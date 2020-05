Stasera in tv: "Sleepers" su Rete 4

Di Pietro Ferrara mercoledì 13 maggio 2020

Rete 4 stasera propone "Sleepers", film drammatico del 1996 diretto da Barry Levinson e interpretato da Jason Patric, Brad Pitt, Ron Eldard, Billy Crudup, Kevin Bacon, Robert De Niro e Dustin Hoffman.

Cast e personaggi

Jason Patric: Lorenzo "Shakes" Carcaterra

Brad Pitt: Michael Sullivan

Ron Eldard: John Reilly

Billy Crudup: Tommy Marcano

Kevin Bacon: Sean Nokes

Robert De Niro: Padre Roberto "Bobby" Carillo

Joseph Perrino: Lorenzo Carcaterra (da ragazzo)

Brad Renfro: Michael Sullivan (da ragazzo)

Geoffrey Wigdor: John Reilly (da ragazzo)

Jonathan Tucker: Tommy Marcano (da ragazzo)

Vittorio Gassman: King Benny

Dustin Hoffman: avvocato Sandy Snyder

Minnie Driver: Carol Martinez

Bruno Kirby: padre di Lorenzo

Sean Patrick Reilly: King Benny (da giovane)

Terry Kinney: Ralph Ferguson

Lennie Loftin: Adam Styler

Jeffrey Donovan: Henry Addison

Danny Mastrogiorgio: Detective Nick Davenport

Frank Medrano: Ciccio Mancho

Aida Turturro: Signora Salinas

Wendell Pierce: Piccolo Cesare

Eugene Byrd: Risso

James Pickens Jr.: Marlboro

Ben Hammer: giudice Weisman

George Georgiadis: Venditore di Hot Dog

Dash Mihok: K.C.

Angela Rago: Madre di Lorenzo

Peter Rini: Detective Frank Magcicco

John Slattery: Prof. Fred Carlson

Doppiatori italiani

Luca Ward: Lorenzo "Shakes" Carcaterra

Sandro Acerbo: Michael Sullivan

Ferruccio Amendola: Padre Roberto "Bobby" Carillo

Roberto Pedicini: Sean Nokes

Giorgio Lopez: avvocato Danny Snyder

Riccardo Rossi: Tommy Marcano

Francesco Pannofino: John Reilly

Emanuela Rossi: Carol Martinez

Fabrizio Manfredi: Lorenzo Carcaterra (da ragazzo)

Francesco Pezzulli: Michael Sullivan (da ragazzo)

Paolo Vivio: Tommy Marcano (da ragazzo)

Simone Crisari: John Reilly (da ragazzo)

Angelo Nicotra: padre di Lorenzo

Marco Vivio: Risso

Antonio Sanna: Ralph Ferguson

Mino Caprio: Ciccio Mancho

Simone Mori: K.C.

Sandro Sardone: Marlboro

Alessandro Rossi: Piccolo Cesare

Nino Prester: Detective Nick Davenport

Sergio Di Stefano: Prof. Fred Carlson

Stefanella Marrama: Signora Salinas

Renato Mori: giudice Weisman





La trama

Nell'estate del 1966 ad Hell's Kitchen, nell'East Side di Manhattan, quattro ragazzi - Lorenzo, soprannominato Shakes, Michael, John e Tommy - compiono una bravata ai danni di un venditore greco di hot dog causando quasi la morte di un anziano all'uscita della metropolitana. Condannati a 18 mesi da scontare in riformatorio, i ragazzi subiscono atroci violenze psichiche e fisiche da parte di alcuni agenti di custodia, tra cui spiccano il sadico Nokes e Ferguson. Una partita di rugby, vinta a sorpresa dai ragazzi, causa l'inasprirsi delle violenze delle guardie e la morte del nero Rizzi, capo carismatico dei prigionieri. Un sacerdote, padre Bobby Carrillo, in visita, tenta di dare coraggio a Leonardo, che prima di uscire viene sottoposto con i suoi amici ad un ultima atroce notte di sevizie. Dopo molti anni, nel 1981, nel pub di Hell's Kitchen, Tommy e John, divenuti gangster e killer, scoprono Nokes che sta pranzando e lo uccidono a revolverate. La presenza di testimoni oculari sembra non dar loro scampo, ma Michael, divenuto a suo tempo procuratore, e Leonardo, divenuto giornalista, con l'aiuto di King Benny, il padrino locale, che ha avuto sempre simpatia per loro, manipolano il processo con l'aiuto di Danny Snyder, un avvocato alcolizzato. Benny intanto si occupa delle altre guardie implicate nelle sevizie: Styler, del servizio di sicurezza del sindaco, che prende tangenti dagli spacciatori ed è ancora dedito alla pedofilia, viene "incastrato" da un ispettore amico di Shakes, cui questi fornisce prove schiaccianti tramite Benny. Addison, l'assassino del nero Rizzi, viene ucciso dal fratello di questi, un boss della droga cui Benny lo consegna. Al processo Michael, sfidando l'ira del quartiere e degli amici, che ignorano il complotto, attraverso la testimonianza-chiave di Ferguson, che ammette le atrocità di Nokes screditandone l'immagine, e l'ambigua testimonianza di Padre Bobby, riesce a fare scagionare Tommy e John. Dopo un'ultima sera con Carol, l'amica di infanzia del gruppo, ognuno prende una strada diversa. Tommy e John moriranno violentemente, Leonardo si sposerà, Michael lascerà la carriera per ritirarsi in Inghilterra.





Il nostro commento

Sorvolando sull'attendibilità dell'autobiografia su cui è basato il film, questo dramma corale di Barry Levinson dalla disturbante tematica può contare su un parterre di attori stellare che nobilita l'intera operazione, e sui cui spiocca un luciferino Kevin Bacon e un intenso Robert De Niro.

Sleepers è un connubio ideale tra quello che cerca il pubblico da una pellicola e tematiche di spessore approcciate con la giusta accortezza, per un film che sfoggia una regia puntuale nello scandire senza enfasi eventi ed emozioni e una sceneggiatura munita di una impeccabile struttura di stampo "crime" con incursioni nel dramma legale che rendono il film un intrigante e riuscito mix di generi.





Curiosità



Il film è tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra.



Il termine "Sleepers", in slang americano, ha vari significati e indica anche i ragazzi dei riformatori con un probabile futuro da delinquenti.



L'autore Lorenzo Carcaterra ha affermato che il suo libro su cui si basa il film è una vera storia della sua infanzia. Quando la comunità legale di New York fece notare che nessun caso simile agli avvenimenti del suo libro poteva essere trovato in nessun casellario giudiziale, Carcaterra si rifiutò di discutere la discrepanza. Si crede generalmente che il suo libro fosse fiction quasi al cento per cento. I registri scolastici di Carcaterra dimostrano che non poteva essere stato in carcere per tutto il tempo affermato, e che non avrebbe potuto essere in carcere in concomitanza con le date utilizzate per alcuni eventi del libro.



Il nome in codice "Edmund" che viene utilizzato nella lettera per informare Michael che ha bisogno di contattare Shakes è il nome del protagonista, Edmund Dantes, del romanzo "Il Conte di Montecristo".



Durante la riprese, Brad Renfro e Joe Perrino indossavano lenti a contatto colorate in modo da avere lo stesso colore di occhi di Brad Pitt e Jason Patric, che interpretavano i personaggi come adulti.



Kevin Bacon non ha mai incontrato i co-protagonisti Robert De Niro e Dustin Hoffman durante la produzione, a causa della logistica delle riprese.



Il film è stato girato presso l'ex ospedale psichiatrico, Fairfield Hills, situato a Newtown, Connecticut, subito dopo che lo stato ha preso possesso della proprietà.



Il cast del film include tre vincitori dell'Oscar: Dustin Hoffman, Robert De Niro e Brad Pitt e un nominato all'Oscar: Minnie Driver.



Ad un certo punto dello sviluppo c'era Sandra Bullock candidata al ruolo di Carol.



A Devon Sawa fu offerto il ruolo del giovane Michael Sullivan, ma l'attore declinò per girare Wild America (1997).



Il critico cinematografico Roger Ebert ha criticato l'omofobia presente nel film.



Nel libro: Al termine della sua testimonianza in tribunale padre Bobby viene accompagnato da un'ovazione quando esce dall'aula.



Il film costato 44 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 165.



La colonna sonora



Le musiche originali del film, candidate al premio Oscar, sono del compositore John Williams (Star Wars, Indiana Jones, E.T., Lo squalo, Jurassic Park, Superman).

Questo film segna la prima collaborazione tra Barry Levinson e il compositore John Williams.



1. Sleepers At Wilkinson

2. Hell's Kitchen

3. The Football Game

4. Saying The Rosary

5. The Trip To Wilkinson

6. Time In Solitary

7. Revenge

8. Michael's Witness

9. Learning The Hard Way

10. Last Night At Wilkinson

11. Father Bobby's Decision

12. Reliving The Past

13. Reunion And Finale



