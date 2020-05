Stasera in tv: "Troppo napoletano" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Rai 2 stasera propone "Troppo napoletano", film commedia del 2016 diretto da Gianluca Ansanelli e interpretato Serena Rossi, Luigi Esposito, Rosario Morra e Gennaro Guazzo.

Cast e personaggi

Serena Rossi: Debora Iovine

Luigi Esposito: Tommaso Orfei

Rosario Morra: Stefano Mancini

Gennaro Guazzo: Ciro Iovine

Giorgia Agata: Ludovica Mancini

Giovanni Esposito: Giovanni Clementino

Salvatore Misticone: nonno Gaetano

Nunzia Schiano: signora Scognamiglio

Loredana Simioli: zia Maria

Giusi Cervizzi: zia Teresa

Antonella Lori: nonna Carmela

Luigi Attrice: zio Alfredo

Rosaria De Cicco: professoressa di italiano

Eleonora Albrecht: Linda

Maria Del Monte: fioraia

Gianni Parisi: preside

Gianni Ferreri: Quagliarulo

Gennaro Di Biase: Genny Maresca

Clementino: Clementino (rapper)





La trama

Quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi dal palco per fare stage diving, Debora (Serena Rossi) si preoccupa per suo figlio Ciro (Gennaro Guazzo) di undici anni. Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù domenicale. Angosciatissima la madre lo porta da Tommaso (Gigi), psicologo dell’infanzia timido e imbranato. Il dottore scoprirà però che a turbare Ciro non è solo la perdita del padre, quanto piuttosto le sue prime inquietudini amorose. I due faranno così un patto: lo psicologo aiuterà il bambino a conquistare la sua amata compagna di classe, mentre lui gli darà una mano per farlo fidanzare con sua madre...





Il nostro commento

La napoletanità di spettacoli come "Made in Sud" approda sul grande schermo prodotta da Alessandro Siani. In primis va premiato lo sforzo del regista Gianluca Ansanelli nel cercare di evitare un fastidioso effetto "sketch" giocando con alcuni stereotipi senza strafare e un paio di giovanissimi e talentuosi protagonisti. La missione però di voler mostrare una Napoli "altra" non risulta pienamente riuscita poiché vi è un'inevitabile scivolare nella gag compiaciuta, ma in operazioni come questa è uno scotto da pagare. Troppo napoletano è una commedia che strizza l'occhio a tanto cinema di genere partenopeo e proprio per questo, nonostante una fisiologica ingenuità di fondo, risulta godibile e a misura di spettatore, una ricetta che risulta funzionale e raggiunge il suo obiettivo primario che non è quello di compiacere la critica, ma divertire e intrattenere lo spettatore pagante e in questo caso lo fa con estremo e gradito garbo.

Note di produzione

Volevo raccontare la storia di un bambino di un quartiere popolare di Napoli e, attraverso i suoi occhi, scoprire la straordinaria realtà di questa città. Si parla sempre del desiderio che hanno i napoletani di veder mostrata un’altra Napoli, ma non esiste un’altra Napoli, la verità è che Napoli è unica, siamo noi napoletani ad essere diversi. Se in Benvenuti al Sud si sono raccontate le differenze tra Nord e Sud del nostro Paese, qui abbiamo scavato ancora più in fondo mettendo in scena il tenero incontro e il primo amore di un bambino del rione Sanità e una bimba altolocata di Posillipo. [Alessandro Siani]





Curiosità e colonna sonora