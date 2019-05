Stasera in tv: "Mission Impossible - Rogue Nation" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 26 maggio 2019

Canale 5 stasera propone "Mission Impossible - Rogue Nation", film d'azione del 2015 diretto da Christopher McQuarrie e interpretato da Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Alec Baldwin.

Cast e personaggi

Tom Cruise: Ethan Hunt

Jeremy Renner: William Brandt

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Alec Baldwin: Alan Hunley

Sean Harris: Solomon Lane

Simon McBurney: Attlee

Zhang Jingchu: Lauren

America Olivo: Turandot

Jens Hultén: Janik "Dottore delle Ossa" Vinter

Tom Hollander: Primo Ministro inglese

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Ethan Hunt

Alessandro Quarta: William Brandt

Massimiliano Manfredi: Benji Dunn

Gaia Bolognesi: Ilsa Faust

Alessandro Rossi: Luther Stickell

Paolo Buglioni: Alan Hunley

Andrea Lavagnino: Solomon Lane

Marco Mete: Attlee

Alberto Angrisano: Janik "Dottore delle Ossa" Vinter

Stefano Alessandroni: Primo Ministro inglese





Trama e recensione

Ethan e la sua squadra assumono la loro missione più impossibile di sempre, sradicare il Sindacato, un'organizzazione canaglia internazionale di agenti d'elite addestrati con le medesime modalità della IMF. Il trailer offre anche più spazio al personaggio di Alec Baldwin, che vuol chiudere l'IMF a tempo indeterminato, insieme a Ilsa, nuovo membro del team di Ethan interpretata da Rebecca Ferguson. America Olivo, Sean Harris, Jingchu Zhang e Simon McBurney completano il cast di supporto in quello che sembra un altro successo annunciato.





Curiosità



Tom Cruise ha eseguito di persona la sequenza di stunt in cui Ethan Hunt si arrampica all'esterno di un aeroplano in volo (un Airbus A400M) senza l'uso di effetti visivi o una controfigura. Durante le riprese l'attore si è ritrovato sospeso sull'aereo a cinquemila metri di altezza. Ci sono voluti dieci giorni per filmare la scena di novanta secondi che coinvolge Ethan Hunt appeso all'aereo.



Tom Cruise e Simon Pegg hanno eseguito di persona tutte le loro scene di stunt alla guida.



Tom Cruise ha subito sei infortuni durante la realizzazione di questo film.



Ethan riceve la sua nuova missione su un disco in vinile. Questo sistema fu uno dei primi modi per ricevere nuove missioni nella serie televisiva originale Missione impossibile (1966).



Il nome in codice di Ethan Hunt nel film è "Bravo Echo 1-1", proprio come nel primo film di Mission: Impossible (1996).



Il Sindacato, l'organizzazione criminale segreta presente nel film, erano i principali antagonisti della serie televisiva originale Missione impossibile (1966). Sono stati anche citati brevemente nella scena finale di Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2011).



Durante l'allenamento per la scena subacquea, Tom Cruise è stato in grado di trattenere il respiro sott'acqua per sei minuti.



Tom Cruise e Ving Rhames sono gli unici attori ad apparire in tutti e sei i film della serie.



Il sottotitolo del film (Rogue Nation) ha causato un piccolo conflitto tra la Paramount Pictures e la Disney, che aveva annunciato nello stesso periodo lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story. Entrambe le società di produzione raggiunsero un accordo: in cambio dell'uso del titolo, la Disney non avrebbe promosso o distribuito alcun materiale promozionale del proprio film fino a quando il film della Paramount non fosse uscito nelle sale.



Jessica Chastain è stata la prima scelta per interpretare la protagonista femminile, ma ha rifiutato, perché non le piaceva la prospettiva di spendere fino a sei mesi di addestramento per il ruolo. Questa è la seconda volta dopo Oblivion, che la Chastain ha rifiutato un ruolo in un film di Tom Cruise. Rebecca Ferguson è stata all'unanimità la seconda scelta, in quanto lo studio, Cruise e Christopher McQuarrie avevano apprezzato molto il suo lavoro su The White Queen.



In un'intervista Tom Cruise ha dichiarato che l'abito grigio indossato durante il piano sequenza di apertura è un omaggio diretto al piano sequenza di Intrigo internazionale (1959), dove Roger Thornhill indossa un abito dello stesso colore.



Il terminale nella cassaforte subacquea a cui Ethan deve accedere è il 108. Questo numero è apparso nella maggior parte delle produzioni della Bad Robot di JJ Abrams, forse il più famoso è nella serie tv Lost dove era la somma della famigerata sequenza numerica (4, 8, 15, 16, 23, 42).



L'album di cui Tom Cruise e Hermione Corfield discutono nel negozio di dischi è l'album di Thelonious Monk del 1957 "Thelonious Monk & John Coltrane".



Il videogioco di Benji è Halo 5: Guardians (2015), il settimo gioco della serie HALO. L'uscita di HALO 5 era prevista per ottobre 2015, tre mesi dopo l'uscita del film.



L'orologio da polso indossato da Simon Pegg in questo film è un Tissot T-Touch Expert Solar.



Il tablet utilizzato da Ilsa e Huntley è Microsoft Surface e il telefono utilizzato dalla maggior parte dei personaggi è un Nokia Lumia 930.



Rebecca Ferguson ha una leggera somiglianza con Ingrid Bergman. Il personaggio di Ferguson in questo film si chiama Ilsa Faust, un riferimento al personaggio della Bergman Ilsa Lund in Casablanca (1942).



Un sequel, Mission: Impossible 6, è fissato per un 'uscita al 27 luglio 2018 con McQuarrie che torna come regista e sceneggiatore.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 682.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Joe Kraemer (Ragazzi perduti 3) che torna a collaborare con il regista Christopher McQuarrie dopo aver musicato Le vie della violenza e Jack Reacher.

Michael Giacchino non è tornato a musicare questo film per poter comporre la colonna sonora di Jurassic World.



La colonna sonora incorpora l'iconico tema musicale composto da Lalo Schifrin per la serie tv originale anni '60 e il brano "The Plot" sempre di Schifrin.



Tre tracce della colonna sonora ("Escape to Danger," "A Matter of Going" e "Finale and Curtain Call") incorporano la celebre aria "Nessun Dorma" tratta dall'opera "Turandot" di Giacomo Puccini.



La colonna sonora include altri brani tratti dalla Turandot di Puccini ("Popolo Di Pechino, Ai Tuoi Piedi Ci Prostriam", "Figlio Del Cielo", "Tre Enigmi M'hai Proposto", "Tu Che Guardi Le Stelle") e i pezzi di musica classica "Sinfonia No. 3 Eroica" di Ludwig van Beethoven e "Le Nozze Di Figaro" di Wolfgang Amadeus Mozart.



1. The A400

2. Solomon Lane

3. Good Evening, Mr. Hunt

4. Escape to Danger

5. Havana to Vienna

6. A Flight at the Opera

7. The Syndicate

8. The Plan

9. The Torus

10. Morocco Pursuit

11. Grave Consequences

12. A Matter of Going

13. The Blenheim Sequence

14. Audience with the Prime Minister

15. A Foggy Night in London

16. Meet the IMF

17. Finale and Curtain Call



