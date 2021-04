Stasera in tv: “Transformers 4 – L’era dell’estinzione” su Italia 1

Cast e personaggi

Mark Wahlberg: Cade Yeager

Nicola Peltz: Tessa Yeager

Jack Reynor: Shane Dyson

Stanley Tucci: Joshua Joyce

Kelsey Grammer: Harold Attinger

Sophia Myles: Darcy Tyril

T. J. Miller: Lucas Flannery

Titus Welliver: James Savoy

Li Bingbing: Su Yueming

James Bachman: Gill Wembley

Doppiatori originali

Peter Cullen: Optimus Prime

Mark Ryan: Lockdown

Robert Foxworth: Ratchet

Reno Wilson: Brains

John DiMaggio: Crosshairs

Frank Welker: Galvatron

John Goodman: Hound

Ken Watanabe: Drift

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Cade Yeager

Giulia Franceschetti: Tessa Yeager

Flavio Aquilone: Shane Dyson

Antonio Sanna: Joshua Joyce

Dario Oppido: Harold Attinger

Daniela Calò: Darcy Tyril

Simone Crisari: Lucas Flannery

Alberto Angrisano: James Savoy

Jun Ichikawa: Su Yueming

Massimo Bitossi: Gill Wembley

Alessandro Rossi: Optimus Prime

Rodolfo Bianchi: Lockdown

Angelo Nicotra: Ratchet

Simone Mori: Brains

Massimo Rossi: Crosshairs

Mario Bombardieri: Galvatron

Francesco Pannofino: Hound

Andrea Lavagnino: Drift

Trama e recensione

“Transformers 4 – L’era dell’estinzione” ha inizio dopo l’epica battaglia che ha lasciato in macerie la metropoli di Chicago, ma che comunque ha permesso di salvare il pianeta. Mentre gli esseri umani stanno provando a riorganizzarsi, un commando, tenutosi finora nell’ombra, si rivela al mondo nel tentativo di prendere il controllo della storia….nel frattempo, un’antica e imponente nuova minaccia ha messo nel mirino la Terra. Con l’aiuto di un nuovo gruppo di umani, guidati da Mark Wahlberg, Optimus Prime e gli Autobots riusciranno ad affrontare la più dura e impressionante sfida mai vissuta. Continuamente sul filo della tensione i protagonisti saranno ancora uan volta travolti dalla guerra fra bene e male, che culminerà in un conflitto in tutto il mondo.

Curiosità

Secondo i produttori, il 90 per cento delle scene di stunt di Mark Wahlberg nel film sono state realizzate personalmente dall’attore.

Per la prima volta, Optimus Prime parla nel suo nativo Cybertroniano.

Originariamente, il regista Michael Bay non avrebbe diretto un quarto film di Transformers, ma ha avuto un’esperienza che gli ha fatto cambiare idea. Dopo Transformers 3 (2011), Bay ha finalmente visitato l’attrazione Transformers agli Universal Studios. Dopo aver visto i fan affrontare una fila di tre isolati per l’attrazione, ha capito che non era ancora pronto a rinunciare al franchise.

Durante le riprese a Hong Kong, c’erano centinaia di spettatori che guardavano da edifici vicini. Dopo aver filmato una grande scena di esplosione, il regista Michael Bay ha usato il suo megafono per affrontare le persone che stavano guardando dall’alto di un edificio dall’altra parte del set urlando: “Hey voi pensate che se restate li finirete nel mio film? Sarete cancellati digitalmente!”.

A quanto pare T.J. Miller durante le riprese non si è trovato bene con il regista Michael Bay. Miller ha paragonato il periodo sul set ad una “sorta di esperienza bipolare”. Bay una volta ha detto a Miller sul set: “Niente di quello che hai detto è divertente TJ, non una cosa in tutta la giornata. Ti abbiamo assunto per essere divertente! Qui nessuno sta ridendo! Di qualcosa di divertente! Posso ancora tagliarti dal film!”.

Settanta minuti del film sono dedicati alle sequenze d’azione.

A Dwayne Johnson era stato offerto il ruolo di Cade Yeager, ma ha rifiutato per girare Hercules: Il guerriero (2014).

Il design originale di Grimlock, il dinobot a forma di Tirannosauro era munito di tre artigli sulle zampe anteriori. Ciò è dovuto al fatto che fino al 1989 non furono trovati reperti intatti di Tyrannosaurus Rex e che i paleontologi pensavano che i Tirannosauri ne avessero tre. Le scoperte successive hanno dimostrato che i Tirannosauri di artigli ne avevano solo due. Grimlock in questo film è caratterizzato da due artigli anatomicamente corretti.

la modalità alternativa di Bumblebee in questo film è un’automobile Chevrolet Camaro SS del 1967 e in seguito una Chevrolet Camaro concept del 2014.

Questo film è stato parte di un accordo che il regista Michael Bay ha siglato con Paramount in cambio del finanziamento del film Pain & Gain – Muscoli e denaro (2013).

La modalità alternativa di Optimus Prime in questo film è un Peterbilt cabrio, e successivamente un camion Western Star 4900 SB personalizzato. La motrice del camion è un omaggio alla modalità alternativa originale di Optimus Prime nella serie tv Transformers (1984) mentre il rimorchio è un omaggio alla modalità G2 di Prime (dove era un autocisterna Western Star 4964EX del 1995), e alla modalità della serie tv Transformers Prime del 2010 (in precedenza ha assunto la modalità alternativa di un camion militare).

Canonicamente gli Autobot hanno occhi blu e i Decepticon hanno occhi rossi. In questo film Lockdown e Stinger hanno occhi verde, e tra i Dinobots, Scorn e Strafe hanno occhi blu, Grimlock e Slug hanno occhi rossi e Slash ha occhi verdi.

Una parte della fuga di Yeager è stata girata presso il Museo ferroviario dell’Illinois. Mentre era lì Michael Bay ha portato il cast e l’equipaggio in treno e Mark Wahlberg ha fatto una donazione di 40.000$ dollari al museo. Bay ha anche acquistato dal museo una vecchia gru degli anni ’30, che aveva la scritta “Bay City” in rilievo. L’idea era di restaurarla e metterla nel piazzale del suo ranch in Montana.

Crosshairs (John DiMaggio) si riferisce agli esseri umani come “sacchi di carne”. Questo è un omaggio alla serie tv Futurama (1999) in cui DiMaggio ha doppiato il robot Bender che si riferiva agli esseri umani come “sacchi di carne”.

“Transformers 4” è stato il primo film dei Transformers a non ricevere nomination agli Oscar. I film precedenti avevano tutti ricevuto nomination nelle categorie tecniche.

Mentre girava a Hong Kong Michael Bay è stato vittima di un’aggresione con tentativo di estorsione, il regista è stato assalito da un uomo armato di un’unità di condizionamento d’aria. Il 17 ottobre del 2013, i fratelli Mak s’intrufolavano sul set di Bay, con il minore dei fratelli Mak che richiedeva a Bay un pagamento di 13.000$ (100.000$ di Hong Kong), questo dopo aver avvicinato altri membri della troupe. Quando Bay si è rifiutato di pagare, il maggiore dei fratelli Mak ha afferrato il condizionatore agitandolo verso Bay che è riuscito ad evitarlo e a toglierlo all’uomo. Diversi agenti di polizia sono stati feriti nello scontro con i fratelli infine arrestati. Meno di una settimana dopo a Kowloon, quattro uomini hanno ricattato un membro della produzione che stava lavorando sul tetto di un edificio chiedendogli dei soldi. Uno è stato catturato, mentre gli altri tre, sospettati di essere membri di una banda delle Triadi, sono riusciti a fuggire.

La modalità alternativa originale di Drift era vettura sportiva Nissan Silvia S15, ma è stata cambiata in una vettura sportiva Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse e un elicottero (basato sull’autobot Springer, un transformers Triple-Changer che cambia da macchina ad elicottero). Drift ha anche un’armatura nera da samurai, in omaggio all’ Autobot Yoketron della serie tv Transformers: Animated (2007), un altro transformer ispirato alla cultura giapponese, che possedeva un’armatura simile.

“Transformers 4” ha introdotto un design meno complesso e più semplice per i robot, ispirato ai disegni dei fumetti della IDW e alla serie tv Transformers Prime (2010). Il regista Michael Bay ha confrontato questo cambio di design alla rivisitazione del costume di Batman nei vari film.

Nonostante una serie di imprecisioni paleontologiche, questa è la prima produzione importante a descrivere correttamente il primitivo Psittacosaurus con aculei su schiena e coda. I riscontri moderni mostrano che forme ancora più sviluppate, come il famoso Triceratopo, potrebbero anche essere state ricoperte di aculei di porcospino o di piume.

Michael Bay aveva resistito ad includere i Dinobots nei film precedenti, poiché gli sceneggiatori non avevano trovato una convincente motivazione sul perchè i robot giganti, che (secondo i primi film) cercavano di mantenere un basso profilo mascherando la loro presenza come veicoli ed elettrodomestici, avessero scelto la forma metallica di rettili giganti estinti eoni fa.

Roland Emmerich, Joe Johnston, Jon Turteltaub, Stephen Sommers, Louis Leterrier e David Yates sono stati considerati per sostituire Michael Bay prima che il regista decidesse di tornare per un quarto film.

La modalità alternativa originale di Lockdown nella serie tv Transformers: Animated (2007) era un’auto sportiva personalizzata, ma nel film si è optato per una Lamborghini Aventador LP700-4.

Il Decepticon Stinger, che si trasforma in un’automobile Pagani Huayra del 2013, si basa sul Decepticon Wasp della serie tv Transformers: Animated (2007) che era la controparte malvagia di Bumblebee.

La modalità alternativa originale di Hound nella serie tv Transformers (1984) era un veicolo militare Mitsubishi J59, ma per il film è stato cambiato in un veicolo militare denominato “Tactical Medium Defence Oshkosh” il cui design rende omaggio all’Autobot Bulkhead delle serie tv Transformers: Animated (2007) e Transformers Prime (2010), mentre il suo masticare sigari è un omaggio all’Autobot veterano di guerra Kup dal film d’animazione Transformers: The Movie (1986).

La modalità alternativa originale di Crosshairs nella serie tv Transformers (1984) era una specie di veicolo fuoristrada cybertroniano, nel film è stato cambiato in una Chevrolet Corvette C7 Stingray del 2014.

Il Dinobot alato a due teste doveva originariamente chiamarsi “Swoop” come il Dinobot della serie tv Transformers (1984) su cui era basato. Tuttavia il nome è stato cambiato in “Strafe” (in omaggio agli Autobot Technobot) perché la sua modalità “animale” era troppo distante dall’originale aspetto da Ptenarodonte dello Swoop originale. I fumetti “Transformers” della IDW hanno reso omaggio a questo cambiamento introducendo Strafe come un personaggio che inizia come un normale transformers che si trasforma in veicolo, ma viene in seguito mutato in un Dinobot a due teste.

Originariamente, altri tre Dinobots dovevano apparire nel film, ma sono stati tagliati dalla sceneggiatura finiale: l’Apatosauro Slog, il velociraptor Slash e lo Stegosauro Snarl. Nonostate ciò i giocattoli a loro ispirati sono rimasti parte del merchandise legato al film.

Originariamente Lockdown doveva portare gli occhi strappati delle sue vittime come trofei legati all’anca.

Drift recita sempre degli haiku cosa che infastidice e annoia Hound. Gli haiku sono un omaggio allo Sky-Byte della serie tv Toransufômâ: Kârobotto (2000), un Predacon che ama recitare haiku e altre poesie.

Mark Wahlberg avrebbe dovuto girare alcune scene extra, ma è stato un problema, dal momento che nel frattempo aveva perso peso per il film The Gambler (2014).

Il concept artist Vitaly Bulgarov aveva creato un trasformers malvagio chiamato “Widowmaker” come potenziale spalla di Lockdown. Il suo utilizzo è stato considerato, ma alla fine non è apparso in “Trasformers 4” sostituito da Stinger.

Ci sono circa 18 nuovi personaggi robot in “Transformers 4”.

I personaggi degli Autobots in “Transformers 4” (il leader, un grande robot verde, un ex-Decepticon, un hacker irascibile e un adolescente giallo) sono simili al cast principale di Maximals del film d’animazione Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (1996), Optimus Primal, Rhinox, Dinobot, Rattrap e Cheetor che hanno le stesse caratteristiche.

All’autore di fumetti della IDW, Shane McCarthy, che ha creato il personaggio di Drift, non è piaciuta l’incarnazione vista in “Transformers 4”, accusandola di rappresentare uno stereotipo razzista.

Sulla parte anteriore della moto, usata a Hong Kong durante una scena di inseguimento, si vede chiaramente un Kremzeek dipinto sulla parte anteriore, che era una creatura della serie anime Transformers G1.

Crosshairs dà il nome “Spike” al Dinobot Scorn. Spike Witwicky era l’alleato umano degli Autobots.

Galvatron si basa sulla sua versione originale del film d’animazione Transformers: The Movie (1986) (Megatron resuscitato come un tirapiedi, che alla fine si ribella e torna a guidare i Decepticon) e Nemesis Prime dalla serie tv Transformers Prime (2010) (un duplicato di Optimus Prime). Il suo schema di colori nero è invece un omaggio alla serie tv Transformers (1984) e in particolare al Decepticon Motormaster, un clone / rivale di Optimus Prime.

Alla fine di “Trasformers 4”, Optimus Prime lascia la Terra per intraprendere una ricerca per trovare i creatori dei Transformers. Questa era una delle idee originariamente proposte per la trama del lungometraggio d’animazione Transformers: The Movie (1986), che fu respinta per ragioni sconosciute.

Una scena è stata girata dove Attinger uccide un cittadino cinese per rubare la sua auto. Questa scena è stata rimossa dal film a causa di obiezioni del governo cinese.

Harold Attinger è il primo essere umano ucciso da Optimus Prime.

“Transformers 4” contiene omaggi alla serie tv Transformers: Animated (2007): Ratchet e Lockdown si conoscono / La testa di Megatron è custodita in un complesso industriale e usa la tecnologia umana per rigenerarsi / Appaiono Lockdown, i Dinobots, un trasformers in stile giapponese (Drift, Yoketron) e un clone di Bumblebee (Wasp, Stinger) / L’inventore Cade Yeager è basato sul dottor Isaac Sumdac (entrambi sono genitori single con figlie) / Joshua Joyce si basa sull’industriale Porter C. Powell (entrambi indossano grossi occhiali e finiscono per ricreare i Decepticons).

La trama relativa alla società KSI e alla costruzione di trasformers artificiali è simile, anche se probabilmente non intenzionale, alla controversa serie tv “Transformers: Kiss Players”, dove un’agenzia aveva assemblato un esercito anti-transformers dai componenti dei Decepticons e ha finito per far rivivere i Decepticons.

“Transformers 4” trae ispirazione dai fumetti dei Trasnformers pubblicati da IDW: I trasformers sulla Terra vengono cacciati in seguito ad una battaglia devastante / Il piano di Attinger per ottenere un contratto governativo attraverso transformers artificiali è stato preso dall’arco narrativo della Machination (la Machination è un’organizzaione segreta che utilizza i transformers per profitto) / Un operatore umano giustifica le sue azioni come necessarie per proteggere l’umanità, le azioni di cui sopra comprendono il lavoro con i robot malvagi (nei fumetti è Spike Witwicky, nel film è Attinger) / Le teste di Ratchet, Sentinel Prime e Megatron in un laboratorio rendono omaggio alla testa di Sunstreaker custodita in un laboratorio della Machination / I Dinobots appaiono come una fazione separata che alla fine si unisce agli Autobots.

“Transformers 4” ha ricevuto 7 candidature ai Razzie Awards con due vittorie nelle categorie Peggior regista (Michael Bay) e Peggior attore non protagonista (Kelsey Grammer).

“Transformers 4” costato 210 milioni di dollari ha superato nel mondo il miliardo d’incasso.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Colonna sonora

Le musiche originali di “Transformers 4” sono di Steve Jablonsky supportato per l’occasione dal suo mentore Hans Zimmer (Jablonsky per Michael Bay ha musicato anche “The Island”, “Pain & Gain” e “Transformers – L’ultimo cavaliere).

supportato per l’occasione dal suo mentore Hans Zimmer (Jablonsky per Michael Bay ha musicato anche “The Island”, “Pain & Gain” e “Transformers – L’ultimo cavaliere). Come è consuetudine per ogni capitolo del franchise, nella colonna sonora è inclusa una canzone composta appositamente per il film e stavolta è stato il turno degli Imagine Dragons che hanno contribuito con il singolo “Battle Cry” realizzato in collaborazione con Hans Zimmer e Steve Jablonsky.

che hanno contribuito con il singolo “Battle Cry” realizzato in collaborazione con Hans Zimmer e Steve Jablonsky. La colonna sonora di “Transformers 4” include anche i brani: “U Can’t Touch This” di M.C. Hammer, “Daybreak” di Han Geng, “Dat Slap” di Rodnae Da Boss Featuring Fiend, “First Light” di Racing Glaciers, “Moonlight Reflected on the Er-Quan Spring” di Lei Qiang.

TRACK LISTINGS:

1. Decision

2. Best Thing That Ever Happened

3. I’m an Autobot

4. Optimus Is Alive

5. Cemetery Wind

6. His Name Is Shane and He Drives

7. Hacking the Drone

8. Transformium

9. Galvatron Is Online

10. Your Creators Want You Back

11. The Final Knight

12. Punch Hold Slide Repeat

13. The Presence of Megatron

14. Galvatron Is Active

15. Have Faith Prime

16. Hong Kong Chase

17. The Legend Exists

18. Dinobot Charge

19. That’s a Big Magnet

20. Drive Backwards

21. Honor to the End

22. Leave Planet Earth Alone

23. The Knight Ship

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]