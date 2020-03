Stasera in tv: "Cinquanta sfumature di nero" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Canale 5 stasera propone Cinquanta sfumature di nero (Fifty Shades Darker), film drammatico del 2017 diretto da James Foley e interpretato da Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Bella Heathcote, Eric Johnson e Rita Ora.

Cast e personaggi

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Kim Basinger: Elena Lincoln / Mrs. Robinson

Bella Heathcote: Leila Williams

Max Martini: Jason Taylor

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Rita Ora: Mia Grey

Luke Grimes: Elliot Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Dylan Neal: Bob Adams

Eloise Mumford: Katherine 'Kate' Kavanagh

Victor Rasuk: José Rodriguez

Andrew Airlie: Carrick Grey

Robinne Lee: Ros Bailey

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Doppiatori italiani

Veronica Puccio: Anastasia Steele

Jacopo Venturiero: Christian Grey

Emanuela Rossi: Elena Lincoln / Mrs. Robinson

Roisin Nicosia: Leila Williams

Roberta Greganti: Grace Trevelyan Grey

Domitilla D'Amico: Mia Grey

Gianluca Cortesi: Elliot Grey

Gianfranco Miranda: Jack Hyde

Chiara Oliviero: Katherine 'Kate' Kavanagh

Mirko Mazzanti: José Rodriguez

Vittorio Guerrieri: Carrick Grey





La trama

Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.





Curiosità



La pellicola è il sequel di Cinquanta sfumature di grigio (2015) e l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E. L. James, qui nel ruolo di produttrice.



La battuta di Ana: "Mi aspetto che mi chiami Ana. Non pretenderò che tu mi faccia il caffè, a meno che tu non lo faccia anche per te e il resto lo vedremo a mano a mano che andremo avanti". è la stessa battuta di Melanie Griffith (madre di Dakota Johnson) in Una donna in carriera (1988).



Dakota Johnson ha rivelato che per il loro rituale pre-giochi prima di filmare le scene di sesso, lei e Jamie Dornan facevano cose diverse. Lei sorseggiava del whisky e un Dornan faceva delle flessioni. Dornan ha aggiunto che, oltre alle istruzioni del regista, hanno sempre avuto una conversazione privata tra di loro per elaborare la scena.



Il personaggio di Jamie Dornan, Christian Gray, doveva avere una forma fisica straordinaria nel film, ma Dornan ha rivelato che non volevano fare una scena di allenamento standard per dimostrarlo, aggiungendo che dimostrarlo solo sollevando dei pesi sarebbe stato noioso e volevano rendere la scena più interessante. Così Dornan si offrì volontariamente di fare delle pose yoga per il film, qualcosa che faceva già nella vita reale.



Jamie Dornan ha rivelato di aver lavorato molto duramente per le sue scene a torso nudo e di aver sviluppato più muscoli per questo film rispetto al primo film. Dornan ha affermato che per il primo film non era molto soddisfatto del suo fisico perché si era allenato solo 5 settimane prima delle riprese, quindi non era riuscito a realizzare il fisico che avrebbe voluto per il personaggio di Christian Grey. Ma per i sequel ha detto di aver avuto quasi un anno per prepararsi, così ha potuto ottenere la forma che voleva e ciò che voleva sicuramente era rendere il personaggio più imponente fisicamente rispetto al primo film, ed è riuscito a farlo grazie al tempo supplementare a disposizione.



Jamie Dornan ha detto in maniera scherzosa che non gli era piaciuto molto girare le scene con il co-protagonista Eric Johnson, che nel film interpreta il suo rivale in amore, perché Johnson è "troppo alto" e lo faceva sfigurare.



Nel marzo del 2015, la regista di Cinquanta sfumature di grigio, Sam Taylor-Johnson, ha rivelato che non sarebbe tornata per Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso. Sam Taylor-Johnson ha citato frequenti scontri con l'autrice E.L. James, che aveva ricevuto dallo studio la possibilità di avere l'ultima parola su tutto ciò che riguardava la produzione, una cosa che si rivelò fonte di grande frustrazione per la regista. Sam Taylor-Johnson è stata sostituita da James Foley, che affermò di avere un "ottimo rapporto" con l'autrice, e quindi firmò per diriger anche il secondo sequel Cinquanta sfumature di rosso.



I fan hanno espresso interesse per attrici come Kim Cattrall, Michelle Pfeiffer e Charlize Theron per il ruolo di Elena Lincoln alias "Mrs. Robinson" andato a Kim Basinger.



Lo sceneggiatore Niall Leonard è il marito di E.L. James, che ha scritto la serie di libri su cui si basa il film.



L'abito che Ana indossa alla mostra d'arte all'inizio del film, è lo stesso abito indossato in Cinquanta sfumature di grigio quando negozia il contratto con Christian.



Il trailer mostra Ana e Christian che giocano a biliardo, ma la scena è presente solo nella versione non censurata del film.



Sia Amy Price Francis che Eric Johnson, che interpretano rispettivamente Elizabeth e Jack Hyde, sono entrambi comparsi nella serie tv Criminal Minds. Amy ha interpretato un agente dell'FBI mentre Eric ha interpretato il fratello di un agente dell'FBI.



Alla fine del film, dove Jack è visibile durante la scena dei fuochi d'artificio, lo si vede spegnere una sigaretta su una foto della famiglia Grey che brucia creando un buco sul volto di Christian. Da bambino Christian è stato bruciato con delle sigarette dallo sfruttatore di sua madre, da qui le cicatrici sul suo petto.



Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 381. Questo primo sequel ha incassato 190 milioni in meno di Cinquanta sfumature di grigio che ha fruito di un budget di 40 milioni.



La colonna sonora



La colonna sonora del film è stata curata dal 4 volte nominato agli Oscar Danny Elfman e supervisionata da Dana Sano.

La colonna sonora include il brano “I Don' Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)" di Zayn & Taylor Swift composto appositamente per il film.



"Lover, You Should've Come Over" di Jeff Buckley si può ascoltare durante il film, ma non è presente nella colonna sonora ufficiale.



La colonna sonora include brani di Halsey, Tove Lo, John Legend, Nick Jonas & Nicki Minaj, Sia, Kygo, Corinne Baily Rae, Jose James, JP Cooper, The Avener, Frances.



TRACK LISTINGS:

1. I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – ZAYN | Taylor Swift

2. Not Afraid Anymore – Halsey

3. Pray – JRY (feat. Rooty)

4. Lies in the Dark – Tove Lo

5. No Running From Me – Toulouse

6. One Woman Man – John Legend

7. Code Blue – The-Dream

8. Bom Bidi Bom – Nick Jonas & Nicki Minaj

9. Helium – Sia

10. Cruise – Kygo (feat. Andrew Jackson)

11. The Scientist – Corinne Baily Rae

12. They Can’t Take That Away From Me – Jose James

13. Birthday – JP Cooper

14. I Need a Good One – The Avener (feat. Mark Asari)

15. Empty Pack Of Cigarettes – Joseph Angel

16. What Would It Take – Anderson East

17. What Is Love? – Frances

18. On His Knees – Danny Elfman

19. Making It Real – Danny Elfman





