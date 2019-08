Stasera in tv: "G.I. Joe - La nascita dei Cobra" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 30 agosto 2019

Italia 1 stasera propone "G.I. Joe - La nascita dei Cobra". film d'azione del 2009 diretto da Stephen Sommers e interpretato da Joseph Gordon-Levitt, Channing Tatum, Dennis Quaid, Sienna Miller, Rachel Nichols, Ray Park e Marlon Wayans.

Cast e personaggi

Joseph Gordon-Levitt: Rex / Commander Cobra

Channing Tatum: Conrad Hauser / Duke

Dennis Quaid: Generale Clayton Abernathy / Hawk

Sienna Miller:Baronessa Anastacia DeCobray/La Baronessa

Rachel Nichols: Shana M. O'Hara / Scarlett

Ray Park: Snake Eyes

Marlon Wayans: Wallace Weems / Ripcord

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Hershel Dalton / Heavy Duty

Saïd Taghmaoui: Abel Shaz / Breaker

Karolína Kurková: Courtney A. Kreiger / Cover Girl

Christopher Eccleston: James McCullen Destro XXIV / Destro

Byung-hun Lee: Thomas Arashikage / Storm Shadow

Arnold Vosloo: Zartan

Jonathan Pryce: Presidente degli Stati Uniti

Brendan Fraser: Sergente Stone (cameo)

David Murray: James McCullen IX

Gerald Okamura: Hard Master

Gregory Fitoussi: Barone De Cobray

Leo Howard: Giovane Snake Eyes

Brandon Soo Hoo: Giovane Storm Shadow

Jacques Frantz: Secondino

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Rex / Commander Cobra

Simone D'Andrea: Conrad Hauser/Duke

Massimo Rossi: Generale Clayton Abernathy / Hawk

Francesca Fiorentini: Baronessa Anastacia DeCobray/La Baronessa

Domitilla D'Amico: Shana M. O'Hara / Scarlett

Fabrizio Vidale: Wallace Weems / Ripcord

Stefano Mondini: Hershel Dalton / Heavy Duty

Luigi Ferraro: Abel Shaz / Breaker

Ilaria Stagni: Courtney A. Kreiger / Cover Girl

Massimo Lodolo: James McCullen Destro XXIV / Destro

Gianfranco Miranda: Thomas Arashikage / Storm Shadow

Marco Mete: Zartan

Oliviero Dinelli: Presidente degli Stati Uniti

Fabrizio Pucci: Sergente Stone

Christian Iansante: James McCullen IX

Haruhiko Yamanouchi: Hard Master

La trama

Dalle montagne centroasiatiche ai deserti egiziani, attraverso le affollate strade di Parigi fino ai ghiacci del Polo Nord, la squadra di ultra professionisti nota come G.I. JOE si lancia in un’avventura senza sosta, in cui la tecnologia di ultima generazione e il più sofisticato equipaggiamento militare saranno impiegati per combattere il pericoloso trafficante d’armi DESTRO ed evitare che la minacciosa e occulta organizzazione COBRA getti il mondo nel caos.





Il nostro commento

Primo lungometraggio formato live-action per G.I. Joe, iconica linea di giocattoli della Hasbro che a partire dal 1964 hanno creato una vera mitologia evolvendosi di decennio in decennio e generando un lungometraggio animato, serie tv, fumetti e le popolari "action figures".

G.I. Joe - La nascita dei Cobra di Stephen Sommers (La Mummia, Van Helsing) è visivamente impressionante e sfodera effetti digitali all’ennesima potenza, basta dare un’occhiata al convulso inseguimento parigino per rendersi conto della tecnologia messa in campo.

Purtroppo il film sente forte la mancanza di una sceenggiatura che doni ad ogni personaggio la giusta dimensione cinematografica e dialoghi almeno accettabili; guardando il film ci è venuto in mente il live-action anni '90 Street Figther con Jean-Claude Van Damme, i realizzatori hanno utilizzato lo stesso approccio tutta azione e poco cuore.

Rimane forte il carisma di uno dei personaggi più amati della linea di action figures, il ninja Snake Eyes, che guarda caso non solo è il più carismatico del gruppo, mettendo in ombra anche il "Capitan America" di Channing Tatum, ma è praticamente muto e mascherato per l’intero film. Questo la dice lunga sulla poca cura riservata ai personaggi che rimangono molto belli da vedere, ma inesorabilmente "vacui", su tutti la coppia Duke/Ripcord, il primo surclassato dal team di facinorosi e ipertecnologici compagni di squadra, il secondo designato spalla "comica" della pellicola lascia decisamente il tempo che trova.

Dalle action figures agli eroi in carne ed ossa

Curiosità sul film



Il film è stato candidato a 6 Razzie Awards: Peggior film, regista, sceneggiatura, attore non protagonista (Marlon Wayans), attrice non protagonista (Sienna Miller) e Peggior prequel, remake, rip-off o sequel. Il film ha vinto in una sola categoria, Peggior attrice non protagonista a Sienna Miller.



Il film ha fruito di un sequel, G.I. Joe - La vendetta uscito nel 2013.



Rachel Nichols si è ustionata e Sienna Miller si è slogata il polso durante le riprese della lotta tra Scarlett e la Baronessa.



Dennis Quaid ha preso il ruolo del Generale Hawk su insistenza di suo figlio, un fan dei G.I. Joe.



Lo stuntman e artista marziale Ray Park da bambino possedeva una action figure di Snake-Eyes. Era così felice di aver avuto il ruolo che si è preparato studiando Wushu e tutto ciò che riguardava i G.I. Joe (serie animate, fumetti e film). In seguito ha collaborato con lo sceneggiatore Kevin VanHook per esplorare ulteriormente la sua incarnazione del personaggio.



La cicatrice sotto l'occhio destro di Duke è un omaggio alla famosa cicatrice vista sull'action-figure originale del 1964.



Rachel Nichols era la prima scelta per il ruolo di Scarlett O'Hara.



Joseph Gordon-Levitt si è unito al cast quando gli è stata mostrata la maschera che avrebbe indossato come Commander Cobra.



In un'intervista Sienna Miller ha rivelato che 112 automobili sono state distrutte durante le riprese.



Per prepararsi per il ruolo della Baronessa, Sienna Miller ha trascorso quattro mesi allenandosi con pesi e boxe e ha imparato a sparare con armi vere.



Stephen Sommers ha avuto grande attenzione alla tecnologia descritta nel film, pescando da libri e riviste di tecnologia delle armi. Pare che il 100% della tecnologia vista nel film potrebbe essere sviluppata entro 10-20 anni.



G.I. Joe in campo militare era un termine generico utilizzato per i soldati di fanteria dell'esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. In una delle prime bozze della sceneggiatura per questo film, G.I.J.O.E. stava per essere utilizzato come un acronimo per "Global Integrated Joint Operating Entity". E 'stato poi deciso di non seguire questa strada dopo le proteste dei fan.



Channing Tatum nel corso di un'intervista radiofonica ha rivelato di aver odiato girare questo film e che era stato costretto a farlo perché aveva firmato un contratto per tre film all'inizio della sua carriera, prima di trovare fama e un più ampio successo. Quando il film gli è stato offerto Tatum era insoddisfatto della sceneggiatura e ha chiesto se poteva passare la mano, ma gli fu detto che doveva farlo o sarebbe stato citato in giudizio. Tatum ha voluto però precisare che la sua avversione per il film è più a causa delle circostanze che lo hanno costretto a farlo per forza, mentre considera il prodotto finale come un "film che in realtà non era poi così male".



Per il film sono state coreografate oltre 250 esplosioni.



Il titolo del film "La nascita dei Cobra" è un riferimento a "La vendetta dei Cobra", il secondo arco narrativo dei fumetti G.I. Joe (1985). +



Nella saga il G.I. Joe Snake-Eyes è muto per un danno alla gola subito in combattimento. Nel film invece è muto non per un danno subito, ma per un voto di silenzio fatto per onorare il suo maestro ucciso.



Il produttore Lorenzo di Bonaventura originariamente voleva Mark Wahlberg per il ruolo di Duke.



La maschera di Commander Cobra è stata ridisegnata, in parte perché i registi hanno pensato che la versione originale fosse troppo simile ad una maschera del Ku Klux Klan.



Il velivolo Cobra "Night Raven" nel film è molto diverso da quello di fumetti e serie animate. Nei fumetti e nelle serie il velivolo si basa sull'SR-71 Blackbird. Nel film è invece è molto simile al MiG-31 del film Firefox (1983).



Il film si svolge nel 2020.



Olga Kurylenko è stata considerata per il ruolo della Baronessa.



Gary Daniels e Scott Adkins hanno sostenuto un provino per il ruolo di Snake Eyes.



Emma Roberts ha rifiutato il ruolo di Scarlett.



Matthew Fox e Chris Evans sono stati considerati per il ruolo di Duke prima che Channing Tatum prendesse il ruolo.



Larry Hama creatore dei fumetti G.I. Joe è stato assunto come consulente creativo per il film. Ha anche ottenuto un cameo come un generale della NATO durante la presentazione dei nanomiti. Il ruolo è stato però tagliato in fase di montaggio e può essere visto solo nei campi lunghi del gruppo NATO.



Nella battaglia finale Heavy Duty esclama "Yo Joe!", si tratta del grido di battaglia originale utilizzato nei fumetti e serie animate.



Stephen Sommers ha girato parte del film come se stesse girando un film di James Bond inserendo omaggi a diversi film OO7:



(1964) - La baronessa indossa una tuta in pelle sopra ad un abito da sera e utilizza anche un'automobile carica di armi a Parigi.

Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono (1965) - La battaglia culminante si svolge in un covo sottomarino.

L'aspetto di Commander Cobra si basa sulla sua apparizione nel film d'animazione G.I. Joe (uno scienziato sfigurato) e su due soldati Cobra: Maggiore Bludd (un ex soldato con un occhio solo) e il Dottor Mindbender (un esperto di controllo della mente che porta un monocolo).



La Torre Eiffel è distrutta dai Cobra con l'ausilio di Nanomiti. Nella miniserie "G.I. Joe: A Real American Hero" (1983) i Cobra utilizzano il dispositivo MASS per far scomparire la Torre Eiffel.



L'idea dei nanomiti COBRA è stata ispirata dal fumetto "G.I. Joe - The Trojan Gambit" incentrato sulla tecnologia COBRA.



La baronessa e Destro sono impiantati con nanotecnologia. Si tratta di un omaggio alla linea di action figures "G.I. Joe: Sigma 6" (2005), dove entrambi avevano dispositivi cibernetici impiantati nei loro corpi.



Il film costato 170 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 302.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Ritorno al futuro, Predator, Captain America - Il primo Vendicatore, The Avengers). Silvestri torna a collaborare con il regista Stephen Sommers dopo aver musicato La mummia - Il ritorno e Van Helsing.



1. Clan McCullen

2. Mars Industries

3. Delivering the Warheads

4. General Hawk

5. It Must Be NATO's Fault!

6. King Cobra

7. What Happened To Her?

8. I Promise

9. The Pit Battle

10. They Intend To Use Them

11. Snake Eyes

12. I Have A Target In Mind

13. The Joe's Mobilize

14. Northern Route

15. Who Are You?

16. Deploy the Sharks

17. Final Battle

18. Just About Close Enough

19. The Rise of Cobra

20. I'm Not Giving Up on You

21. End Credits

