Preskett (Frenchman's Creek).

Il titolo del film è ispirato al brano "Something to Talk About" scritto da Shirley Eikhard e interpretato da Bonnie Raitt. La versione del brano che si ascolta nel film è di Therese Willis.



1. Dysfunctionally, Yours

2. Kings Of Carolina

3. Dinner For Two

4. The Witches

5. Grace

6. Southern Comfort

7. Tall Horses

