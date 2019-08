Stasera in tv: "Ritorno al Futuro - Parte 3" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 10 agosto 2019

Italia 1 stasera propone "Ritorno al Futuro - Parte 3", commedia fantascientifica del 1990 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson e Elizabeth Shue.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Michael J. Fox: Marty McFly/Seamus McFly

Christopher Lloyd: "Doc" Emmett L. Brown

Mary Steenburgen: Clara Clayton

Lea Thompson: Maggie McFly/Lorraine Baines McFly

Thomas F. Wilson: Buford "Cane pazzo" Tannen/Biff Tannen

Elizabeth Shue: Jennifer Parker

James Tolkan: sceriffo Strickland

Flea: Douglas J. Needles

Jeffrey Weissman: George McFly

Matt Clark: Chester

Marc McClure: Dave McFly

Wendie Jo Sperber: Linda McFly

Hugh Gillin: Sindaco Hubert

Christopher Wynne: membro della banda di Tannen

Sean Sullivan: membro della banda di Tannen

Bill McKinney: macchinista del treno

Marvin J. McIntyre: becchino

Burton Gilliam: uomo che regala la Colt a Marty

Richard Dysart: commerciante

Dub Taylor: vecchio nel saloon

Pat Buttram: vecchio nel saloon

Kaleb Henley: figlio di sceriffo Strickland

Glenn Fox: bambino a cui Marty regala la Colt

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Marty McFly/Seamus McFly

Dario Penne: "Doc" Emmett L. Brown

Stefanella Marrama: Clara Clayton

Anna Rita Pasanisi: Maggie McFly/Lorraine Baines McFly

Alessandro Rossi: Buford "Cane pazzo" Tannen/Biff Tannen

Emanuela Rossi: Jennifer Parker

Gianfranco Bellini: sceriffo Strickland

Manlio De Angelis: Douglas J. Needles

Francesco Pannofino: George McFly

Sandro Sardone: Chester

Roberto Chevalier: Dave McFly

Isabella Pasanisi: Linda McFly

Franco Chillemi: sindaco Hubert

Claudio Fattoretto: membro della banda di Tannen

Vittorio De Angelis: membro della banda di Tannen

Francesco Vairano: macchinista del treno

Nino Prester: becchino

Manlio De Angelis: uomo che regala la Colt a Marty

Mario Mastria: commerciante

Mario Milita: vecchio nel saloon

Enzo Garinei: vecchio nel saloon

Simone Crisari: figlio di Strickland

Davide Perino: bambino a cui Marty regala la Colt





La trama

Bloccato nel 1955 Marty McFly riceve una lettera scritta dal suo amico, il dottor Emmett Brown, dove gli viene spiegato dove trovare la macchina del tempo. Tuttavia uno spiacevole scoperta spinge Marty a correre in soccorso del suo amico che rischia di finire ucciso. Usando la Delorean, Marty si reca nel vecchio west dove il suo amico è in conflitto con una banda di criminali e si è innamorato di una insegnante del posto. Utilizzando la tecnologia per i viaggi nel tempo Marty e Emmett elaborano un piano che darebbe loro un'ultima possibilità di poter far ritorno al futuro.





Il nostro commento

La trilogia ha una sua degna e necessaria conclusione con una "Parte III" che si presenta come una divertente e palese parodia del genere western con citazioni da classici e omaggi agli spaghetti-western. Lo humour della messinscena e la sintonia tra i due protagonisti, elementi che hanno fatto di ritorno al futuro un classico, restano in gran parte intonsi con il formato "film per tutti" che rende il tutto molto piacevole da guardare.





Curiosità



Il film si svolge dal 12 novembre al 16 Novembre 1955, dal 2 settembre al 7 settembre 1885 ed il 27 ottobre 1985.



La seconda e la terza parte di "Ritorno al Futuro" sono state girate consecutivamente nel corso di 11 mesi (con una pausa di tre settimane tra Ritorno al futuro - Parte II (1989) e Ritorno al futuro - Parte III (1990)).



A Clint Eastwood venne chiesto il permesso di citare il suo nome nel film. L'attore acconsentì dichiarando di essere molto felice dell'omaggio.



La DeLorean usata nelle riprese di questo film la si poteva vedere appesa al soffito di un ristorante Planet Hollywood a Honolulu, Hawaii. Il locale ha chiuso nel 2010.



La parte di Seamus McFly era stata originariamente scritta per Crispin Glover.



Il personaggio di Clara Clayton è ispirato a Clara Clemens, figlia di Samuel Clemens (Mark Twain). Alle 10 del 20 dicembre 1908, Clemens era uscita per andare a fare un giro in slitta con il pianista russo Ossip Gabrilowitsch. Ad un certo punto il cavallo si spaventò ed in cima ad una collina, accanto ad una caduta di 18 metri, la slitta si rovesciò, buttando fuori Clemens. Gabrilowitsch balzò a terra e prese il cavallo per la testa, tirando su Clemens per il vestito.



Il ruolo di Clara Clayton è stato scritto appositamente per Mary Steenburgen.



L'attore e l'ex presidente Ronald Reagan era stato originariamente scelto per interpretare la parte del sindaco Hubert a causa della sua predilezione per il primo film della trilogia. A malincuore ha rifiutato il ruolo e la parte andò a Hugh Gillin.



Thomas F. Wilson, che interpreta Buford Tannen, ha eseguito personalmente tutte le acrobazie in sella al suo cavallo.



La location nel 1885 è in parte dovuta ad un suggerimento di Michael J. Fox: aveva detto ai produttori che sarebbe stato divertente recitare in un western.



Il drive-in è stato costruito appositamente nella Monument Valley, e demolito subito dopo le riprese. Nessun film è stato proiettato lì.



Thomas F. Wilson ha basato la sua caratterizzazione di Buford Tannen sul Liberty Valance di Lee Marvin del film "L'uomo che uccise Liberty Valance" (1962).



La locomotiva a vapore del film è stata recentemente rimessa in servizio alla Railtown 1897 State Historic Park, dopo una profonda revisione.



La DeLorean fa il suo viaggio più lungo nel tempo in questo film: viaggia per 100 anni, 1 mese, 20 giorni, esattamente dal 7 Settembre 1885 al 27 ottobre 1985.



Il co-sceneggiatore e co-produttore Bob Gale possiede due pezzi della DeLorean distrutta.



Quando Doc e Marty sono al drive-in per preparare la DeLorean per il viaggio al 1885, Marty cita Clint Eastwood e Doc risponde, "Clint chi?". In questo filmato c'è un poster di film sulla parete del drive-in che mostra La vendetta del mostro (1955) e Tarantola (1955), due film che includevano alcune delle prime apparizioni cinematografiche di un giovane e allora sconosciuto Eastwood.



Thomas F. Wilson che interpreta Buford Tannen ha eseguito tutte le scene di stunt in sella al suo cavallo. Ha fatto anche il trucco dove accalappia con un lazo Marty appena prima che incontriamo il Doc del 1885.



La città in cui si è girato era Jamestown in California che per una bizzarra coincidenza è stata distrutta da un fulmine nel 1996.



Nel corso dell'anno che ci è voluto per filmare Ritorno al futuro - Parte II (1989) e Ritorno al futuro - Parte III (1990), Michael J. Fox ha perso il padre, ma ha anche avuto figlio.



Ognuno degli scagnozzi di Needles proviene da una delle altre bande viste nella trilogia. J.J. Cohen ha interpretato Skinhead nella banda di Biff in Ritorno al futuro (1985) e Ritorno al futuro - Parte II (1989). Ricky Dean Logan ha interpretato Data nella banda di Griff in Ritorno al futuro - Parte II (1989) e Christopher Wynne ha svolto il ruolo di un membro anonimo della banda di Buford nel terzo film. Cohen appare in tutti e tre i film.



Il ricamo sul costume western di Marty è il simbolo per l'energia atomica.



Bob Gale e Robert Zemeckis capito che in Ritorno al futuro - Parte III (1990) avevano già fatto tutto quello che potevano con la famiglia di Marty, in modo che ora il film si doveva incentrare su Doc Brown.



La prima scena in questo film, dove Marty torna al futuro nella macchina del tempo, alimentata da un fulmine che colpisce la torre dell'orologio, appare in tutti e tre i film.



Il direttore del quotidiano di Hill Valley nel 1885 è "Mr. Gale", un omaggio allo sceneggiatore Bob Gale.



La locomotiva a vapore utilizzato in questo film si chiama Sierra n° 3, dipinta per assomigliare ad una locomotiva a vapore del 1880. Questo tipo di locomotiva è stato effettivamente creato nel 1896.



Lo spunto musicale al pianoforte usato all'inizio del tema principale di Ritorno al futuro parte 3 è un omaggio di Alan Silvestri al film L'uomo che visse nel futuro di George Pal basato sul racconto di HG Wells.



La band degli ZZ Top appare in un cameo come una band del 1885 che esegua una variazione di "Doubleback".



La scena in cui Marty passeggia lungo i binari della ferrovia e raggiunge finalmente la città e la stazione ferroviaria è girata esattamente come Sergio Leone ha girato la scena in C'era una volta il West in cui Jill che arriva alla stazione.



In ogni film della trilogia Marty si sveglia di soprassalto cade a terra e dice: "Mamma?". In ogni film della trilogia Thomas F. Wilson finisce coperto di letame.



A metà degli anni '90, ci sono stati piani per Ritorno al futuro Parte IV. Una trama discussa avrebbe visto coinvolti Doc e la sua famiglia in viaggio per Roswell, Nuovo Messico, nel 1947 con Michael J. Fox presente solo in un cameo. Nei primi anni 2000, Michael J. Fox ha parlato di fare un Ritorno al futuro IV con un Marty McFly che diventava un mentore per una nuova famiglia.



Per tutta la trilogia, la Delorean e i suoi duplicati creati attraverso il viaggio nel tempo fanno 15 corse temporali: 1) il cane di Doc, Einstein, viene inviato un minuto nel futuro per testare la macchina. 2) Marty viaggia indietro dal 1985 al 1955. 3) Marty torna al 1985 dal 1955. 4) Doc viaggia nel passato da 2015 al 1985. 5) Doc viaggia dal futuro al 2015 per trovare l'inizio del disfacimento della famiglia di Marty. 6) Doc torna al 1985 partendo dal 2015. 7) Doc prende Marty e Jennifer e li porta dal 1985 al 2015. 8) Biff viaggia dal 2015 al 1955 per darsi l'almanacco sportivo, creando così una linea temporale alternativa. 9) Biff torna al 2015 dal 1955. 10) Doc, Marty, e Jennifer tornano al 1985 alternativo partendo dal 2015. 11) Marty e Doc viaggiano indietro al 1955 dal 1985 alternativo per ottenere l'almanacco sportivo da Biff. 12) Doc viaggia accidentalmente dal 1955 al 1885 quando la Delorean viene colpita da un fulmine. 13) Marty viaggia dal 1955 al 1885 per salvare Doc. 14) Marty torna al 1985 dal 1885. 15) Doc e la sua famiglia viaggiano dal futuro al 1985 per presentare Marty e Jennifer a Jules Verne e per dare Marty una foto non danneggiata di lui e Doc Brown di fronte alla torre dell'orologio.



Il film costato 40 milioni di dollari (condivisi con la Parte 2) ne ha incassati nel mondo circa 244. L'intera trilogia ha totalizzato un incasso nel mondo di 965.531.382$.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Predator, Forrest Gump), anche autore delle musiche dei precedenti Ritorno al futuro e Ritorno al futuro - Parte II.



TRACK LISTINGS

1. Main Title

2. It's Clara (The Train, Pt. 2)

3. Hill Valley

4. The Hanging

5. At First Sight

6. Indians

7. Goodbye Clara

8. Doc Returns

9. Point Of No Return (The Train, Pt. 3)

10. The Future Isn't Written

11. The Showdown

12. Doc To The Rescue

13. The Kiss

14. We're Out Of Gas

15. Wake Up Juice

16. A Science Experiment? (The Train, Pt. 1)

17. Doubleback (Acoustic Instrumental Version)

18. End Credits

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]