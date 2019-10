Stasera in tv: "Adaline - L'eterna giovinezza" su Canale 5

Di Pietro Ferraro sabato 12 ottobre 2019

Canale 5 stasera propone Adaline - L'eterna giovinezza (The Age of Adaline), dramma romantico del 2015 diretto da Lee Toland Krieger e interpretato da Blake Lively, Michiel Huisman, Ellen Burstyn e Harrison Ford.

Cast e personaggi

Blake Lively: Adaline Bowman

Michiel Huisman: Ellis Jones

Harrison Ford: William Jones

Kathy Baker: Kathy Jones

Amanda Crew: Kiki Jones

Ellen Burstyn: Flemming

Lynda Boyd: Regan

Anjali Jay: Cora

Richard Harmon: Tony

Barclay Hope: Stanley Chesterfield

Chris William Martin: Dale Davenport

Lane Edwards: dott. Larry Devyne

Peter J. Gray: Clarence James Prescott

Anthony Ingruber: William Jones da giovane

Hugh Ross: voce narrante

Doppiatori italiani

Stella Musy: Adaline Bowman

Massimiliano Manfredi: Ellis Jones

Michele Gammino: William Jones

Roberta Greganti: Kathy Jones

Domitilla D'Amico: Kiki Jones

Melina Martello: Flemming

Laura Romano: Regan

Emanuela D'Amico: Cora

Davide Perino: Tony

Gianni Giuliano: Stanley Chesterfield

Edoardo Stoppacciaro: Dale Davenport

Enrico Di Troia: dott. Larry Devyne

Stefano Crescentini: William Jones da giovane

Michele Kalamera: voce narrante





La trama

Nata intorno all’inizio del ventesimo secolo, Adaline Bowman [Blake Lively] non

avrebbe mai pensato di poter essere ancora viva nel ventunesimo; ma un momento magico della sua vita la salva dalla morte e le regala l’eterna giovinezza. Così, a 29 anni, Adaline smette di invecchiare e comincia un’avventura unica, che mai essere umano ha vissuto. Questo destino incredibile le consente di vivere, per molti decenni, la storia delle trasformazioni del mondo, che fanno da sfondo alle sue vicende personali e sentimentali: dalle due Guerre Mondiali alle lotte degli anni ’60 per la libertà, fino ai nostri eventi più recenti. Nascondendo abilmente il proprio segreto a tutti, tranne alla propria figlia, Adaline riesce a vivere con delicatezza e riserbo la sua vita, finché un giorno la donna incontra l’affascinante e carismatico filantropo Ellis Jones [Michiel Huisman] che riaccende il lei la passione per la vita e per l’amore. Dopo un weekend con i genitori di lui [Harrison Ford e Kathy Baker], che rischia di portare alla luce l’incredibile verità, Adaline prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

Non riuscivo a staccarmi dalla sceneggiatura. L’ho letta come si legge un bellissimo romanzo. La storia è romantica, poetica, unica.” Una storia originale, narrata per di più dal punto di vista di una donna. Ecco un altro elemento particolarmente apprezzato dall’attrice. L’idea di una donna che vive in modo così intenso e profondo uno dei secoli più densi e sfaccettati della storia. La sua vita attraversa circa un secolo, e tanti diversi periodi storici. Anni in cui Adaline scopre l’amore, la perdita, la sofferenza e la gioia. Blake Lively





Curiosità



In molti hanno ipotizzato che Harrison Ford avesse doppiato la versione più giovane del suo personaggio; in realtà non è così, la voce è quella dell'attore Anthony Ingruber che ha un timbro molto simile a quello di Ford oltre a somigliargli molto, motivo per cui stato celto per il ruolo del giovane William.



Questo è il primo ruolo da protagonista di Michiel Huisman in un film americano.



Natalie Portman ha rifiutato il ruolo di Adaline.



Al fine di creare un senso di autenticità per le scene ambientate negli anni '30, '40 e '50 i produttori hanno utilizzato lenti anamorfiche e limitato l'uso di steadicam.



Quando Adaline va al party di Capodanno per incontrare la sua amica Reagan, si ferma e guarda un suo ritratto dipinto mezzo secolo prima in cui indossa lo stesso abito che indossa alla festa.



Angela Lansbury era stata annunciata nel ruolo di Flemming nel 2010, quando c'era ancora Katherine Heigl designata nel ruolo di protagonista. La Heigl ha abbandonato il film per trascorrere più tempo con la sua famiglia.



Blake Lively è stata una scelta dell'ultimo minuto nel ruolo di protagonista dopo molte discussioni.



Due noti film di Marilyn Monroe, Come sposare un milionario (1953) e Gli uomini preferiscono le bionde (1953), hanno ispirato cromaticamente il film con l'utilizzo di colore e e saturazione del periodo.



"Jenny Kiss'd Me" è una poesia di Leigh Hunt.



L'originale sceneggiatura di J. Mills Goodloe era ambientata a New York, ma l'autore ha cambiato la location in San Francisco perché pensava che avesse un'atmosfera più appropriata per il film.



Adaline Bowman è nata il 1 ° gennaio 1908.



l'Adaline dei giorni nostri ha 107 anni.



Gran parte del film è stato girato a Vancouver.



Lo sceneggiatore J. Mills Goodloe ha affermato che l'onnipresente voce narrante del film è stata ispirata dallo stile narrativo di Quinto potere (1976) e dalle voci fuori campo presenti in Il favoloso mondo di Amélie (2001) e Y tu mamá también - Anche tuo madre (2001).



Il cognome del personaggio di Harrison Ford è "Jones" come il suo iconico personaggio Indiana Jones.



J. Mills Goodloe ha scritto la prima versione della sceneggiatura nel 2003 dopo essere stato ispirato dalla protagonista de Il favoloso mondo di Amélie (2001). La sceneggiatura è stata sottoposta a importanti revisioni nel 2009.



Il vino che Adaline e Ellis sorseggiano durante la loro prima cena insieme è un Belle Glos pinot noir del 2014.



Dal 2010 al 2013, lo studio ha annunciato ogni anno un nuovo regista per il film. Andy Tennant è stato assunto come primo regista nel 2010 per poi essere licenziato nel 2011, con lo studio che ha annunciato trattative in corso con Gabriele Muccino per prendere il posto di Tennant. Non è chiaro se Muccino sia stato o meno assunto ufficialmente per il lavoro, ma nel maggio del 2012 lo studio ha annunciato Isabel Coixet come nuova regista del film. Lo studio ha poi definitivamente scelto Lee Toland Krieger annunciandolo il 16 ottobre 2013.



Non esiste una città di nome Ashton in Oregon. Ci sono città chiamate Ashton in California, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, South Dakota, West Virginia e Wisconsin.



Il compleanno di Adaline sul falso documento d'identità che si vede all'inizio del film è in realtà è il compleanno di Blake Lively, il 25 agosto, con la differenza di un anno (nel film l'anno di nascita è il 1986, mentre la Lively è nata nel 1987)



Ellen Burstyn e Harrison Ford non hanno scene insieme.



Il modello di Jeep che Ellis usa per inseguire Adaline è un modello diverso rispetto a quello su cui ha lasciato la casa dei suoi genitori.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 65.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Rob Simonsen compositore statunitense i cui crediti includono musiche per diverse commedie romantiche come (500) giorni insieme, LOL - Pazza del mio migliore amico e The Spectacular Now.

compositore statunitense i cui crediti includono musiche per diverse commedie romantiche come (500) giorni insieme, LOL - Pazza del mio migliore amico e The Spectacular Now.

La colonna sonora oltre alle musiche di Simonsen include anche una selezione di brani con artisti come Bob Dylan, The Skyliners, Jefferson Airplane ed Ella Fitzgerald a sottolineare le diverse epoche vissute dalla protagonista.



Un frammento di una canzone di Lana Del Rey appare nel trailer, ma la traccia non è stata inclusa nel film e neanche nella colonna sonora.



1. Adaline Bowman

2. At Home

3. January 1st, 1908

4. First Resurrection

5. No Scientific Explanation

6. Never Speak a Word of Her Fate

7. Ellis Brings Flowers

8. Sunken Ship

9. Another Death in the Life

10. Tired of Running

11. Adaline Apologizes

12. Constellations

13. William Recognizes Adaline

14. He Named the Comet Della

15. A Near Miss

16. The Scar

17. Twisted Around the Truth

18. No More Running

19. Second Resurrection

20. Coming Back to Life

21. Hospital Confessions

22. To a Future with an End

23. Start Again (with Faux Fix, feat. Elena Tonra)

Le canzoni del film:

1. Simple Twist Of Fate - Bob Dylan

2. Don't Watch Me Dancing - Little Joy

3. Since I Don't Have You - The Skyliners

4. Drift Dive - The Antlers

5. Comin' Back To Me - Jefferson Airplane

6. The Rainbow People - Dexter Gordon

7. Gimme Some Lovin' – Sam & Dave

8. I'm Just A Jitterbug - Ella Fitzgerald, Chick Webb And His Orchestra

9. Tear For You My Dear - Martin Gibson & Jeromy Allinger

10. Brighter In The Night - Nancy McCallion

11. Goodnight - Stephen Lu

12. Auld Lange Syne - Stephen Lu





