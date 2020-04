Stasera in tv: "No Escape - Colpo di Stato" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 30 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "No Escape - Colpo di stato", thriller d'azione del 2015 diretto da John Erick Dowdle e interpretato da Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell.

Cast e personaggi

Owen Wilson: Jack Dwyer

Pierce Brosnan: Hammond

Lake Bell: Annie Dwyer

Sterling Jerins: Lucy Dwyer

Spencer Garrett: Recruiter

Karen Gemma: Dodgson

Sahajak Boonthanakit: Kenny Roger

Claire Geare: Beeze Dwyer

Russell Geoffrey: Banks

Byron Gibson:

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Jack Dwyer

Luca Ward: Hammond

Alessia Amendola: Annie Dwyer

Arianna Vignoli: Lucy Dwyer

Chiara Fabiano: Beeze Dwyer





Trama e recensione

Jack Dwyer è un imprenditore statunitense trasferitosi per lavoro nel sud est asiatico insieme alla moglie Annie e alle due figlie. Ma pochi giorni dopo il loro arrivo, il Paese viene sconvolto da una rivolta armata che mira a sovvertire il governo ufficiale. Ne seguirà una caccia allo straniero a causa della quale Jack e la sua famiglia dovranno disperatamente cercare una via di fuga, affrontando mille pericoli in un territorio a loro sconosciuto e ostile.





Curiosità



John Dowdle ha concepito la prima idea di "NO ESCAPE – Colpo di stato" nel 2006 mentre era in viaggio con suo padre in Tailandia. Proprio pochi giorni prima di partire in vacanza, nel paese c’era stato un colpo di stato militare cosa che, come si può immaginare, aveva portato John a esitare sulla partenza. Suo padre insisteva a sostenere che si trattasse di un conflitto di poco conto, così hanno deciso di non cambiare programma e di partire. Nonostante il coprifuoco e i carri armati nelle strade, non c’era un’atmosfera di pericolo e il viaggio è proseguito senza intoppi. John però continuava a chiedersi come sarebbe andata se la situazione fosse stata diversa. L’idea di uno straniero che resta bloccato in un paese in agitazione per un conflitto gli sembrava terrificante, e ancora di più l’idea che potesse trovarsi in uno scompiglio simile con i suoi figli.



Il film è stato girato nelle città turistiche della Thailandia di Chiang Mai e Lampang.



Dopo il rilascio del trailer in Cambogia ci sono state polemiche per l'uso di scritte Khmer capovolte sui scudi polizieschi. Il Ministero della Cultura e delle Belle Arti ha da allora proibito la presentazione del film in Cambogia. Sin Chanchaya, direttore del Dipartimento per il cinema, ha dichiarato che la decisione di vietare il film era giunta solamente sulla base del trailer. Chanchaya ha detto che il ministero aveva contattato i produttori del film per modificare le scritte presenti nella pellicolam ma non avevano risposto entro il momento della decisione.



Questo film segna il ritorno ad un ruolo drammatico di Owen Wilson dopo Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche (2001).



Michelle Monaghan era stata originariamente lanciata nel ruolo principale, ma dopo che il film ha subito dei ritardi ha dovuto abbandonare a causa della sua gravidanza. Lake Bell l'ha sostituita.



Durante i crediti quando l'elenco dei cast scorre in video, nessuno degli attori americani viene accreditato per i personaggi che hanno rappresentato nel film.



Durante la produzione un incendio ha danneggiato il set a Lampang, nella Thailandia settentrionale. Non ci sono stati feriti.



Le insegne che appaiono nel film sono stato sostituite con insegne Khmer della Cambogia, ma i rivoltosi parlano in tailandese.



Gli americani in fuga cercano di pagare una barca "per il Vietnam". A bordo remano sotto un enorme cartello su cui si legge "Vietnam" posto su un ponte che rappresenta un confine internazionale. La Thailandia naturalmente non confina con il Vietnam. Ma la Cambogia si, lungo alcuni punti del fiume Mekong.



Il film costato 5 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 54.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marco Beltrami (Scream, Terminator 3, Hellboy, Io Robot).

La colonna sonora include il brano "Take Care Of You" di Jim James.



1. The President's Toast

2. No Escape

3. Little Dreamer

4. Jack Wakes

5. Market Research

6. Coup Coup Roux

7. Jack Be Nimble

8. Where's Lucy

9. Pool Cue

10. Rooftop Refuge

11. Need a New Roof

12. Roof Toss

13. Map Quest

14. Atavistic Jack

15. The Bike Thief

16. Embassy Issues

17. Annie Surrenders

18. Fighting For Annie

19. Brothel Refuge

20. Under the Stars

21. 007812

22. Shall We Gather At The River

23. Gunshy

24. South of the Border

25. Border Refuge

26. The Story of Lucy

27. Take Care Of You (Jim James)

