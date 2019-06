Stasera in tv: "Into The Storm" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Into the Storm", film catastrofico del 2014 diretto da Steven Quale e interpretato da Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Nathan Kress, Arlen Escarpeta e Matt Walsh.

Cast e personaggi

Richard Armitage: Gary Fuller

Sarah Wayne Callies: Allison Stone

Nathan Kress: Trey Fuller

Arlen Escarpeta: Daryl

Matt Walsh: Pete

Max Deacon: Donnie Fuller

Alycia Debnam-Carey: Kaitlyn

Jeremy Sumpter: Jacob

Kyle Davis: Donk

Scott Lawrence: Preside Thomas Walker

Jon Reep: Reevis

David Drumm: Chester

Steve Garagiola: News Anchor

Brandon Ruiter: Todd White

Jimmy Groce: Dustin Cooper

Doppiatori italiani

Andrea Lavagnino: Gary Fuller

Federica De Bortoli: Allison Stone

Francesco Venditti: Jacob

Mattia Nissolino: Trey Fuller

Simone Mori: Pete

Isabella Benassi: Kaitlyn

Alessio Nissolino: Donnie Fuller

Simone Crisari: Donk

Alessandro Ballico: Preside Thomas Walker

Mauro Bosco: Chester

Flavio Aquilone: Todd White

Stefano Valli: News Anchor

Trama e recensione

In sole poche ore, la cittadina di Silverton viene colpita e devastata da una serie di tornado senza precedenti. Tutta la città è alla mercé di cicloni inaspettati e mortali, anche se i meteorologi che studiano l’arrivo dei cicloni prevedono che il peggiore di tutti debba ancora arrivare. Molti cercano rifugio mentre altri corrono verso il vortice mettendosi alla prova per vedere fino a che punto un vero storm chaser si possa spingere per ottenere quello scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita. Raccontato attraverso gli occhi e le cineprese professionali di cacciatori di tornado, di dilettanti a caccia di emozioni e di cittadini coraggiosi, “Into the Storm” vi lancerà subito nell’occhio del ciclone per vivere l’esperienza di Madre Natura che si manifesta nella sua versione più estrema.

Curiosità



In un omaggio al film Twister la statua di una mucca viene spazzata via da un edificio e dallo schermo.



Alcune delle immagini di filmati e immagini radar visualizzati sulle schermate dietro Allison nel furgone sono di reportage reali del tornado di grado "EF5" che ha colpito Moore, Oklahoma, il 20 maggio 2013.



Alcune persone hanno messo in dubbio che un forte tornado possa effettivamente sollevare un aereo come un 747 come descritto nel film. I tornado sono conosciuti per aver sollevato locomotive ferroviarie il cui peso non è così distante da quello di un Boeing 747, senza contare che le ali renderebbero il 747 più aerodinamico rispetto al peso morto di una locomotiva. Quindi in teoria sarebbe effettivamente possibile che un 747 venga sollevato da un forte tornado.



Le comparse sul set si riferivano a Scott Lawrence come "Obama" a causa del suo aspetto simile e del manierismo alla Barack Obama.



Quando Allison (Sarah Wayne Callies) cerca di convincere Donk (Kyle Davis) e Reevis (Jon Reep) a lasciare la città, rispondono che la città è deserta come in una "apocalisse zombie". Sarah Wayne Callies è ha interpretato il ruolo di Lori Grimes nella serie tv The Walking Dead ambientata dopo un'apocalisse zombie.



L'intero film si svolge nell'arco di circa mezza giornata.



Nathan Kress ha incontrato la sua attuale moglie, London, sul set di Into The Storm.



Anche se non è menzionato da alcun personaggio, la forza distruttiva di un tornado viene misurata con la "Scala di Fujita" dal nome del ricercatore Tetsuya Fujita che nel 1971, in collaborazione con Allan Pearson, ha creato una scala per differenziare un tornado secondo la forza del vento: EF0: 105–137 km/h (debole). EF1: 138–178 km/h (moderato). EF2: 179–218 km/h (significativo). EF3: 219–266 km/h (forte). EF4: 267–322 km/h (devastante). EF5: oltre 322 km/h (catastrofico).



L'attrice Arlen Escarpeta ha lavorato in precedenza con il regista Steven Quale in Final Destination 5 (2011).



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 161.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (I mercenari, Irin Man 3, Power Rangers, Fast & Furious 8).

La colonna sonora include i brani: "Trojans" di Atlas Genius, "On And On" di Michael Franti & Spearhead, "This Time Is Yours" di The CO, "Let's Ride" di Kid Rock, "Stay Young" di C. Todd Nielsen & Jonathan Mead.



1. Into The Storm

2. Atonement

3. Fate

4. Titus Versus The Tornado

5. Humanity Arising

6. Culmination

7. Prelude To Phenomenon

8. Providence

9. The Fire Tornado

10. Evacuation And Interception

11. Last Words

12. We Stand Together

13. The Titus

14. Multiple Vortices

15. Remembrance And Regret

16. Readying For Incoming Storm

17. The Power Of Nature

18. Aurora

