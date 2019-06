Stasera in tv: "22 Minutes" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 24 giugno 2019

Italia 1 stasera propone "22 minutes", film d'azione russo del 2014 diretto da Vasily Serikov e interpretato da Makar Zaporozhskiy, Denis Nikiforov e Eebra Tooré.



Cast e personaggi

Makar Zaporozhskiy: Soldato del commandos Specnaz

Denis Nikiforov: Comandante del commandos Specnaz

Vladimir Blagoy: Ufficiale della marina russa

Vladislav Demin: Ufficiale della marina russa

Aleksandr Galibin: Comandante della gasiera

Gaël Kamilindi: Pirata

Petr Korolev: Ufficiale della marina russa

Ekaterina Malikova: Rappresentante della società armatrice

Eebra Tooré: Capo dei pirati somali





Trama

Una gasiera russa viene abbordata e sequestrata da pirati somali nel golfo di Aden. Il comandante della nave dato l'allarme si barrica in sala macchine, mentre un team delle forze speciali russe a bordo del cacciatorpediniere "Marshal Shaposhnikov" tenta un primo assalto che però fallisce, con uno dei soldati che finisce nelle mani dei pirati. Nel frattempo pirati e società armatrice entrano in contatto, con quest'ultima che rifiuta ogni trattativa. Con l'impossibilità di attaccare la nave a rischio di esplosione per il carico trasportato, la squadra di militari russi si prepara ad un secondo assalto contando sull'aiuto del membro della squadra prigioniero a bordo.





La storia vera