Stasera in tv: "Nemiche per la Pelle" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 13 dicembre 2019

Rai 3 stasera propone "Nemiche per la pelle", commedia del 2016 diretta da Luca Lucini (Oggi Sposi) e interpretata da Claudia Gerini, Margherita Buy, Paolo Calabresi e Giampaolo Morelli.

Cast e personaggi

Claudia Gerini: Fabiola

Margherita Buy: Lucia

Giampaolo Morelli: Giacomo

Paolo Calabresi: Stefano

Mihaela Irina Dorlan: Ambra

Gigio Morra: Attilio

Sig.ra Innocenti: Lucia Ragni

Ruggero: Andrea Bosca

Marco Chang: Shi Yang Shi

Suora: Pia Engleberth

Coralla: Federica Massi

Melinda: Bettina Giovannini

Alberica: Chiara Tomarelli

Paolo Senior: Stefano Santospago

Paolo Junior: Jasper Cabal

Madre Clarissa: Raffaela Lebboroni

Padre Coniglio: Giulio Mezza

Maurizio: Noli Sta Isabel





Trama e recensione

Che succederebbe se due nemiche giurate, due donne opposte per temperamento e stile di vita si ritrovassero a condividere la più incredibile delle eredità: il figlio del loro ex-marito avuto per giunta non si sa né dove né quando? Lucia e Fabiola si conoscono da anni, da anni e per anni si sono contese l’amore e l’affetto di Paolo ex marito di Lucia e attuale marito di Fabiola: La morte del malcapitato e suddetto Paolo sembra segnare l’ultimo momento che saranno costrette a condividere, ma Paolo che con loro due di figli non ne aveva mai voluti, forse colto da un sentore di quanto sarebbe potuto accadergli, ha lasciato al suo amico e avvocato Stefano, nonché gestore delle finanze di Fabiola, una lettera in cui invita le due donne a prendersi cura congiuntamente del bambino, Paolo junior. Lucia e Fabiola, ambedue inadeguate alla maternità, animate inizialmente dall’antico astio e da mere questioni ereditarie, iniziano così un viaggio dentro se stesse e dentro questa maternità tardiva e inattesa. Proprio quando il piccolo Paolo comincia a far breccia nei loro cuori, viene loro sottratto. Lucia e Fabiola saranno allora costrette per la prima volta ad unire le forze, passare del tempo insieme e scopriranno, oltre tutte le evidenti differenze, qualcosa che, forse, al fondo le accomuna. Riusciranno queste due improbabili donne, ormai amiche, a ottenere l’affido del piccolo Paolo?

