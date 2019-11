Stasera in tv: "Se Dio Vuole" su Rai 1

27 novembre 2019

Stasera Rai 1 propone "Se Dio vuole", film commedia del 2015 diretta da Edoardo Falcone e interpretata da Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Laura Morante.

Cast e personaggi

Marco Giallini: Tommaso De Luca

Alessandro Gassmann: Pietro Pellegrini

Laura Morante: Carla

Ilaria Spada: Bianca De Luca

Edoardo Pesce: Gianni Malloni

Enrico Oetiker: Andrea De Luca

Carlo Luca De Ruggieri: Pizzutti

Giuseppina Cervizzi: Rosa

Alex Cendron: Fratta

Fabrizio Giannini: questore

Silvia Munguia: Xenia

Anna Foglietta: cameo





Trama e recensione

Tommaso è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il “cuore” si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla, affascinante e “pasionaria”, oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva. Tommaso e Carla hanno due figli la più grande Bianca non ha interessi, non ha idee, non ha passioni: una simpatica mentecatta. Andrea invece è un ragazzo brillante, iscritto a Medicina, pronto a seguire le orme del padre, con suo grande orgoglio. Ultimamente Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il dubbio si insinua strisciante: Andrea è gay! Chiunque sarebbe entrato in crisi, ma non Tommaso. Lui detesta ogni forma di discriminazione: siamo tutti uguali. E il giorno del “coming out” arriva. Andrea, raduna la sua famiglia, prende il coraggio a quattro mani e finalmente si apre: “ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita e quella persona si chiama Gesù. Per questo ho deciso di diventare sacerdote!” Per Tommaso, ateo convinto, un figlio prete è una mazzata terribile. Mentre finge di dargli appoggio totale decide di capirci di più e inizia a seguirlo di nascosto. Arriva così a Don Pietro, un sacerdote davvero “sui generis” e assiste ad uno strepitoso “one man show” di fronte ad una folla di ragazzi osannanti. E’ quel prete ad aver fatto il lavaggio del cervello a suo figlio: è lui il nemico da battere! Approfittando dell’assenza di Andrea, in ritiro in un monastero, Tommaso sotto mentite spoglie comincia una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Ma le cose non vanno mai come pensiamo...





Curiosità e colonna sonora



Il film segna l'esordio alla regia dello sceneggiatore Edoardo Falcone che in seguito dirigerà Questione di karma (2017) con Fabio De Luigi e Elio Germano. I crediti come scrittore di Falcone includono sceneggiature per Nessuno mi può giudicare (2011), Viva l'Italia (2012), Mai Stati Uniti (2012), Stai lontana da me (2013), Confusi e felici (2014).



Il film ha ricevuto un David di Donatello e un Nastro d'argento al Migliore regista esordiente (Edoardo Falcone).



Le musiche originali del film sono di Carlo Virzì, fratello del regista Paolo Virzì. I crediti di Virzì includono colonne sonore per Il capitale umano, Tutto quello che vuoi e La pazza gioia (musiche premiate con un Nastro d'Argento).



La colonna sonora include il brano "Cose" di Francesco De Gregori che accompagna i titoli di coda del film.



