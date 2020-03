Stasera in tv: "Poveri ma ricchi" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

Canale 5 stasera propone "Poveri ma ricchi", commedia del 2016 diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Christian De Sica, Anna Mazzamauro, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Lodovica Comello.

Cast e personaggi

Christian De Sica: Danilo Tucci

Enrico Brignano: Marcello Bertocchi

Lucia Ocone: Loredana Bertocchi

Anna Mazzamauro: Nonna Nicoletta

Giulio Bartolomei: Kevi Tucci

Lodovica Comello: Valentina

Federica Lucaferri: Tamara Tucci

Ubaldo Pantani: Gustavo

Massimo Ferrero: paesano di Torresecca

Gianmarco Tognazzi: Lallo De Bernardi

Bebo Storti: chef

Camila Raznovich: Danila Slater

Paolo Casiraghi: signor Slater

Giobbe Covatta: sacerdote di Torresecca

Al Bano: se stesso

Gabriel Garko: se stesso





Trama e recensione

I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio. Padre, madre, una

figlia vanitosa e un figlio genio, costretto a fingersi idiota per stare al passo con la famiglia. Con loro vivono anche il cognato, botanico ma nullafacente, e la nonna, patita di serie TV. Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato: i Tucci vincono CENTO MILIONI di euro. Sull’onda dell’emozione decidono di mantenere segreta la vincita, ma, come spesso succede in questi casi, una parola di troppo scappa dalla bocca del capofamiglia e ai Tucci rimane soltanto una soluzione, prima di essere perseguitati da sedicenti amici e conoscenti: scappare. Nel bel mezzo della notte fanno le valigie e partono. Destinazione: MILANO. La città che la signora Tucci sognava da ragazza prima di sposarsi. Una volta arrivati e preso possesso della loro nuova vita da miliardari, i Tucci si rendono conto che i tempi sono cambiati; i ricchi di oggi non sono più come quelli di una volta. Oggi sono tutti low profile, mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettriche. Essere ricchi, oggi, è diventata una gran scocciatura. E questa scoperta renderà le cose molto diverse da come i Tucci se le aspettavano.





Note di regia

C’è sempre una prima volta.

Al decimo film da regista non credevo di trovarmi di fronte a così tante PRIME VOLTE.

“Poveri ma Ricchi” è il mio PRIMO film comico. Tutti gli altri – chi più, chi meno - erano commedie sentimentali.

È il mio PRIMO remake. “Les Tuche”, l’originale, è stato un enorme successo in Francia. È stato riadattato alla realtà italiana per via di alcune profonde differenze tra Italia e Francia: una su tutte, in Italia i grandi vincitori sono “nascosti” e in Francia invece diventano dei divi televisivi.

È il mio PRIMO film con Christian De Sica. Questa è la prima volta più curiosa, avendo scritto per Neri Parenti una decina di film di Natale di grande successo proprio con Christian De Sica come protagonista. Ma non l’avevo mai diretto in un film mio.

È il mio PRIMO film anche con Enrico Brignano. E pure questo è curioso, vista l’amicizia e la stima che ci legano e il fatto che ho prodotto un suo film come attore.

È il mio PRIMO film ambientato in gran parte a Milano.

È il mio PRIMO film con un musicista esordiente: FRANCESCO GABBANI, il vincitore dell’ultimo Sanremo Giovani.

È anche il mio PRIMO film che mio papà non vedrà. Ed è il primo che giro “da papà”. Forse proprio per questo è una storia che ruota intorno ad una famiglia e all’importanza di restare uniti. [Fausto Brizzi]





La colonna sonora



Le musiche del film sono del cantautore Francesco Gabbani due volte vincitore del Festival di Sanremo: nel 2016 come "Nuova proposta" con il brano Amen e nel 2017 nella categoria "Big" con il brano Occidentali's Karma.

La colonna sonora include anche i brani "Felicità" di Al Bano, "Marikita" dei Ricchi e Poveri, "Blame it on the dreamer" di Ellen Sundberg, "Gonna make You Feel Alright" di Robert J. Walsh e "Never Let you go" di Banister, Monroy, Naylor e Geiger.



1. Foglie al gelo- Francesco Gabbani

2. La casa tra gli abeti - Francesco Gabbani

3. Mani mani - Francesco Gabbani

4. Azione Extra - Francesco Gabbani

5. Ombre in fuga, Francesco Gabbani

6. Prelevando la gioia - Francesco Gabbani

7. Confessione vincente - Francesco Gabbani

8. La scappatoia - Francesco Gabbani

9. L'attendente - Francesco Gabbani

10. Carte scoperte - Francesco Gabbani

11. I fiordi della passione - Francesco Gabbani

12. Parole sole - Francesco Gabbani

13. Amen (Instrumental) - Francesco Gabbani

14. Vernissage gotico - Francesco Gabbani

15. Vita virtuale, - Francesco Gabbani

16. Foglie al gelo (intrumental) - Francesco Gabbani

17. Sospiri sospesi - Francesco Gabbani

18. Felicità - Al Bano e Lucia Ocone

19. Marikita - Ricchi e Poveri

20. Blame it on the dreamer, Ellen Sundberg

21. Gonna make You Feel Alright - Robert J. Walsh

22. Never Let you go - Banister, Monroy, Naylor e Geiger

23. Amen - Francesco Gabbani

24. Felicità (coro)

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify.

