Stasera in tv: "La risposta è nelle stelle" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 febbraio 2020

Rai 2 stasera propone La risposta è nelle stelle (The Longest Ride), dramma romantico del 2015 diretto da George Tillman Jr. e interpretato da Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston e Oona Chaplin.

Cast e personaggi

Britt Robertson: Sophia Danko

Scott Eastwood: Luke Collins

Jack Huston: Ira Levinson

Oona Chaplin: Ruth

Alan Alda: Ira Levinson anziano

Melissa Benoist: Marcia

Lolita Davidovich: Linda Collins

Gloria Reuben: Adrienne Francis

Peter Jurasik: Howard Sanders

Brett Edwards: Jared Midelton

Amy Parrish: Andrea McDonald

Tracey Bonner: Infermiera Wilson

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Sophia Danko

Andrea Mete: Luke Collins

Riccardo Rossi: Ira Levinson

Valentina Mari: Ruth

Dario Penne: Ira Levinson anziano

Francesca Manicone: Marcia

Fabrizia Castagnoli: Linda Collins

Laura Romano: Adrienne Francis

Vladimiro Conti: Howard Sanders

Enrico Di Troia: Jared Midelton

Giò Giò Rapattoni: Andrea McDonald

La trama

La risposta è nelle stelle è incentrato sulla storia d'amore tra Luke, un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni e Sophia, una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell'arte a New York. Proprio mentre il loro rapporto viene messo a dura prova da ambizioni e ideali contrastanti, Sophia e Luke si imbattono inaspettatamente in Ira, il cui ricordo della storia d’amore con l'adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia. Mettendo a confronto due generazioni e conseguentemente due diversi intrecci amorosi, La risposta è nelle stelle esplora le sfide e le infinite ricompense di una lunga e duratura storia d’amore.





Curiosità



Questo film presenta tre attori parenti di registi famosi: Scott Eastwood (figlio di Clint Eastwood), Jack Huston (nipote di John Huston) e Oona Chaplin (nipote di Charles Chaplin).



La data di uscita del film negli Stati Uniti era il 10 aprile, lo stesso giorno in cui Ruth e Ira si incontrarono.Scott Eastwood aveva 28 anni al momento delle riprese ed aveva quasi rifiutato il ruolo nel timore di essere troppo "vecchio".



La risposta è nelle stelle (The Longest Ride) è il decimo libro di Nicholas Sparks diventato un film.



Un "Bull Rider" professionista può arrivare a guadagnare 100.000$ all'anno.



Il dipinto ""Man with Moustache" del 1960 è di Robert De Niro Sr..



L'attore che interpreta Ira più giovane ha gli occhi castani; l'attore che interpreta Ira anziano ha gli occhi azzurri.



Quando Luke va a prendere Sophia nella casa della sorellanza, la ragazza sul prato su una coperta è la stessa ragazza seduta nell'atrio su una sedia che si vede sullo sfondo, quando Luke consegna i fiori a Sophia.



Nella scena finale del museo, Sophia indossa un anello di fidanzamento, mentre Luke indossa una fede nuziale.



Il film costato 34 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 64.



Con “La risposta è nelle stelle” (The Longest Ride), Nicholas Sparks firma il terzo adattamento cinematografico dei suoi romanzi con i produttori Marty Bowen e Wyck Godfrey. L’autore e i produttori della Temple Hill hanno già collaborato nel 2010 per la pellicola romantica “Ricordati di guardare la luna” (Dear John) e nel 2012 per “Vicino a te non ho paura” (Safe Haven).



Nessuno dei progetti precedenti però ha preparato Sparks ad affrontare la sfida costituita dall’adattamento cinematografico del libro “La risposta è nelle stelle” (The Longest Ride). Non mi sono mai dovuto occupare di un adattamento simile a quello di “La risposta è nelle stelle” (The Longest Ride). Sono davvero due storie in una. Da una parte c'è il legame decennale dai risvolti affascinanti tra Ruth e Ira, interrotto dalla morte di lei. Dall'altra Ira racconta questa relazione, tramite dei flashback, a Sophia, studentessa universitaria a Wake Forest e a Luke, un professionista del rodeo”. “La risposta è nelle stelle” (The Longest Ride) ha una vena epica che si applica a entrambe lestorie d’amore”, la relazione tra Ruth e Ira, che inizia prima della Seconda guerra mondiale, si pone in netto contrasto con la storia di Luke e Sophia, strettamente correlata al mondo del rodeo a livello professionale. La vena epica e il doppio intreccio d’amore sono i due elementi che differenziano questo film da adattamenti di altre mie opere. Quando incontri la persona giusta di cui innamorarti, i sentimenti sono gli stessi, che tu viva negli anni ’30 o oggi. Tutti sperimentano le stesse emozioni. Volevo mostrare che i sentimenti che si provano sono universali. Credo che la cosa divertente di questo film sia cercare di capire come sia mai possibile che queste due storie siano correlate. Nicholas Sparks

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Mark Isham (In mezzo scorre il fiume, La vita segreta delle api, Leoni per agnelli).



1. Wildfire - Seafret

2. Blue Eyes - Middle Brother

3. Sleep With A Stranger - Nikki Lane

4. Learn It All Again Tomorrow - Ben & Ellen Harper

5. Backwoods Company - The Wild Feathers

6. I Feel a Sin Comin' On - Pistol Annies

7. Oh, Tonight (feat. Kacey Musgraves) - Josh Abbott Band

8. Show Pony - Black Pistol Fire

9. Dancing to the Radio - Adanowsky

10. Love Like This - Kodaliney

11. Desire - Ryan Adams

Le musiche originali del film:

1. Ruth and Ira

2. In the Saddle

3. Picnic

4. Date Ends Early

5. Saving Ira

6. Calling Luke

7. Good Shabbos

8. Nice Walk Home

9. Proposal

10. Beach Frolic

11. War

12. Ruth's Struggle

13. New House

14. Making Up

15. Shower Love

16. Riding Tutorial

17. Black Mountain

18. Daniel and Ruth

19. Childless

20. YouTube Research

21. How I Love You Now

22. Growing Old Together

23. Ruth's Legacy

24. Mom's Advice

25. Postcards from Ira

26. Defeating Rango

27. The Longest Ride

28. Luke and Sophia

