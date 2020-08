Stasera in tv: "Sabrina" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

Rete 4 stasera propone "Sabrina", remake del 1995 diretto da Sydney Pollack e interpretato da Harrison Ford, Julia Ormond e Greg Kinnear.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Harrison Ford: Linus Larrabee

Julia Ormond: Sabrina Fairchild

Greg Kinnear: David Larrabee

Nancy Marchand: Maude Larrabee

Fanny Ardant: Irene

John Wood: Fairchild

Richard Crenna: Patrick Tyson

Angie Dickinson: Ingrid Tyson

Lauren Holly: Elizabeth Tyson

Dana Ivey: Mack

Miriam Colon: Rosa

Elizabeth Franz: Joanna

Valérie Lemercier: Martine

Patrick Bruel: Louis

Becky Ann Baker: Linda

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Linus Larrabee

Tiziana Avarista: Sabrina Fairchild

Sandro Acerbo: David Larrabee

Maria Pia Di Meo: Irene

Cesare Barbetti: Patrick Tyson

Vittoria Febbi: Ingrid Tyson

Isabella Pasanisi: Elizabeth Tyson

Miranda Bonansea: Rosa

Vittorio De Angelis: Louis





La trama

Sabrina (Julia Ormond) è una timida e graziosa ragazza innamorata dell’uomo sbagliato. L'uomo in questione è lo scapolo d’oro e impenitente donnaiolo David (Greg Kinnear), rampollo di una ricca famiglia per la quale il padre di Julia presta servizio, ma Sabrina non sembra proprio intenzionata a rinunciare al suo irraggiungibile sogno romantico, e così il padre preoccupato la spedisce a studiare a Parigi sperando così di farle dimenticare David.

La nostra Cenerentola a Parigi subirà un straordinaria metamorfosi che la trasformerà da timido e impacciato brutto anatroccolo a fascinosa farfalla, così al momento di tornare a casa Julia finalmente riesce ad attirare l’attenzione di David che così rischia di mandare a monte un matrimonio combinato che significa soldi e potere.

Ci penserà il protettivo e saggio fratello maggiore di David, Linus (Harrison Ford) a prendere in mano la situazione frapponendosi tra i due, cercando di far rinsavire David e spiegando a Sabrina l’importanza dell’imminente matrimonio del fratello, ma Linus subisce il fascino di Sabrina non meno del fratello e finisce per innamorarsene perdutamente.





Il nostro commento

I precedenti con cui si confronta il regista Sidney Pollack sono notevoli, parliamo sia del musical che del film di Billy Wilder datato 1954 con Humphrey Bogart e Audrey Hepburn, e diciamo che alla fine ne viene fuori un remake dignitoso e raffinato, un "romance" con un godibile stile retrò.

Una cenerentola moderna e molto raffinata è il personaggio interpretato dalla bella e brava Julia Ormond, l’anno di "Sabrina" sarà per lei il culmine della sua carriera. Nel suo difficile compito viene ben supportata da un cast composto di veterani come Harrison Ford e talentuose promesse come Greg Kinnear, grazie a loro e al regista Sidney Pollack, la Ormond esce indenne dal pericoloso confronto con Audrey Hepburn, inarrivabile diva e vera e propria icona glamour.

"Sabrina" pur non raggiungendo la classe e l’ironia dell'originale, riesce comunque ad affascinare grazie ad una raffinata messinscena, un cast partecipe e l’esperienza di un regista che mai tenta di confrontarsi con l’originale, ma ce ne regala una versione moderna e aggiornata che ha tutta l’aria del sentito omaggio.





Curiosità



Il film è remake dell'omonimo film del 1954 di Billy Wilder, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden.



Il ruolo principale è stato originariamente offerto a Winona Ryder. L'attrice ha rifiutato il ruolo perché ha ritenuto di non poter essere all'altezza di di Audrey Hepburn.



Sydney Pollack ha inizialmente respinto l'opportunità di dirigere il remake, pensando che il materialefosse troppo datato per poterlo lavorare efficacemente nel 1995. Una volta deciso di accettare, Pollack si è assicurato di avere l'approvazione del regista dell'originale Billy Wilder.



Nel cottage dei Fairchild, tra le pile di libri, c'è Pericolo imminente (Clear and Present Danger) di Tom Clancy adattato nel film Sotto il segno del pericolo interpretato da Harrison Ford.



Sandra Bullock, Juliette Binoche, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Robin Wright, Cameron Diaz, Catherine Zeta-Jones e Julie Delpy sono state tutte considerate per il ruolo di Sabrina Fairchild.



Patrick Tyson dice: "Che il tuo primo figlio sia un maschio". La signora Tyson sostiene erroneamente che sia una battuta dal film Serpico, quando è in realtà da Il padrino (...e mi auguro che la prima creatura sia masculo).



Tom Cruise è stata la prima scelta per il ruolo di David Larrabee.



Il film costato 58 milioni di dollari ne ha incassati negli Stati Uniti circa 53 (incasso internazionale non disponibile).







la colonna sonora



Le musiche originali dle film sono del compositore 5 volte Premio Oscar John Williams (Star Wars, Lo squalo, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre).

(Star Wars, Lo squalo, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre).

La colonna sonora include anche i brani "Protection" di Massive Attack, "Love's In Need Of Love Today" di Blackstreet, "L'Amour est une étoile" di Tino Rossi, "Les petites notes" di Liane Foly, "La Vie en Rose" di Édith Piaf.



1. Theme From Sabrina

2. Moonlight - Sting

3. Linus's New Life

4. Growing Up In Paris

5. (In The) Moonlight

6. Sabrina Remembers/La Vie En Rose

7. Sabrina Comes Home

8. Nantucket Visit

9. The Party Sequence: When Joanna Loved Me/The Shadow Of Your Smile/Call Me Irresponsible/Stella By St

10. Sabrina And Linus Date

11. How Can I Remember

12. Sabrina's Return To Paris

13. Theme From Sabrina (Reprise)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]