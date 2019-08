Stasera in tv: "McFarland, USA" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 31 agosto 2019

Rai 3 stasera propone "McFarland, USA", film drammatico del 2015 diretto da Niki Caro e interpretato da Kevin Costner, Carlos Pratts, Maria Bello e Valente Rodriguez.

Cast e personaggi

Kevin Costner: Jim White

Carlos Pratts: Thomas Valles

Maria Bello: Cheryl White

Valente Rodriguez: preside Camillo

Diana Maria Riva: Señora Diaz

Michael Aguerro: Damacio Diaz

Rafael Martinez: David Diaz

Vanessa Martinez: Maria Marisol

Hector Duran: Johnny Sameniego

Danny Mora: Sammy Rosaldo

Martha Higareda: Lupe

Morgan Saylor: Julie White

Sergio Avelar: Victor Puentes

Josh Clarke: coach Jameson

Rigo Sanchez: Javi

Omar Leyva: Señor Diaz

Doppiatori italiani

Edoardo Siravo: Jim White

Andrea Mete: Thomas Valles

Francesca Fiorentini: Cheryl White

Gianluca Machelli: preside Camillo

Laura Romano: Señora Diaz

Emanuele Ruzza: Damacio Diaz

Gabriele Patriarca: David Diaz

Ilaria Latini: Maria Marisol

Federico Viola: Johnny Sameniego

Saverio Moriones: Sammy Rosaldo

Laura Lenghi: Lupe

Sara Labidi: Julie White

Alessio Nissolino: Victor Puentes

Gerolamo Alchieri: coach Jameson

Guido Di Naccio: Javi

Davide Marzi: Señor Diaz





La trama

Ispirato ad una storia vera del 1987, "McFarland, USA" segue alcuni corridori alle prime armi di McFarland, una cittadina della Central Valley in California, che daranno il massimo per assemblare una squadra di corsa campestre sotto la direzione del coach Jim White (Kevin Costner), un nuovo arrivato nel loro liceo formato prevalentemente da studenti ispanici. Il coach White e gli studenti di McFarland hanno molto da imparare gli uni dagli altri, ma quando White comincia a rendersi conto delle eccezionali capacità atletiche dei ragazzi, le cose cominciano a cambiare. Presto qualcosa che va oltre le loro doti fisiche diventa evidente, il potere delle relazioni familiari, l'impegno costante tra di loro e la loro incredibile etica del lavoro. Con grinta e determinazione, l'improbabile banda di corridori alla fine supera le probabilità non solo nel creare una squadra da campionato, ma anche un'eredità duratura. Lungo la strada, il coach White si rende conto che la sua famiglia ha finalmente trovato un posto che può chiamare casa, e sia lui che la sua squadra riusciranno a raggiungere il loro personale sogno americano.





Curiosità



Il film è basato sulla vera storia della squadra di corsa campestre della scuola superiore di McFarland (California), composta principalmente da ispanici e allenata dal coach Jim White.



Nella vita reale Jim White non era stato licenziato da numerosi impieghi come insegnante prima di arrivare a McFarland. White ha iniziato ad insegnare nel distretto scolastico McFarland dopo la laurea conseguita presso l'Università Pepperdine nel 1964.



Nella vita reale non è stato White a creare la squadra di corsa campestre della scuola, ma ha invece ricostuito la squadra dopo che era stata abbandonata per un anno. White ha ricostruito entrambe le squadre di corsa campestre, maschile e femminile, nonostante la sola presenza del team maschile nel film. Allo stesso modo White ha portato entrambe le squadre sul litorale Cayucos della California durante la stagione 1985 (non 1987).



Jim White e sua moglie Cheryl hanno tre figlie, non due. La figlia più grande, Tami, non compare nel film. Anche Julie e Jami sono ritratte leggermente più giovani rispetto alle loro vere età al momento della prima vittoria del titolo di McFarland nel 1987 (tutti e tre erano al college in quel periodo).



Danny Diaz in realtà non era sovrappeso da bambino.



Jim White si è ritirato nel 2003 dopo 23 anni come allenatore.



Le riprese principali si sono svolte a Camarillo, in California e molti dei residenti di McFarland sono stati utilizzati come comparse nel film.



'Lo n Slo', usato nel film, è la targa di Ramon dai film d'animazione "Cars" con Saetta McQueen.



Dal 1980 al 2003, le squadre di Jim White hanno vinto nove campionati statali e numerosi titoli minori.



Non tutti i corridori del team del 1987 sono presenti nel film. Il regista Niki Caro ha voluto mostrare più famiglia nel film, così Luis Partida, che era in squadra, è stato sostituito con David Diaz, Damacio e il fratello di Danny. David, tuttavia, si è laureato l'anno prima della vittoria del titolo di McFarland.



Tutti i materiali promozionali in Canada, tra cui poster e spot televisivi, hanno rimosso "USA" dal titolo del film, riferendosi semplicemente a "McFarland".



C'è una seconda città americana denominata McFarland che si trova nel sud del Wisconsin, e anche una terza situata nel Kansas nord-orientale.



Durante la competizione statale della California, i corridori passano per l'osservatorio astronomico di Griffith in California, dove il Terminator arriva nel 1984 e in Terminator Genesys.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 45.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore brasiliano Antonio Pinto (Collateral, L'amore ai tempi del colera, Snitch - L'infiltrato).

La superstar musicale colombiana Juanes ha scritto il brano principale del film ("Juntos / Together") che ha interpretato durante i Grammy Awards 2015.



1. Juntos / Together - Juanes

2. The Real McFarlands - Antonio Pinto

3. Me and Baby Brother - War

4. Let's Hit It Again - Antonio Pinto

5. Lord's Prayer - Antonio Pinto

6. Watermelon Man - Mongo Santamaria

7. Barbie Bike - Antonio Pinto

8. Flashlight - Parliament

9. Convoy to State - Antonio Pinto

10. Whittier Blvd. - Thee Midniters

11. Beach - Antonio Pinto

12. This Ain't Golf

13. That's Not Danny Diaz - Antonio Pinto

14. McFarland Theme - Antonio Pinto

15. América - Los Tigres Del Norte

