Stasera in tv: "Daddy's Home" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Daddy's Home", film commedia del 2015 diretto da Sean Anders e John Morris e interpretato da Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini e John Cena.

Cast e personaggi

Will Ferrell: Brad Whitaker

Mark Wahlberg: Dusty Mayron

Linda Cardellini: Sara Whitaker

Scarlett Estevez: Megan Whitaker

Owen Vaccaro: Dylan Whitaker

Thomas Haden Church: Leo Holt

Hannibal Buress: Griff

Paul Scheer: DJ "The Whip"

Bobby Cannavale: Dr. Francisco

Billy Slaughter: Squidward

Jamie Denbo: Doris

Bill Burr: Jerry

Mark L. Young: igienista dentale

John Cena: Roger

Alessandra Ambrosio: Karen

Doppiatori italiani

Pino Insegno: Brad Whitaker

Simone D'Andrea: Dusty Mayron

Federica De Bortoli: Sara Whitaker

Chiara Fabiano: Megan Whitaker

Giulio Bartolomei: Dylan Whitaker

Roberto Draghetti: Leo Holt

Edoardo Stoppacciaro: Griff





Trama e recensione

Un tranquillo dirigente radiofonico che si trova a dover affrontare la “sfida più ardua per un patrigno” quando l’ex di sua moglie, uno sregolato agente segreto a cavallo di una scintillante motocicletta torna in città. E 'solo l’incontro tra due padri orgogliosi, quindi cosa potrebbe andare storto? Ma quello che dovrebbe essere un primo tentativo di conoscersi si trasforma in una guerra a tutto campo, con i due avversari che tentano di surclassarsi a vicenda nel ruolo di genitore con conseguenze esilaranti e disastrose. La posta in gioco continua a crescere, da dei cuccioli ad un pony ad un campione della pallacanestro (Kobe Bryant), ma i due riusciranno a sopravvivere alla rivalità? Il patrigno Brad vuole solo essere lì per la sua nuova famiglia, ma non ha idea di quanta fatica dovrà fare per conquistare i loro cuori quando in città “arriva papà”.





Curiosità



La scena dove Will Ferrell colpisce in pieno volto una cheerleader, interpretata dalla stunt e wrestler Taryn Terrell, è stata girata durante l'intervallo di una partita di basket tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers.



Vince Vaughn era stato originariamente lanciato nel ruolo che è andato a Mark Wahlberg.



Tony Hawk e Mike McGill hanno partecipato al film come controfigure stunt per una scena di skateboarding .



Il nome del medico "Emilio Francisco", viene da due nomi che Will Ferrell ripete in altri film. Emilio da Una notte al Roxbury (1998) e Francisco da Elf (2003).



Il personaggio di Ferrell è chiamato Brad Whitaker, il nome del cattivo nel film di James Bond 007 - Zona pericolo (1987).



In un'intervista al New York Times, la regista Sofia Coppola ha elencato Daddy's Home tra i suoi film preferiti del XXI secolo.



Mark Wahlberg e Will Ferrell hanno recitato insieme anche in I poliziotti di riserva (2010).



Will Ferrell e Mark Wahlberg sono entrambi mancini.



Billy Slaughter e Will Ferrell sono comparsi in precedenza in Candidato a sorpresa (2012).



Bobby Cannavale e Linda Cardellini hanno entrambi svolto ruoli nell'Universo Cinematografico Marvel; Cannavale in Ant-Man (2015) e Cardellini in Avengers: Age of Ultron (2015).



Thomas Haden Church e Hannibal Buress hanno recitato entrambi in film di Spider-Man. Church in Spider-Man 3 (2007) e Buress in Spider-Man: Homecoming (2017).



In origine John Cena doveva filmare la sua scena di cameo a torso nudo.



Nell'aprile 2016 la Paramount Pictures annuncia il sequel, Daddy's Home 2, in cui Mark Wahlberg e Will Ferrell riprenderanno i loro ruoli. La data di uscita italiana viene fissata al 30 novembre 2017.



Il film costato 69 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 242.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Andrews (Donnie Darko, Nonno Scatenato, Cattivi vicini 2).

Michael Andrews è noto per la cover di "Mad World" dei Tears for Fears registrata con Gary Jules per la colonna sonora del film Donnie Darko. Grazie a quella cover l'album della colonna sonora di "Donnie Darko" ha superato le 100mila copie vendute.



La colonna sonora di Daddy's Home include i brani: "Here Comes Your Man" di Pixies, "Thunderstruck" di AC/DC, "C'mon" e "Hate to Say I Told You So" di The Hives, "Self Esteem" di The Offspring, "Dirt Off Your Shoulder" di Jay Z, "Supercharged" di Kil The Giant, "Greenbriar" di Annelids, "My Girl" di The Temptations, "Live Your Life" di T.I. featuring Rihanna, "Easy" di The Commodores, "More Than I Can Say" di Leo Sayer, "For Whom the Bell Tolls" dei Metallica, "Come and Get It" di Eli 'Paperboy' Reed.



