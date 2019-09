Stasera in tv: "Prisoners" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 29 settembre 2019

Rete 4 stasera propone "Prisoners", film thriller del 2013 diretto da Denis Villeneuve (Arrival) e interpretato da Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, Maria Bello e Paul Dano.

Cast e personaggi

Hugh Jackman: Keller Dover

Jake Gyllenhaal: Detective Loki

Maria Bello: Grace Dover

Terrence Howard: Franklin Birch

Paul Dano: Alex Jones

Viola Davis: Nancy Birch

Melissa Leo: Holly Jones

Mike Gassaway: Detective Rand

Dylan Minnette: Ralph Dover

Len Cariou: Padre Dunn

Wayne Duvall: Capitano Richard O'Malley

David Dastmalchian: Bob Taylor

Brad James: Carter

Doppiatori italiani

Fabrizio Pucci: Keller Dover

Fabrizio Vidale: Detective Loki

Francesca Fiorentini: Grace Dover

Stefano Brusa: Franklin Birch

Emiliano Coltorti: Alex Jones

Alessandra Cassioli: Nancy Birch

Maria Pia Di Meo: Holly Jones

Flavio Aquilone: Ralph Dover

Renzo Stacchi: Capitano Richard O'Malle





Trama e recensione

Fin dove ti spingeresti per proteggere la tua famiglia? Keller Dover (Hugh Jackman) si trova ad affrontare il peggior incubo di ogni genitore. Sua figlia di sei, Anna, è scomparsa, insiemE alla sua amichetta, Joy, e mentre i minuti diventano ore, il panico prende il sopravvento. La traccia più evidente conduce ad un vecchio camper, visto poco prima parcheggiato lungo la strada dove abitano. A capo dell'indagine, il Detective Loki (Jake Gyllenhaal) arresta il suo guidatore, Alex Jones (Paul Dano), ma la'ssenza di prove costringe la polizia al suo rilascio. Mentre vengono seguite diverse piste, la pressione aumenta, sapendo che è in gioco la vita di sua figlia, Dover, fuori di sé, decide di non avere altra scelta che quella di occuparsene da solo. Ma fin dove si spingerà questo padre disperato, per proteggere la sua famiglia?





Curiosità



Il film ha ricevuto una candidatura all'Oscar per la Migliore fotografia (Roger Deakins)



Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve avevano lavorato così bene in Enemy (2013) che Villeneuve lo ha voluto per questo film senza alcuna audizione.



La prima volta che il film è stato presentato alla censura americana (MPAA), ha ricevuto un divieto ai 17 anni (rating NC-17), a causa del tono cupo e violento e della tematica. Le scene di tortura del film furono successivamente tagliate di un paio di fotogrammi insieme a scene che suggerivano la pedofilia, a quel punto il film ha riccevuto un divieto ai minori di 17 non accompagnati da un adulto (R-Restricted).



Paul Dano ha ammesso di essere attratto da ruoli di questa natura (personaggi con difficoltà di apprendimento, irrazionali e farneticanti) e dice di affidarsi alle proprie esperienze personali e private per perfezionare questi ruoli ricorrenti.



Dopo aver girato alcuni ciak della scena del martello, per la ripresa successiva Denis Villeneuve a chiesto a Hugh Jackman di raggiungere il massimo della sua ferocia. Quella è stata la ripresa utilizzata nel montaggio finale.



Il detective Loki (interpretato da Jake Gyllenhaal) è chiaramente visibile in molte scene indossare sulla sua amno sinistra un anello della "Massoneria".



Per interpretare Holly Jones, Melissa Leo indossava una parrucca grigia e un fondoschiena artificiale in gommapiuma preparato dalla costumista Renée April, il tutto per caratterizzare il suo personaggio. La Leo ha anche chiesto agli assistenti di scena di evitare di pulire i suoi occhiali dopo le riprese giornaliere.



In questo film, un detective chiamato Loki cerca ossessivamente di ritrovare due bambini rapiti. Nella mitologia norvegese c'è un racconto (Loka Táttur) in cui il dio Loki cerca costantemente di proteggere un bambino da un gigante chiamato Skrymir, dopo che Odino e Hönir avevano provato e rinunciato all'arduo compito.



Mark Wahlberg e Christian Bale erano le scelte originali per i protagonisti con Bryan Singer alla regia, ma i due attori hanno optato per The Fighter (2010).



Secondo lo sceneggiatore Aaron Guzikowski il montaggio originale del film era di tre ore.



Il nome della zia di Alex Jones è Holly Jones. Holly Jones è anche il nome di una ragazza di dieci anni che è stata rapita e assassinata a Toronto nel 2003.



Hugh Jackman in questo film ritrae un padre disperato la cui figlia è stata rapita. L'attore era stato originariamente scelto per svolgere un ruolo simile in Amabili resti (2009), ma poi abbandonò. Quel ruolo venne poi preso da Mark Wahlberg, che ad un certo punto è stato candidato al ruolo principale in Prisoners.



Leonardo DiCaprio è stato collegato al progetto per un lungo periodo di tempo, ma alla fine ha abbandonato.



Dopo che le riprese sono state completate, i reparti costumi e oggetti di scena hanno donato per beneficenza tutti i vestiti e gli accessori ad una comunità locale per disabili.



Hugh Jackman era collegato al progetto dalle primissime fasi di sviluppo quando c'era ancora Antoine Fuqua designato alla regia. Entrambi hanno poi abbandonato. Dopo diversi anni di sviluppo, Jackman è tornato nel ruolo principale.



Quando il detective Loki sta guardando il taccuino trovato su Bob Taylor, sull'ultima pagina mostrata c'è disegnato un personaggio che sembra molto simile al coniglio di Donnie Darko (2001), altro film con protagonista Jake Gyllenhaal.



L'intestazione di uno degli articoli di giornale mostrato nel film riporta il nome di "Aaron Guzikowski", lo sceneggiatore del film.



I documentI del detective Loki rivelano il suo nome completo: David Wayne Loki.



Il cast del film include due vincitori dell'Oscar: Melissa Leo e Viola Davis; e tre candidati all'Oscar: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal e Terrence Howard.



Il detective Loki (Jake Gyllenhaal) ha simboli di segni zodiacali tatuati sulle dita della mano destra (Leone, Scorpione, Ariete, Vergine). Jake Gyllenhaal ha recitato in Zodiac (2007) di David Fincher con Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.



Il film costato 46 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 122.







La colonna sonora



Le musiche original del film sono del compositore islandese Jóhann Jóhannsson il cui stile è stato definito "elegante, inquietante e malinconico".

Questa è la prima produzione hollywoodiana per Jóhannsson che fino ad ora aveva collaborato a film sperimentali, documentari e musicato diversi lungometraggi in patria.



La colonna sonora include i brani "Put Your Hand in the Hand" degli Ocean e "CODEX" dei Radiohead.



1. The Lord's Prayer

2. I Can't Find Them

3. The Search Party

4. Surveillance Video

5. The Candlelight Vigil

6. Escape

7. The Tall Man

8. The Everyday Bible

9. Following Keller

10. Through Falling Snow

11. The Keeper

12. The Intruder

13. The Priest's Basement

14. The Snakes

15. The Trans Am

16. Prisoners

