Stasera in tv: "Come ti rovino le vacanze" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 7 luglio 2019

Italia 1 stasera propone Come ti rovino le vacanze (Vacation), film commedia 2015 diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein e nterpretato da Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann, Chris Hemsworth e Chevy Chase.



Cast e personaggi

Ed Helms: Rusty Griswold

Christina Applegate: Debbie Griswold

Leslie Mann: Audrey Griswold Crandall

Chris Hemsworth: Stone Crandall

Chevy Chase: Clark Griswold

Beverly D'Angelo: Ellen Griswold

Skyler Gisondo: James Griswold

Steele Stebbins: Kevin Griswold

Charlie Day: Chad

Catherine Missal: Adena

Keegan-Michael Key: Jack Peterson

Regina Hall: Nancy Peterson

Ron Livingston: Ethan

Norman Reedus: Trucker

Kaitlin Olson: poliziotta dell'Arizona

Michael Peña: poliziotto del Nuovo Messico

Tim Heidecker: poliziotto dello Utah

Nick Kroll: poliziotto del Colorado

David Clennon: Harry

Colin Hanks: Jake

Elizabeth Gillies: Heather

Doppiatori italiani

Alessandro Quarta: Rusty Griswold

Barbara De Bortoli: Debbie Griswold

Daniela Calò: Audrey Griswold-Crandall

Gianfranco Miranda: Stone Crandall

Andrea Di Maggio: James Griswold

Leonardo Della Bianca: Kevin Griswold

Simone Crisari: Chad

Luciano De Ambrosis: Harry

Giuliana Atepi: Heather





Trama e recensione

Seguendo le orme di suo padre (Chavy Chase) e sperando di consolidare qualche legame familiare, un Rusty Griswold ormai adulto (Ed Helms) sorprende la moglie Debbie (Christina Applegate) e i loro due figli con un viaggio che attraversa il paese per raggiungere il luogo preferito dalle famiglie americane, il parco divertimenti Walley World. Ma non tutto filerà liscio...





Curiosità



La pellicola è il quarto sequel, ma anche reboot, della saga iniziata nel 1983 col film National Lampoon's Vacation.



Durante i titoli di apertura c'è una fugace immagine del defunto John Hughes e della sua famiglia in vacanza. Hughes è stato lo scrittore dell'originale National Lampoon's Vacation (1983), Ma guarda un po 'sti americani (1985) e Un Natale esplosivo (1989).



Randy Quaid non ha potuto riprendere il suo ruolo del cugino Eddie a causa del suo arresto per frode, furto e truffa. Quaid attualmente vive in Canada. Il suo personaggio viene menzionato.



Ed Helms è il sesto attore di interpretare Rusty Griswold, dopo Anthony Michael Hall (National Lampoon's Vacation - 1983); Jason Lively (Ma guarda un po' sti americani - 1985); Johnny Galecki (Un Natale esplosivo - 1989); Ethan Embry (Las Vegas - Una vacanza al casinò - 1997) e Travis Greer (Hotel Hell Vacation - 2010).



Come omaggio ai quattro film precedenti, le immagini del suo album fotografico che Rusty sta guardando all'inizio del film, sono tratte da ciascuno dei precedenti film.



Le uniche persone che appaiono in ogni film delal serie "Vacation" sono Chevy Chase e Beverly D'Angelo, ad eccezione di National Lampoon's - Vacanze di Natale (2003).



Il furgone, in cui i Griswolds sono in viaggio, è una Toyota Previa modificata.



Prima della scelta di Ed Helms, sono stati considerati Jason Sudeikis, Adam Sandler e Michael Rosenbaum.



A Anthony Michael Hall, Ethan Embry e Johnny Galecki è stato offerto di riprendere il loro ruolo come Rusty Griswold, prima che Ed Helms fosse scelto. Anche Will Ferrell è stato considerato brevemente per il ruolo.



Il co-regista John Francis Daley appare in un cameo, è l'operatore dell'attrazione "Velociraptor" a Walley World.



Nella scena dell'albergo, quando Rusty e Debbie stanno parlando del loro passato, il dipinto tra di loro è "Una ragazza con una scopa" ed è lo stesso appeso nel set del salotto della serie tv Vita da strega (1964) dalla stagione tre alla sei.



Molte delle scene di Walley World sono state girate al parco a tema "Six Flags Over Georgia". Questa è la seconda volta che un parco a tema Six Flags si presta a rappresentare Walley World. Nel primo film National Lampoon's Vacation (1983), molte delle scene di Walley World sono state girate presso il parco a tema "Six Flags Magic Mountain" a Valencia, in California.



John Francis Daley e Ryan Cartwright hanno entrambi recitato nella serie tv Bones.



Il film costato 34 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 104.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mothersbaugh (21 Jump Street, The LEGO Movie, Pitch Perfect 2, Thor: Ragnarok.

La colonna sonora include anche i brani "Feel Right" di Mark Ronson featuring Mystikal , "Be Bop" di Dan Zank , "Mala" di The DeeKompressors , "Let’s Go" di Tiësto featuring Icona Pop , "Good Friend Of Mine" di The Bones of J.R. Jones , "Crown On The Ground" di Sleigh Bells .

La colonna sonora include anche diverse versioni di "Holiday Road" di Lindsey Buckingham (inclusa una versione remixata e rimasterizzata dell'originale che si può ascoltare all'inizio del film e ancora di nuovo alla fine).



1. Holiday Road – Lindsey Buckingham

2. 11th Dimension – Julian Casablancas

3. Summer Breeze – Seals and Crofts

4. Head Over Heels – JD McPherson

5. Rise – The Feud

6. Happy Just To Be Alive – Christopher Blue

7. Paranavigar – Jarina De Marco

8. Class Historian – BRONCHO

9. Still Not A Player – Big Pun featuring Joe

10. Without You – Harry Nilsson

11. Holiday Road – Matt Pond

12. Kiss From A Rose – Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo and Steele Stebbins

13. Holiday Road – Zac Brown Band

14. Walley World Theme – Mark Mothersbaugh

