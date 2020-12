Stasera in tv: “Inside Out” su Italia 1

Cast e personaggi

Doppiatori originali

Amy Poehler: Gioia

Phyllis Smith: Tristezza

Lewis Black: Rabbia

Bill Hader: Paura

Mindy Kaling: Disgusto

Kaitlyn Dias: Riley Andersen

Diane Lane: Jill Andersen

Kyle MacLachlan: Bill Andersen

Richard Kind: Bing Bong

Josh Cooley: Jangles il clown

John Ratzenberger: Fritz

Paula Poundstone: smemoratrice Paula

Bobby Moynihan: smemoratore Bobby

Paula Pell: regista sogni

Paula Pell: Rabbia di Jill

Lori Alan: Tristezza di Jill

Carlos Alazraqui: Paura di Bill

Peter Sagal: Gioia del clown

Paris Van Dyke: Meg

Dave Goelz: guardia subconscio Frank

Frank Oz: guardia subconscio Dave

Carlos Alazraqui: pilota dell’elicottero

Doppiatori italiani

Stella Musy: Gioia

Melina Martello: Tristezza

Paolo Marchese: Rabbia

Daniele Giuliani: Paura

Veronica Puccio: Disgusto

Vittoria Bartolomei: Riley Andersen

Claudia Catani: Jill Andersen

Mauro Gravina: Bill Andersen

Luca Dal Fabbro: Bing Bong

Giorgio Locuratolo: Jangles il clown

Renato Cecchetto: Fritz

Cristina Poccardi: smemoratrice Paula

Carlo Scipioni: smemoratore Bobby

Chiara Salerno: regista sogni

Alessandra Cassioli: Rabbia di Jill

Roberta Pellini: Tristezza di Jill

Alberto Caneva: Paura di Bill

Emiliano Ragno: Gioia del clown

Luna Iansante: Meg

Giorgia Ionica: Meg bambina

Davide Lepore: guardia subconscio Frank

Achille D’Aniello: guardia subconscio Dave

Trama e recensione

Ti capita mai di guardare qualcuno e chiederti che cosa sta succedendo all’interno della sua testa? Il nuovo film di Disney/Pixar ti porta all’interno della mente per scoprirlo. Ambientato nel centro di controllo situato nella mente della undicenne Riley, cinque emozioni sono al lavoro, guidate dall’ottimista e spensierata Joy (voce di Amy Poehler), la cui missione è di assicurarsi che Riley sia felice. Paura (voce di Bill Hader) dirige la sicurezza, Rabbia (voce di Lewis Black) assicura che tutto sia lecito e Disgusto (voce di Mindy Kaling) impedisce a Riley di avvelenarsi, sia fisicamente che socialmente. Tristezza (voce di Phyllis Smith) non sa esattamente quale sia il suo ruolo e francamente non lo sa nessun altro.

Quando la famiglia di Riley si trasferisce in una nuova spaventosa città, le emozioni sono sul posto di lavoro, desiderose di aiutare e guidare Riley attraverso la difficile transizione. Ma quando Gioia e Tristezza si ritrovano inavvertitamente lontane dalla sala controllo, portando con loro alcuni dei ricordi di base di Riley, toccherà a Paura, Rabbia e Disgusto prendere in mano la situazione. Gioia e Tristezza devono avventurarsi attraverso luoghi sconosciuti come la Memoria a lungo termine, la Terra dell’immaginazione, il Pensiero astratto e la Produzione sogni in un disperato tentativo di tornare al quartier generale e da Riley.

Curiosità

“Inside Out” ha vinto il Premio Oscar al Miglior film d’animazione. Il fim è diretto da Pete Docter (Monsters & Co., Up, Soul) e Ronnie del Carmen (La missione speciale di Dug).

Gli autori hanno considerato fino a 27 emozioni diverse, ma si sono accordati su cinque (Gioia, Tristezza, Disgusto, Paura e Rabbia) per renderlo meno complicato. Alcune delle principali emozioni che hanno finito per essere tagliate includevano Sorpresa, Orgoglio e Fiducia.

Alcune delle sfere di memoria nella mente di Riley contengono scene di altri film della Pixar, come il matrimonio di Carl ed Ellie in Up (2009).

Secondo il regista Pete Docter, ogni emozione è basata su una forma: la gioia è basata su una stella, la tristezza è una lacrima, la rabbia è un mattone da caminetto, la paura è un nervo scoperto e il disgusto è broccoli. Docter ha però tenuto a precisare che a lui comunque i broccoli piacciono molto.

Psicologi e altri esperti sono stati consultati in modo che gli scrittori potessero rendere il modo in cui la mente di Riley opera scientificamente accurato. Ad esempio, si ritiene che i ricordi a breve termine fatti durante il giorno siano convertiti in ricordi a lungo termine durante il sonno, che è ciò che accade nella mente di Riley.

L’ispirazione di Pete Docter per questo film è nata dall’osservazione di sua figlia che attraversava la parte turbolenta della crescita.

“Inside Out” ha ricevuto una standing ovation di otto minuti alla sua anteprima mondiale al Festival di Cannes.

Pixar ha invitato Paul Ekman, uno psicologo americano che è un pioniere nello studio delle emozioni e della loro relazione con le espressioni facciali, per istruire la troupe sulla natura delle emozioni.

I colori sul fiore di Bing Bong rappresentano i colori delle emozioni: giallo per Gioia, verde per Disgusto, rosso per Rabbia, blu per Tristezza e viola per Paura.

Quando si viaggia attraverso la Terra dell’immaginazione, si possono vedere due giochi da tavolo; uno è quello di un pesce pagliaccio chiamato “Find Me”, un riferimento al film Pixar Alla ricerca di Nemo (2003), e un altro gioco, chiamato “Dinosaur World”, è un cenno al film Pixar Il viaggio di Arlo uscito a novembre 2015.

L’aula di Riley è la N. A113, si tratta dello stesso numero dell’aula presso il California Institute of Arts, dove si sono laureati molti animatori, tra cui John Lasseter e Brad Bird. A113 appare ripetutamente in Inside Out ed è un “easter egg” comune ai film della Pixar.

Paura appare annoiata quando Riley sogna che i suoi denti cadono e che non porta i pantaloni a scuola. Questi sono i sogni d’angoscia più comuni.

A parte i cinque colori standard delle sfere di memoria in base all’emozione corrispondente, ci sono anche sfere di memoria grigia, che contengono informazioni generali non basate sull’emotività, come numeri di telefono, nomi di presidenti degli Stati Uniti e lezioni di piano. Quando un ricordo è vecchio e sbiadito, si scurisce in un colore nero seppia e il “video” della memoria nel globo diventa sbiadito e sfocato e con suono ovattato.

Originariamente Gioia doveva essere in grado di entrare nel mondo reale.

Disgusto sembra una versione più vecchia di Taffyta Muttonfudge di Ralph Spaccatutto, entrambi i personaggi sono stati doppiati da Mindy Kaling.

Quando Riley ha un incubo su una casa spettrale. Appaiono alcuni “easter egg” tra cui Remy di Ratatouille e L’orso che porta la pizza che è lo stesso di Ribelle – The Brave.

Nella scena in cui il sogno di Riley sulla sua nuova casa si trasforma in un incubo, la musica in sottofondo proviene dall’attrazione di Disneyland, The Haunted Mansion.

“Inside Out” costato 175 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 857.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Inside Out” sono del compositore Michael Giacchino (Jurassic World) noto per la sua assidua collaborazione con il regista JJ Abrams con colonne sonore per la trilogia reboot di Star Trek, Mission Impossible 3 & 4 e l’avventura sci-fi Super 8. Giacchino ha inoltre crediti di altissimo profilo per quanto riguarda l’animazione con musiche composte per Gli incredibili, Cars 2, Ratatouille, Coco e Up che nel 2010 gli è valso un Oscar alla migliore colonna sonora.

TRACK LISTINGS:

1. Bundle of Joy

2. Team Building

3. Nomanisone Island/National Movers

4. Overcoming Sadness

5. Free Skating

6. First Day of School

7. Riled Up

8. Goofball No Longer

9. Memory Lanes

10. The Forgetters

11. Chasing the Pink Elephant

12. Abstract Thought

13. Imagination Land

14. Down in the Dumps

15. Dream Productions

16. Dream a Little Nightmare

17. The Subconscious Basement

18. Escaping the Subconscious

19. We Can Still Stop Her

20. Tears of Joy

21. Rainbow Flyer

22. Chasing Down Sadness

23. Joy Turns to Sadness/A Growing Personality

24. The Joy of Credits

25. Lava (Kuana Torres Kahele and Napua Greig)

