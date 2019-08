Stasera in tv: "Samba" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 6 agosto 2019

Rai 3 stasera propone "Samba", commedia drammatica del 2014 diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano (Quasi amici - Intouchables) e interpretato da Omar Sy e Charlotte Gainsbourg.

Cast e personaggi

Omar Sy: Samba Cissé

Charlotte Gainsbourg: Alice

Tahar Rahim: Wilson (Walid)

Izïa Higelin: Manue

Youngar Fall: Lamouna, lo zio di Samba

Isaka Sawadogo: Jonas

Hélène Vincent: Marcelle

Christiane Millet: Madeleine

Jacqueline Jehanneuf: Maggy

Liya Kebede: Gracieuse

Clotilde Mollet: Josiane





Trama e recensione

Un incontro fra due mondi, quello di Samba (Omar Sy), senegalese clandestino che vive in Francia da 10 anni e colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice (Charlotte Gainsbourg), una dirigente d’azienda che dopo un crollo psico-fisico da stress decide di cambiare vita. Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei cerca di ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un’associazione. Entrambi stanno provando ad uscire dal loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano... in una storia che, fra umorismo ed emozione, potrebbe aprire un varco verso la felicità. E se la vita avesse più fantasia di loro?





Curiosità e colonna sonora



Il film è basato sul romanzo "Samba pour la France" di Delphine Coulin.



I registi Olivier Nakache e Eric Toledano e l'attore Omar Sy tornano a collaborare dopo la commedia campione d'incassi Quasi amici - Intouchables.



Quando Samba è seduto in metropolitana in attesa di un treno, dietro di lui c'è un manifesto con la scritta "Pasolini Roma". Si tratta di un annuncio di una mostra che ha esplorato le opere dello scrittore e del regista Pier Paolo Pasolini e in particolare delle sue interazioni con Roma. La mostra non si limitava al suo lavoro cinematografico, ma includeva anche la poesia, la politica, il suo impegno per la vita cittadina, il sesso e l'amicizia. Si è tenuta in tre città, Barcellona, Parigi e Berlino.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 24.



Le musiche originali del film sono del pianista e compositore italiano Ludovico Einaudi (Aprile, Ovunque sei, Luce dei miei occhi). Einaudi torna a collaborare con i registi Olivier Nakache e Eric Toledano dopo aver musicato Quasi amici - Intouchables.



I brani di Ludovico Einaudi inclusi nella colonna sonora: 1. Ascolta / 2. Walk / 3. Experience / 4. Run / 5. The Chase



La colonna sonora include anche i brani "Catgroove" di Parov Stelar, "To Know You, Is t Love You" di Syreeta, "Palco" di Gilberto Gil, "Take it Easy My Brother Charles" di Jorge Ben, "Waiting in Vain" di Bob Marley and The Wailers, "Stomp" di Brothers Johnson.



