Hotel Artemis: trailer italiano del thriller con Jodie Foster e Dave Bautista

Di Pietro Ferraro martedì 4 giugno 2019

Hotel Artemis: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Drew Pearce nei cinema italiani dal 1° agosto 2019.

Disponibile un trailer italiano di Hotel Artemis, il thriller a tinte crime diretto da Drew Pearce e ambientato in un futuro prossimo.

Il film vede protagonista Jodie Foster nei panni di un'infermiera che lavora in un luogo molto particolare. Avete presente l'esclusivo Hotel Continental riservato ai killer dei film della serie John Wick? Bene in questo caso l'Hotel Artemis del titolo cela un pronto soccorso riservato ai soli criminali che hanno bisogno di cure immediate e zero domande.



La trama ufficiale:

E’ un mercoledì notte del 2028 e le strade del centro di Los Angeles sono tutte bloccate da tafferugli e manifestazioni. Le forze di polizia della città stanno respingendo violentemente i manifestanti che si sono tinti di blu per perorare la loro unica richiesta: acqua pulita. In tutto questo inferno, si aggirano quattro uomini, con i volti coperti da maschere a teschio, che hanno appena fallito un colpo in banca finendo in uno scontro a fuoco con la polizia. Feriti e senza altre opzioni, l’unica speranza di sopravvivere è raggiungere prima possibile uno stabile di 13 piani ,in art déco, dalla logora facciata, un tempo un prestigioso hotel ma adesso un luogo sicuro che nasconde all’attico un ospedale all’avanguardia. Questo Pronto Soccorso è molto esclusivo, riservato ai soli criminali; l’iscrizione si paga in anticipo e tutte le regole della casa devono essere seguite alla lettera. A gestire la struttura è una donna, incurante del motivo o del perché sei li, conosciuta da tutti come L’Infermiera. Lei pensa sempre e solo a una cosa...all’ Hotel Artemis, e stanotte è particolarmente impegnata.

Il nutrito cast del film è completato da Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day e Dave Bautista. "Hotel Artemis" arriva nei cinema italiani il 1° agosto 2019.

Hotel Artemis: trailer "red band" e uscita italiana del thriller crime con Jodie Foster e Dave Bautista

01 Distribution il 1° agosto porterà nei cinema italiani Hotel Artemis, il thriller futuristico a tinte crime diretto da Drew Pearce e interpretato da Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista e Jeff Goldblum.

La trama ufficiale:





Il cast è completato da Sterling K. Brown, Jenny Slate, Brian Tyree Henry, Charlie Day, Zachary Quinto, Evan Jones e Kenneth Choi.

Alla regia di "Hotel Artemis" c'è l'esordiente Drew Pearce che ha diretto alcuni cortometraggi e video musicali tra cui il corto Marvel All Hail the King, ha collaborato alle sceneggiature di Iron Man 3 e Mission: Impossible - Rogue Nation e il suo nome è collegato alle sceneggiature di Sherlock Holmes 3, Ghostbusters 3 e di The Billion Brick Race, spin-off di The Lego Movie.





Hotel Artemis: trailer e poster dell'action-thriller futuristico con Jodie Foster e Jeff Goldblum

Jodie Foster è "l'infermiera" nel primo trailer di Hotel Artemis. Ambientato in tumultuosa Los Angeles di un prossimo futuro, Hotel Artemis è un originale thriller d'azione con protagonista Jodie Foster nei panni di un personaggio noto solo come "Nurse",che gestisce un ospedale segreto riservato a criminali, esattamente come il "Continental Hotel" di John Wick, che Lionsgate sta trasformando in una serie tv, ospitava solo killer prezzolati. Jodie Foster è affiancata da un cast che include Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day e Dave Bautista.

Oltre alla "Nurse" di Jodie Foster, ospiti dell'Hotel Artemis troviamo anche "Waikiki" di Sterling K. Brown, "Nice" di Sofia Boutella, "The Wolf King/Niagara" di Jeff Goldblum, "Honolulu" di Brian Tyree Henry, "Morgan" di Jenny Slate, "Ilya" di Zachary Quinto. Il cast è completato dall'Acapulco di Charlie Day e l'Everest di Dave Bautista.

Alla regia di Hotel Artemis troviamo l'esordiente Drew Pearce. Per quanto riguarda la regia, Pearce ha diretto alcuni cortometraggi e video musicali tra cui il corto Marvel All Hail the King dedicato a John Slattery aka Il Mandarino interpretato da Ben Kingsley in Iron Man 3. Pearce ha anche collaborato alla sceneggiatura di Iron Man 3, e più recentemente ha lavorato a quella di Mission: Impossible - Rogue Nation. Attualmente sta scrivendo un progetto Ghostbusters senza titolo, è stato assunto per lavorare alla sceneggiatura di Sherlock Holmes 3 e ha scritto anche la sceneggiatura di The Billion Brick Race, spin-off di The Lego Movie.

Hotel Artemis riporta Jodie Foster sul grande schermo dopo una pausa dalla recitazione durata cinque anni, periodo in cui l'attrice si è dedicata alla regia dirigendo Money Monster - L'altra faccia del denaro con George Clooney protagonista, il film tv Charlie ed episodi delle serie tv House of Cards, Orange is the New Black e Black Mirror ("Arkangel"). L'ultima volta che abbiamo vista Jodie Foster recitare era al fianco di Matt Damon nel film Elysium di Neill Blomkamp.

Lionsgate ha fissato la data di uscita americana di Hotel Artemis all'8 giugno 2018.