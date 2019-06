Stasera in tv: "Operazione U.N.C.L.E." su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 28 giugno 2019

Italia 1 stasera propoene Operazione U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), film d'azione e spionaggio del 2015 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander e Hugh Grant.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Henry Cavill: Napoleon Solo

Armie Hammer: Illya Kuryakin

Alicia Vikander: Gabrielle "Gaby" Teller

Hugh Grant: Mr. Waverly

Jared Harris: Sanders

Elizabeth Debicki: Victoria Vinciguerra

Christian Berkel: Udo Teller

Luca Calvani: Alexander Vinciguerra

Simona Caparrini: contessa Allegra

Sylvester Groth: zio Rudi

Francesco De Vito: proprietario locale

Doppiatori italiani

Gianfranco Miranda: Napoleon Solo

Andrea Mete: Illya Kuryakin

Valentina Mari: Gabrielle "Gaby" Teller

Francesca Manicone: Victoria Vinciguerra

Luca Ward: Mr. Waverly

Dario Oppido: zio Rudi





Trama e recensione

Negli anni in cui la Guerra Fredda raggiunge il suo apice, l’agente della CIA Napoleon Solo (Henry Cavill) e quello del KGB Illya Kuryakin (Armie Hammer) sono costretti a mettere da parte le ostilità di vecchia data e allearsi per eliminare una misteriosa organizzazione criminale internazionale. Il loro unico aggancio è la figlia di uno scienziato tedesco scomparso, la sola chiave per infiltrarsi nell’organizzazione e prevenire una catastrofe mondiale.





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico della serie televisiva Organizzazione U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), andata in onda dal 1964 al 1968.



Il trucco di Napoleon Solo di tirare via una tovaglia da un tavolo lasciando intatti tutti gli oggetti non era un effetto visivo. Henry Cavill lo ha effettivamente realizzato dopo una preparazione con la star britannica del varietà Mat Ricardo.



Henry Cavill e Armie Hammer hanno spesso fatto di persona le loro scene di stunt, con Hammer che era il più entusiasta tanto che la sua controfigura si è lamentata scherzosamente del fatto che l'attore ha fatto quasi tutto da solo.



Tom Cruise è stato candidato al ruolo di Napoleon Solo ma ha passato la mano per concentrarsi invece su Mission: Impossible - Rogue Nation (2015). Henry Cavill, che in precedenza era considerato per l'altro ruolo principale, è stato annunciato come Napoleon Solo. Henry Cavill è nel cast di Mission: Impossible 6 insieme a Tom Cruise.



La serie televisiva Organizzazione U.N.C.L.E. / The Man From U.N.C.L.E. (1964-1968) è stats parzialmente sviluppata da Ian Fleming, il creatore di James Bond; Napoleon Solo inizialmente era un personaggio del romanzo di Fleming "Goldfinger". In omaggio a Fleming, Alexander Waverly in questo film è un comandante della British Naval Intelligence, lo stesso rango di James Bond.



Armie Hammer ha guardato la serie tv Organizzazione U.N.C.L.E. prima di iniziare la produzione per prepararsi al suo ruolo di Ilya Kuryakin. E' stato l'unico membro del cast a farlo.



I vestiti che Henry Cavill indossa come Napoleon Solo sono stati creati su misura dal celebre sarto britannico Timothy Everest, che ha anche lavorato per i franchise di James Bond e Mission: Impossible.



Il nome del costruttore di bombe all'idrogeno è Udo Teller, simile al nome del vero scienziato Edward Teller, definito il "padre della bomba all'idrogeno". Tuttavia Edward Teller non ha lavorato per i nazisti ma, essendo un ebreo ungherese, è fuggito in America e ha lavorato al "Progetto Manhattan".



Guy Ritchie ha guardato film come Butch Cassidy (1969) per trarre ispirazione cercando di creare una giustapposizione tra umorismo e seriosità e cercando di creare un crossover di generi.



Alcuni dei costumi del film sono vero abbigliamento vintage.



Joel Edgerton e Henry Cavill hanno sostenuto provini per il ruolo di Illya Kuryakin.



George Clooney era stato originariamente scelto come Napoleon Solo, ma abbandonato per problemi di salute.



Steven Soderbergh era inizialmente designato alla regia, ma è uscito dal progetto per disaccordi con lo studio su budget e casting.



Joseph Gordon-Levitt, Ryan Gosling, Alexander Skarsgård, Ewan McGregor, Robert Pattinson, Matt Damon, Christian Bale, Michael Fassbender, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Joel Kinnaman, Russell Crowe, Chris Pine, Ryan Reynolds e Jon Hamm sono stati tutti considerati per il ruolo di Napoleon Solo.



David Beckham ha un cameo nel film come l'operatore all'inizio del film, quando Illya viene informato su Solo.



Nella serie televisiva Organizzazione U.N.C.L.E., l'agente americano Napoleon Solo è interpretato dall'attore americano Robert Vaughn e l'agente russo Illya Kuryakin è interpretato dall'attore britannico David McCallum (scozzese). Nel film è il contrario: Solo è interpretato dall'attore britannico Henry Cavill e Kuryakin è interpretato dall'attore americano Armie Hammer.



Armie Hammer è stato considerato per il ruolo di Clark Kent / Superman in L'uomo d'acciaio (2013), ma quel ruolo è andato a Henry Cavill. È stato poi considerato per il ruolo di Bruce Wayne / Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), ma il ruolo è andato a Ben Affleck.



Questo è il primo film di Guy Ritchie girato interamente su macchine da presa digitali.



Gemma Arterton, Alice Eve, Mia Wasikowska, Emilia Clarke, Felicity Jones, Teresa Palmer e Sarah Gadon hanno tutte sostenuto un provino per il ruolo di Gaby Teller che alla fine è andato ad Alicia Vikander.



Su alcuni set la produzione ha utilizzato attrezzature reali recuperate del 1963.



Le location di Roma comprendono Piazza di Spagna, il Teatro di Marcello, Piazza Venezia e il Grand Plaza Hotel dove Solo, Kuryakin e Gaby soggiornano.



Questo film segna il debutto in un lungometraggio in lingua inglese dell'attore italiano Luca Calvani.



Il film conta tra i suoi veicoli d'epoca anche un elicottero "Hiller UH12E4" del 1960 che precedentemente aveva un ruolo da protagonista in un altro precdente film di spionaggio, Agente 007 - Missione Goldfinger (1964). Il co-sceneggiatore Lionel Wigram ha proclamato con gioia: "Nel nostro film abbiamo l'elicottero di Pussy Galore da Agente 007 - Missione Goldfinger: non so dirvi quanto sia eccitante!".



In India a causa del precedente ruolo di Superman di Henry Cavill, il film è uscito sotto il titolo "Superman James Bond".



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 114.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Daniel Pemberton , sue anche le musiche del thriller The Counselor del regista Ridley Scott, della storia di fantasmi 1921 - Il mistero di Rookford con Rebecca Hall, della comedy Cuban Fury con Nick Frost e del biopic Steve Jobs di Danny Boyle.

, sue anche le musiche del thriller The Counselor del regista Ridley Scott, della storia di fantasmi 1921 - Il mistero di Rookford con Rebecca Hall, della comedy Cuban Fury con Nick Frost e del biopic Steve Jobs di Danny Boyle.

La colonna sonora include anche brani di Roberta Flack, Louis Prima, Nina Simone e degli italiani Peppino Gagliardi e Luigi Tenco.



Per il compositore del film, Daniel Pemberton, musicare il film è stata un'esperienza diversa da qualsiasi altra. Pemberton ha dichiarato: "La cosa principale di Guy [Ritchie6] era che voleva che tutto fosse semplice ma memorabile. Voleva che ogni singolo pezzo di musica fosse unico e si percepisse ogni traccia come a se stante, pur realizzando una colonna sonora omogenea che evidenziasse e valorizzasse l'azione. Quindi è stato incredibilmente impegnativo, ma anche fantastico e molto emozionante per me, perché sono stato davvero spinto ad essere incredibilmente audace in un modo che, come compositore, normalmente non hai l'opportunità di fare".



1. Compared To What (Roberta Flack)

2. Out Of The Garage (Daniel Pemberton)

3. His Name Is Napoleon Solo (Daniel Pemberton)

4. Escape From East Berlin (Daniel Pemberton)

5. Jimmy, Renda se (Tom Zé and Valdez)

6. Mission: Rome (Daniel Pemberton)

7. The Vinciguerra Affair (Daniel Pemberton)

8. Bugs, Beats and Bowties (Daniel Pemberton)

9. Cry To Me (Solomon Burke)

10. Five Months, Two Weeks, Two Days (Louis Prima)

11. Signori Toileto Italiano (Daniel Pemberton)

12. Breaking In (Searching The Factory) (Daniel Pemberton)

13. Breaking Out (The Cowboy Escapes) (Daniel Pemberton)

14. Che Vuole Questa Musica Stasera (Peppino Gagliardi)

15. Into The Lair (Betrayal Part I) (Daniel Pemberton)

16. Laced Drinks (Betrayal Part II) (Daniel Pemberton)

17. Il Mio Regno (Luigi Tenco)

18. Circular Story (Daniel Pemberton)

19. The Drums Of War (Daniel Pemberton)

20. Take You Down (Daniel Pemberton)

21. We Have Location (Daniel Pemberton)

22. A Last Drink (Daniel Pemberton)

23. Take Care Of Business (Nina Simone)

24. The Unfinished Kiss (Daniel Pemberton)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]