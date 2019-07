Stasera in tv: "Non sposate le mie figlie!" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 8 luglio 2019

Rai 1 stasera propone Non sposate le mie figlie! (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?), commedia del 2014 diretta da Philippe de Chauveron e interpretata da Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan e Frédéric Chau.

Trama e recensione

Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura, che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova, non una ma ben 4 volte! Il primo boccone amaro arriva infatti quando la loro primogenita decide di sposare un musulmano. Ma poi la seconda sceglie un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore, che finalmente, grazie al Cielo, ha incontrato un bravo cattolico...





Note di produzione

Innanzitutto il mio personaggio è un uomo della mia età, con le certezze che ha un uomo della mia età. È un individuo che ha le sue pecche, è un conservatore, ma si salva grazie a un'ironia mordace. Adoro i suoi difetti. Se avessi provato il minimo disprezzo per lui, non avrei mai scelto di interpretato. Invece, ho immediatamente pensato al personaggio incarnato da Robert De Niro in "Ti presento i miei" e "Mi presenti i tuoi?", benché nel suo modo di essere mi ricordi Louis De Funès in "Le folli avventure di Rabbi Jacob", quello che cadeva dalle nuvole scoprendo: «Salomon, lei è ebreo?». Claude Verneuil ha i tipici problemi di un padre reale, ma ogni situazione è affrontata con leggerezza da Philippe de Chauveron, la cui scrittura è intessuta di empatia nei confronti di tutti i suoi personaggi in generale e del mio in particolare. Per un attore, un simile approccio equivale alla possibilità di divertirsi, di dare libero sfogo, persino di esplodere in certe scene, senza mai scivolare nel caricaturale. Christian Clavier

Marie Verneuil è una madre gentile, sempre d'accordo con tutti perché le hanno insegnato a non sollevare questioni. È immancabilmente educata, dunque incassa le cose che non le fanno piacere e finisce con l'andare un po' in depressione nel suo cantuccio. È un classico! Trovo che Philippe de Chauveron racconti tutto questo con un'eguale dose di umorismo e di delicatezza. Marie Verneuil è un personaggio a cui ci si affeziona, sia per i suoi difetti sia per i suoi pregi. Chantal Lauby





Le musiche originali del film sono del compositore francese Marc Chouarain (Joséphine, Per fortuna che ci sei, Galveston).



