Stasera in tv "Chef - La ricetta perfetta" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 20 giugno 2019

Rai 3 stasera propone "Chef - La ricetta perfetta", film commedia del 2014 diretto da Jon Favreau e interpretato da Jon Favreau, Sofía Vergara, John Leguizamo e Scarlett Johansson.

Cast e personaggi

Jon Favreau: Carl Casper

Sofía Vergara: Inez

John Leguizamo: Martin

Scarlett Johansson: Molly

Oliver Platt: Ramsey Michel

Bobby Cannavale: Tony

Emjay Anthony: Percy

Dustin Hoffman: Riva

Robert Downey Jr.: Marvin

Amy Sedaris: Jen

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: Carl Casper

Tiziana Avarista: Inez

Alberto Angrisano: Tony

Roberto Gammino: Martin

Ilaria Stagni: Molly

Roberto Stocchi: Ramsey Michel

Giorgio Lopez: Riva

Sandro Acerbo: Marvin

Alessandra Korompay: Jen





Trama e recensione

Quando lo chef Carl Casper (Jon Favreau) perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles, per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa a causa del dispotico proprietario del ristorante, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita. Ritrovandosi a Miami, insieme alla sua ex moglie (Sofia Vergara), il suo amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony), lo chef Carl apre un furgone ristorante. Durante il viaggio, Carl torna al suo passato per ritrovare la passione per la cucina e l’entusiasmo per la vita e l’amore.





Curiosità



Il film è scritto, diretto, prodotto ed interpretato da Jon Favreau.



Jon Favreau si è preparato per il film con lo chef dei furgoni ristoranti Roy Choi che ha inviato Favreau ad un corso intensivo di una settimana in una scuola francese, dove Favreau ha affinato la sua abilità con il coltello e imparato a fare salse. "L'ho portato nella cucina e c'è voluto un po' per abituarsi", ricorda Choi. "Gli ho fatto un paio di test come pulire una cassa di erba cipollina, una di cipolla o due casse di avocado, solo per capire il suo livello di preparazione e le sue capacità e soprattutto quanto fosse realmente motivato. Le ha semplicemente affrontate e fatte sue".



Gli eventi promozionali del fittizio ristorante cubano "El Jefe" si sono rivelati così popolari che Favreau e lo chef di Los Angeles, Roy Choi, consulente per il film, hanno aperto una serie di ristoranti "temporanei" e in seguito hanno annunciato che stanno pensando di renderli permanenti.



Il fratello di Oliver Platt è un importante critico culinario di New York e ha invitato Oliver ad alcune delle sue visite a ristoranti.



Verso la fine del film, il furgone ristoranet "El Jefe" è visto ad un evento notturno di "food truck" insieme a molti dei furgoni ristoranti più popolari di Los Angeles. Questo è un vero evento che si tiene a Venice chiamato "First Fridays". Per un breve momento si può vedere il furgone "Kogi" di Chef Roy Choi, che è stato il furgone ristorante che ha dato il via ad una vera e propria mania negli Stati Uniti per i furgoni ristoranti gourmet.



Roy Choi ha accettato di addestrare Jon Favreau come chef solo dietro la promessa di Favreau di essere assolutamente autentico nel suo ritratto di uno chef professionale, dal modo in cui il suo personaggio Carl piega gli asciugamani all'inizio del film, al modo in cui pulisce la sua postazione. Choi ha anche messo Favreau a lavorare in molte delle sue cucine assegnandogli compiti ripetitivi, subordinati, come raccogliere il prezzemolo. Questo addestramento è stato concepito per mantenere Favreau focalizzato sui più piccoli dettagli e per servire come esercizio fisico, al fine di comprendere la mentalità di uno chef professionista, che deve essere concentrato in modo persistente in un ambiente sotto pressione, che richiede compiti ripetitivi.



Il locale specializzato in barbecue che si vede nel film è il "Franklin's BBQ" che si trova ad Austin in Texas. Il ristorante è talmente popolare da creare lunghe file di clienti in attesa. Il titolare Aaron Franklin che appare nel film ha ricevuto un "James Beard Award" nella categoria "Miglior Chef del Southwest".



Jon Favreau ha rivelato che per alcune delle scene su strada sono stati utilizzati filmati di repertorio, con il furgone aggiunto nelle scene digitalmente.



Prima di questo film è stato prodotto un altro film dal titolo "Chef" scritto da Steven Knight con una trama simile e sviluppato da Sony Pictures a patrire dal 2007. Quando la produzione del film di Favreau è iniziata, Sony Pictures ha minacciato di ricorrere ad azioni legali se non avessero rinunciato al titolo "Chef". Sony aveva registrato i titoli "Chef" e "The Chef" con la MPAA (Organizzazione americana dei produttori cinematografici), ma nonostante la controversia alla fine il film di Favreau è uscito con il titolo "Chef", mentre il film"Chef" di Sony con protagonista Bradley Cooper ha cambiato il suo titolo in "Adam Jones" nel 2014, cambiato poi in "Burnt" nel 2015 e uscito in Italia lo stesso anno con il titolo "Il sapore del successo".



Quando Carl e Percy vanno al cinema, stanno guardando Iron Man (2008). Jon Favreau ha diretto ed è apparso in quel film.



Il personaggio Ramsey Michel (Oliver Platt) è stato probabilmente chiamato così come omaggio a due cuochi di fama mondiale: Gordon Ramsay e Michel Roux. Entrambi gli chef sono proprietari di ristoranti che possono vantare Tre Stelle Michelin.



Molti critici hanno visto questo film come un'allegoria della carriera di Jon Favreau come regista e il suo tornare alle radici indipendenti, dopo un periodo con Marvel Studios e il fallimentare adattamento del fumetto Cowboys & Aliens (2011). Favreau ha però negato che il film parlasse in alcun modo della sua carriera di regista.



Sofía Vergara e John Leguizamo sono nati entrambi in Colombia.



Ci sono cinque membri del cast che sono stati precedentemente presenti in film basati su fumetti Marvel. Jon Favreau è apparso in Daredevil (2003) al fianco di Ben Affleck per poi interpretare "Happy" Hogan nell'Universo Cinematografico Marvel. Robert Downey, Jr. ha interpretato Tony Stark / Iron Man nell'Universo Cinematografico Marvel. Scarlett Johnassen è apparsa nel rulo di Vedova Nera nell'Universo Cinematografico Marvel. Oliver Platt ha interpretato un agente della C.I.A. in X-Men: L'inizio (2011) e Bobby Cannavale ha interpretato Paxton in Ant-Man (2015).



Jon Favreau ha avuto l'idea per il film ispirato da Due sulla strada (The Van), film del 1996 dietto da Stephen Frears.



Il film costato 11 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 46.







La colonna sonora



La colonna sonora del film combina pezzi Latin jazz, New Orleans jazz e Blues che fanno da sottofondo alle location del film: Miami, New Orleans e Austin. I brani inclusi nel film sono stati selezionati dal supervisore delle musiche Mathieu Schreyer con l'aggiunta di pezzi strumentali originali composti dal chitarrista Lyle Workman (Superbad).



1. I Like It Like That - Pete Rodriguez

2. Lucky Man - Courtney John

3. A Message To You Rudy - Grant Phabao, The Lone Ranger and Carlton Livingston

4. Cavern - Liquid Liquid

5. C.R.E.A.M - El Michels Affair

6. Hung Over - The Martinis

7. Que Se Sepa - Roberto Roena

8. Ali BabA - Louie Ramirez

9. Homenaje Al Beny (Castellano Que Bueno Baila Usted) - Gente de Zona

10. Mi Swing Es Tropical (feat. Tempo & The Candela Allstars) - Quantic & Nickodemus

11. Bustin' Loose - Rebirth Brass Band

12. Sexual Healing - The Hot 8 Brass Band

13. When My Train Pulls In (Live in Austin) - Gary Clark Jr.

14. West Coast Poplock - Ronnie Hudson And The Street People

15. Oye Como Va (Live at el Jefe) - Perico Hernandez

16. La Quimbumba (Live at el Jefe) - Perico Hernandez

17. One Second Every Day - Lyle Workman

