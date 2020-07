Stasera in tv: "Torno indietro e cambio vita" su Rai 1

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

Rai Uno stasera propone "Torno indietro e cambio vita", commedia fantastica del 2015 diretta da Carlo Vanzina e interpretato da Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini, Max Tortora e Paola Minaccioni.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Raoul Bova: Marco Damiani

Ricky Memphis: Claudio Palmerini

Giulia Michelini: Giulia Borghini

Max Tortora: Aldo, il padre di Marco

Michela Andreozzi: Patrizia, la madre di Marco

Paola Minaccioni: Giuditta, la madre di Claudio

Emanuele Propizio: Gilberto, il fratello di Marco

Stefano Masciarelli: Leopoldo, il padre di Giulia

Fiorenza Tessari: Franca, la madre di Giulia

Erika Di Rienzo: Titti, la sorella di Giulia

Augusto Fornari: Lando

Carlotta Badiali: Benny

Ludovica Bizzaglia: Betta

Alice Bellagamba: Daniela

Carlo Luca De Ruggieri: Giorgio Mariotti

Fabiano Cutigni: Sandro Garbarino

David Sebasti: Garbarino da grande

Mauro Serio: medico

Orazio Stracuzzi: professore di matematica

Mauro Marino: professore d'italiano

Arturo Gambardella: cameriere





La trama

Marco è sposato con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto, almeno finché sua moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la separazione. Marco è costretto ad andarsene di casa. Chiede aiuto al suo amico di sempre: Claudio, che conosce dai tempi della scuola. E una sera, mentre passeggiano per strada di notte, Marco dice all’amico: “Se potessi tornare indietro cambierei tutta la mia vita!” Proprio in quel momento un’auto li travolge...! I due amici si risveglieranno nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie. E allora farà del suo meglio per cambiare il corso degli eventi. Ma.. si può davvero fermare il destino?





Il nostro commento

I Fratelli Vanzina si cimentano con una storia che gioca con i viaggi nel tempo, il ritorno alla gioventù perduta e un pizzico di fantastico di tanta commedia americana e a cui l'odierno cinema italiano è purtroppo poco avvezzo. In questo caso grazie a due protagonisti in parte, Raoul Bova e Ricky Memphis amici di lunga data anche nella vita reale, il genere viene trattato dai Vanzina in maniera alquanto godibile e particolarmente delicata con una sceneggiatura sorprendentemente avulsa da volgarità gratuite e poco incline ad una stereotipata comicità di stampo televisivo. Torno indietro e cambio vita pur privo di guizzi comici di rilievo si rivela una commedia leggera e godibile, con i Vanzina che ripercorrono stile e approccio già utilizzati con successo per il nostalgico Il cielo in una stanza, ma nonostante la volontà di esplorare un cinema d'intrattenimento meno scontato, durante la visione si percepisce forte la sensazione di trovarsi di fronte ad una storia dalle potenzialità non sfruttate appieno e in qualche modo ad un'occasione persa.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]