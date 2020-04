Stasera in tv: Jurassic Park" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 13 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "Jurassic Park", film di fantascienza del 1993 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough e Samuel L. Jackson.

Cast e personaggi

Sam Neill: Alan Grant

Laura Dern: Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

Richard Attenborough: John Hammond

Bob Peck: Robert Muldoon

Samuel L. Jackson: Ray Arnold

Ariana Richards: Alexis Murphy

Joseph Mazzello: Timothy Murphy

Wayne Knight: Dennis Nedry

Martin Ferrero: Donald Gennaro

BD Wong: Henry Wu

Cameron Thor: Lewis Dodgson

Gerald R. Molen: Gerry Harding

Miguel Sandoval: Juanito Rostagno

Dean Cundey: Tecnico

Doppiatori originali

Greg Burson: Mr. DNA

Richard Kiley: Voce del Jurassic Park Tour

Doppiatori italiani

Stefano De Sando: Alan Grant

Isabella Pasanisi: Ellie Sattler

Roberto Chevalier: Ian Malcolm

Cesare Barbetti: John Hammond

Michele Gammino: Robert Muldoon

Claudio Fattoretto: Ray Arnold

Valeria De Flaviis: Alexis Murphy

George Castiglia: Timothy Murphy

Vittorio Stagni: Dennis Nedry

Marco Mete: Donald Gennaro

Loris Loddi: Henry Wu

Simone Mori: Lewis Dodgson

Eugenio Marinelli: Juanito Rostagno

La trama

La coppia di paleontologi Alan Grant (Sam Neill) ed Elly Suttler (Laura Dern) vengono invitati dall’eccentrico miliardario John Hammond (Sir Richard Attenborough) ad Isla Nublar, paradiso tropicale dove il magnate sta allestendo un nuovo parco divertimenti che miscelerà il classico bioparco naturale con un’attrazione tipica dei parchi a tema, la cui natura sino al momento dell’arrivo sull’isola degli scienziati rimarrà sconosciuta.

Durante il tour di prova che fungerà da test e precederà la grande inaugurazione la coppia di scienziati, in compagnia dei nipoti e dell’avvocato di Hammond e del matematico Ian Malcolm (Jeff Goldblum) scopriranno che Hammond ha materializzato la sua ossessione per i dinosauri mappandone il genoma e riproducendolo in laboratorio, riuscendo così a ricreare copie delle principali razze di predatori che hanno abitato il pianeta milioni di anni or sono.

Uno sprovveduto tecnico informatico avido e corrotto e un violento uragano che si abbatterà sull’isola trasformeranno le meraviglie di Isla Nublar in un incubo a cielo aperto, le più letali e spietate macchine predatrici create dalla natura circoleranno libere per l’isola e cercheranno di trasformare Grant e compagni in un lauto pasto.





Il nostro commento

Il regista Steven Spielberg dopo gli alieni materializza in celluloide per le platee di ultima generazione i dinosauri, un’altra icona del fantastico che da decenni affascina milioni di spettatori miscelando con indubbio appeal realtà e fantasia di una dimensione sospesa tra prove scientifiche e misteri dell’evoluzione.

Dopo un prologo quasi didattico con tanto di filmati che spiegano come si è estratto il DNA dei dinosauri e la presentazione dei personaggi su cui spicca un bravissimo Sam Neill, si passa al cinema a cui ci ha abituati Spielberg, spettacolare e rutilante, in questo caso con un comparto tecnico ed effetti speciali che segneranno un deciso passo in avanti nell’utilizzo della CG su grande schermo, tecnica che verrà miscelata con lo stato dell’arte dell’animatronica creata dal compianto make-up artist Stan Winston.

Spielberg prima incuriosisce lo spettatore promettendo meraviglie hi-tech e poi lo scaraventa nel bel mezzo di un’isola popolata di mostri, insieme allo sparuto gruppetto di protagonisti impegnati a schivare letali Velociraptor e nascondendosi da mastodontici Tirannosauri, confezionando il "popcorn-movie" per antonomasia concepito per un target di pubblico il più variegato possibile, anche se in alcuni casi il film si rivela, emotivamente parlando, sin troppo carico per la platea dei più piccini.





Curiosità



Il film basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton.



Il film e il libro hanno generato un tale interesse per i dinosauri, che lo studio della Paleontologia ha avuto un aumento record di studenti.



Il ruggito del T-Rex è una combinazione di cani, pinguini, tigri, alligatori e barriti di elefanti.



Steven Spielberg voleva che i Velociraptor fossero alti circa tre metri, più alti di quelli conosciuti in quel momento. Durante le riprese, i paleontologi hanno scoperto esemplari di raptor alti tre metri chiamati "Utahraptors".



Michael Crichton aveva ideato John Hammond come una versione "dark" di Walt Disney.



L'incontro dei visitatori con il Triceratopo malato finisce senza alcuna chiara spiegazione sul motivo per cui l'animale è malato. Il romanzo originale di Michael Crichton e la sceneggiatura includono però una spiegazione: gli Stegosauri / Triceratopi non dispongono di denti adatti a macinare il cibo e quindi, come gli uccelli, inghiottono pietre e le usano come ventriglio. Nel tratto digestivo queste pietre macinano il cibo per aiutare la digestione. Dopo sei settimane le pietre diventano troppo lisce per essere utili e l'animale le rigurgita. Quando nel film il Triceratopo ha trovato e mangiato nuove pietre da usare, l'animale ha anche inghiottito le bacche di Lillà che sono tossiche. Il fatto che le bacche e le pietre sono state rigurgitate spiega perché Ellie non trova tracce di esse negli escrementi dell'animale.



A Harrison Ford è stato offerto e ha abbandonato il ruolo del dottor Alan Grant, ritenendo che la parte non fosse giusta per lui. Dopo aver visto il film, Ford ha detto di aver preso la giusta decisione.



Tutto il cast ha ricevuto in regalo un modellino di Raptor firmato da Steven Spielberg.



Universal ha pagato a Michael Crichton due milioni di dollari per i diritti sul suo romanzo, prima ancora della pubblicazione.



Quando a Michael Crichton è stato chiesto perché il romanzo avesse "Jurassic" nel titolo e invece un dinosauro del Cretaceo sulla copertina, los crittore ha risposto che non ci aveva mai pensato e ha ammesso che quella della copertina era stata una scelta esclusivamente estetica.



Nel 2005, il paleontologo Dr. Mary Schweitzer ha scoperto globuli rossi e tessuti molli nelle ossa fossili di un T-Rex, il che significa che un giorno la clonazione di dinosauro potrebbe diventare realtà.



Poco dopo che Nedry fa la sua prima apparizione nella sala di controllo, durante la sua discussione con Hammond, si può vedere chiaramente il film Lo squalo di Steven Spielberg in una piccola finestra video su uno degli schermi dei computer di Nedry.



James Cameron ha dichiarato che avrebbe voluto fare il film, ma i diritti sono stati acquistati "poche ore" prima di poter fare offerte. Dopo aver visto Jurassic Park, Cameron ha capito che Spielberg era la scelta migliore per dirigere il film poichè la sua versione sarebbe stata molto più violenta ("Aliens - Scontro finale con dinosauri") e che "non sarebbe stata giusta" per i bambini. Gli effetti speciali di Jurassic Park sono stati influenzati direttamente dal Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) di Cameron.



Michael Crichton ha affermato che le sue opinioni sulla scienza e l'ingegneria genetica sono in gran parte espresse da Ian Malcolm mentre Steven Spielberg si riconosciuto nel personaggio di John Hammond.



Gli escrementi di Triceratopo in realtà non emanavano cattivo odore poiché erano composti di argilla, fango e paglia con l'aggiunta di miele e papaya così da attirare le mosche.



In totale ci sono solo 15 minuti di filmati di dinosauri nel film: 9 minuti sono animatronics di Stan Winston e 6 minuti sono CG della Industrial, Light & Magic.



Il romanzo è stato pubblicato nel 1990. Tuttavia, la pre-produzione del film è iniziata nel 1989, usando solo il manoscritto di Michael Crichton. È stato ampiamente creduto che il libro sarebbe stato un successo tale da rendere il film eccezionale, e così è stato.



Anni dopo l'uscita del film è stato scoperto da alcuni ritrovamenti fossili che la pelle dei Velociraptor era (presumibilmente) ricoperta di piume, implicando che Grant aveva ragione parlando di evoluzione in uccelli.



Michael Crichton ha stimato che la sceneggiatura ha circa il dieci o venti per cento del contenuto del romanzo.



Dopo aver fatto questo film, Ariana Richards ha sviluppato un grande interesse per i dinosauri e ha aiutato l'estate seguente Jack Horner, paleontologo, consulente per il film e ispirazione per il personaggio del dottor Grant, in un vero e proprio scavo di dinosauri in Montana.



Ariana Richards è rimasta molto delusa di non avere un'action figure del suo personaggio. La Kenner ha infatti realizzato action figures solo di Grant, Sattler, Muldoon, Nedry, Tim e Malcolm.



Gran parte del merchandise mostrato nel film (t-shirt, dinosauri di peluche, portapranzo ecc.) è stato poi realizzato per la vendita al pubblico.



I veicoli elettrici del film sono Ford Explorer, ma nel romanzo erano Toyota; Steven Spielberg è riuscito a ottenerne sette per il film.



Michael Crichton ha scritto il romanzo nel 1990, ma ha avuto l'idea per la trama nel 1981. Crichton non era sicuro di come riportare i dinosauri in vita in modo plausibile fino a quando non ha appreso degli insetti nell'ambra che conservavano il loro DNA, che era la scoperta che stava cercando.



Phil Tippett rimase molto deluso quando apprese che nessuna delle creature in stop-motion che stava sviluppando sarebbe stata usata nel film. Tuttavia, poco dopo la decisione, gli animatori della ILM scoprirono che avevano effettivamente bisogno del suo lavoro. Mentre nessuno dei suoi modelli per lo stop-motion sarebbe apparso nel film, le sue tecniche sono state determinanti per animare i dinosauri generati al computer, soprattutto in considerazione di quante ricerche Tippett aveva fatto sul movimento degli animali. Invece di creare i movimenti dei dinosauri usando animazione "key-frame", è stato deciso di costruire un'armatura in stop-motion per ogni dinosauro generato al computer e manipolarlo come per un film in stop-motion. Queste armature sono state appositamente costruite con sensori di movimento e collegate ai dinosauri animati creati al computer. Così il movimento dell'armatura in stop-motion è stato tradotto direttamente nella versione generata al computer che compare nel film.



I suoni emessi dai Brachiosauri sono una combinazione di suoni di balene e asini.



La prima trasmissione televisiva di Jurassic Park ha avuto luogo il 7 maggio 1995, in seguito alla trasmissione del 26 aprile di "The Making of Jurassic Park". 68,12 milioni di persone hanno guardato il film.



Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Helen Hunt, Teri Hatcher, Elizabeth Hurley e Sherilyn Fenn hanno sostenuto un provino per il ruolo di Ellie Sattler. Julianne Moore avrebbe poi interpretato la dottoressa Sarah Harding in Il mondo perduto - Jurassic Park (1997).



Gli agenti di Michael Crichton hanno distribuito il libro a sei studi e registi. Warner Bros. lo voleva diretto da Tim Burton, mentre Columbia Pictures voleva Richard Donner. Anche 20th Century Fox era interessata e voleva Joe Dante alla regia, mentre Universal Pictures voleva Steven Spielberg. Crichton era riluttante a sottomettersi ad una guerra di offerte. Ha così istruito i suoi agenti per mettere un prezzo fisso sui diritti dei film e avrebbe deciso egli stesso chi era il più adatto a dirigere il film. Dopo aver intervistato tutti i potenziali registi, ha accettato di vendere i diritti a Universal che aveva Steven Spielberg come prima scelta per la regia.



Jim Carrey è stato considerato per il ruolo di Ian Malcolm.



Mr. DNA è stato creato da Bob Kurtz. Steven Spielberg ha voluto qualcosa di simile a quelle animazioni educative utilizzate nelle scuole.



Quando Nedry sta rubando gli embrioni di dinosauro, uno è contrassegnato come "Brontosauro". Il Brontosauro in realtà non era un vero dinosauro, ma venne chiamato in questo modo da un paleontologo che aveva assemblato il cranio sbagliato, di un Camasaurus, sul suo esemplare. Il cranio corretto per l'animale è stato trovato in seguito da un diverso scienziato che lo battezzò Apatosauro.



I suoni emessi dal Dilofosauro sono una combinazione di suoni di scimmie, falchi, serpenti a sonagli e cigni. Il suono dei Velociraptor è una combinazione di versi di cuccioli di elefanti, delfini e trichechi.



Il Tyrannosaurus Rex animatronico a grandezza naturale creato da Stan Wisnton pesava quasi 7 tonnellate.



Il nome della società "InGen" è la parola norvegese, danese e svedese per "Nessuno".



James Cameron ha detto in un'intervista che avrebbe voluto fare il film con Arnold Schwarzenegger come Grant, Bill Paxton come Malcolm e Charlton Heston come Hammond.



Il film ha tagliato molte specie di dinosauro descritte nel romanzo per ragioni di budget e tecnologie disponibili. Uno di questi era un piccolo dinosauro delle dimensioni di un pollo chiamato "Procompsognathids", poi apparso in Il mondo perduto - Jurassic Park (1997).



Creare un vero Jurassic Park sarebbe costato circa 23.432.400.000$. 1,5 miliardi di dollari è il costo per il parco in sé. 10 miliardi di dollari per acquistare un'isola al largo della Costa Rica con 66 miglia quadrate di terra (22 miglia quadrate per Isla Nublar e 44 miglia quadrate per Isla Sorna). 8 milioni di dollari per ricerca e team legale. 9 milioni di dollari per la raccolta del DNA di dinosauro. 8.5 milioni di dollari per clonare i dinosauri dal DNA. 11 miliardi di dollari all'anno (32 milioni di dollari al giorno) per il budget destinato a operazioni e paghe degli impiegati. 200 milioni di dollari all'anno per alimentare i dinosauri. Complessivamente le spese operative annuali per un Jurassic Park ammontano a circa 11,9 miliardi di dollari.



Il film ha fruito di due sequel nel decennio successivo alla sua uscita. C'erano piani per un quarto film, ma sono stati immediatamente scartati alla fine del 2008, dopo la morte di Michael Crichton. In seguito nel 2012 si è tornati a sviluppare un quarto film, Jurassic World, uscito nel 2015.



Jurassic Park ha incassato 402 milioni di dollari negli Stati Uniti e poco più di un miliardo di dollari in tutto il mondo. Steven Spielberg ha ricavato personalmente 250 milioni di dollari dal film, la somma più grande mai ricavata da un singolo individuo per un film.



La colonna sonora



Le musiche originali dle film sono del compositore Premio Oscar John Williams , autore nello stesso anno della colonna sonora del film Schindler's List di Steven Spielberg.

Il 9 aprile 2013, in occasione del 20º anniversario dall'uscita del film, la colonna sonora venne rimessa in commercio per il download digitale, con incluse quattro tracce bonus scelte personalmente da Williams.



1. Opening Titles

2. Theme From Jurassic Park

3. Incident At Isla Nublar

4. Journey To The Island

5. The Raptor Attack

6. Hatching Baby Raptor

7. Welcome To Jurassic Park

8. My Friend, The Brachiosaurus

9. Dennis Steals The Embryo

10. A Tree For My Bed

11. High-Wire Stunts (From The "Jurassic Park" Soundtrack)

12. Remembering Petticoat Lane

13. Jurassic Park Gate

14. Eye To Eye

15. T-Rex Rescue & Finale

16. End Credits

17. The History Lesson

18. Stalling Around

19. The Coming Storm

20. Hungry Raptor

