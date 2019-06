Angry Birds 2: Il film - nuovo trailer italiano, clip e locandine del sequel d'animazione Sony

Angry Birds 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Thurop Van Orman e John Rice nei cinema italiani dal 12 settembre 2019.

Disponibili un nuovo trailer italiano, una clip e nuove locandine ufficiali di Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre, il sequel d'animazione di Sony Pictures in uscita nei cinema italiani il 12 settembre.

Il film Angry Birds del 2016, basato sull'omonimo e popolare gioco per cellulari, ha avuto un successo che lo ha piazzato tra i migliori incassi di sempre per quanto riguarda i film basati su videogiochi. In questo sequel le fazioni in guerra di pennuti e maialini sono costrette a lavorare insieme per fermare una minaccia più grande.

Il trailer inizia con la hit "The Final Countdown" degli Europe per poi andare al nocciolo della questione, la scoperta una nuova bellicosa isola, che porta ad un'alleanza tra pennuti e maialini. Gran parte del trailer, in stile Ocean's Eleven, mostra come viene assemblata una squadra e poi come questo improbabile team di pasticcioni entra in azione, e bisogna ammettere che c'è un riuscito mix di umorismo in grado di divertire sia agli adulti che i più piccoli.

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

Il cast vocale del film originale (Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride e Peter Dinklage) sarà affiancato da una sfilza di nuovi arrivati: Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Pete Davidson, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Nicki Minaj, Beck Bennett, Brooklynn Prince, JoJo Siwa, Colleen Ballinger e David Dobrik. La star del Saturday Night Live, la comica Leslie Jones, presta la voce alla "cattiva" principale.

Thurop Van Orman dirige da una sceneggiatura di Peter Ackerman, Eyal Podell e Jonathon E. Stewart. L'originale Angry Birds - Il Film ha incassato 352 milioni di dollari nel mondo da un budget di 75 milioni.

Angry Birds 2: Il film - nuovo trailer italiano e locandine del sequel d'animazione Sony

Disponibili un nuovo trailer italiano e un set di character poster del sequel d'animazione Angry Birds 2: Il film. Il primo lungometraggio dedicato agli Angry Birds ha incassato oltre 350 milioni in tutto il mondo pur non riscuotendo un consenso unanime di fan e critica. Un incasso di tale portata ha spinto Sony ha mettere in cantiere un sequel ed eccolo bell'è pronto per un'uscita italiana fissata al 12 settembre.

Per quanto riguarda i realizzatori, Peter Ackerman de L'era glaciale ha scritto la sceneggiatura del sequel, mentre Thurop Van Orman (Le meravigliose disavventure di Flapjack) dirige il film insieme al coregista John Rice.

Il nuovo trailer internazionale DI "Angry Birds 2: Il film" rivela l'alleanza tra uccelli e maiali quando viene scoperta una terza isola, che stA progettando di distruggere sia Bird che Pig Island. Insieme tenteranno di fermare l'isola di ghiaccio, guidata da Zeta (Leslie Jones), dal distruggere le loro case.

Inoltre il produttore John Cohen ha rivelato su Twitter che Pete Davidson del Saturday Night Live e Zach Woods della serie tv Silicon Valley sono entrati a far parte del cast, potete vedere i loro personaggi nei tweet a seguire insieme alla Ella di Dove Cameron.

Angry Birds 2: Il film - trailer italiano e locandina del sequel d'animazione

Sony ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Angry Birds 2: Il film, il sequel d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 12 settembre.

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2: Il Film. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

"Angry Birds 2" è diretto da Thurop Van Orman, co-diretto da John Rice e prodotto da John Cohen. Mary Ellen Bauder Andrews è co-produttore, Sean Charmatz ha scritto la storia, Peter Ackerman la sceneggiatura, Pete Oswald è lo scenografo e Linda Lamontagne è il direttore del casting. David Maisel e Catherine Winder sono produttori esecutivi. Il team di Sony Pictures Imageworks sta gestendo l'animazione.

Angry Birds 2: primo trailer e un poster del sequel d'animazione

Sony Pictures e Rovio Entertainment hanno svelato un primo trailer e un primo poster di Angry Birds 2. Nel trailer ci viene presentata la malvagia Zeta che sembra davvero stufa di tutto il ghiaccio che la circonda. Gli uccelli e i maiali del primo film tornano, tra cui Jason Sudeikis nei panni dell'irritabile Red, Josh Gad nei panni di Chuck, Bill Hader nei panni di Leonard, re dei maiali, Danny McBride nei panni dell'ansioso Bomb e Peter Dinklage (Il trono di spade) torna a prestare la voce al leggendario Grande Aquila

Il trailer di "Angry Birds 2" prende il via con la hit "Ice Ice Baby" di Vanilla Ice, prima di introdurre il palazzo di ghiaccio di Zeta (voce di Leslie Jones). All'inizio le cose sembrano andare bene, ma Zeta si stanca rapidamente del suo "paradiso" di ghiaccio, e così prende di mira l'isola degli Angry Birds con un gigantesco blocco di ghiaccio, rivelando la nuova minaccia che Red e compagni dovranno affrontare.

"Angry Birds 2" segue il successo del primo film che ha debuttato nel 2016 in vetta al box-office in cinquanta paesi a livello globale, Stati Uniti inclusi. Con 352 milioni rastrellati nel mondo, è diventato il secondo adattamento per videogiochi di maggior incasso tutto i tempi dietro a Warcraft - L'inizio (433,5 milioni di dollari nel mondo) e il film di maggior successo di produzione finlandese di tutti i tempi. È stato stimato che, inclusi costi promozionali e di produzione, Angry Birds - Il Film ha ottenuto un profitto netto di 72 milioni di dollari, il che ha reso un sequel praticamente cosa certa.

"Angry Birds 2" è diretto da Thurop Van Orman, co-diretto da John Rice e prodotto da John Cohen. Mary Ellen Bauder Andrews è co-produttore, Sean Charmatz ha scritto la storia, Peter Ackerman la sceneggiatura, Pete Oswald è lo scenografo e Linda Lamontagne è il direttore del casting. David Maisel e Catherine Winder sono produttori esecutivi. Il team di Sony Pictures Imageworks sta gestendo l'animazione.

Oltre al cast di ritorno e alla nuova arrivata Leslie Jones, "Angry Birds 2" include anche Rachel Bloom, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Zach Woods, Awkwafina, Lil Rel Howery, Dove Cameron, Beck Bennett e Nicki Minaj, tutti in ruoli non specificati.

"Angry Birds 2" arriva nei cinema americani il 16 agosto 2019 per celebrare i dieci anni dal debutto del primo videogioco.

Angry Birds Movie 2, annunciato il cast di doppiatori

Angry Birds - Il film: recensione in anteprima Uno dei fenomeni videoludici più imponenti dell'ultimo decennio diventa un film. Leggete la nostra recensione di Angry Birds Massacrato dalla critica ma campione d'incassi con 352,333,929 dollari raccolti in tutto il mondo, Angry Birds Movie 2 uscirà il 16 agosto 2019.

Sony Pictures e Rovio Entertainment hanno oggi annunciato il cast di doppiatori ufficiali, che include le vecchie conoscenze Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride, Peter Dinklage e le ricche novità Leslie Jones, Rachel Bloom, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Zach Woods, Awkwafina, Lil Rel Howery, Dove Cameron, Beck Bennett e Brooklynn Prince.

Un cast assai ricco, per un sequel che vedrà Thurop Van Orman e John Rice alla regia e Peter Ackerman allo script. Angry Birds è uscito al cinema nel maggio 2016, diventando il secondo maggior incasso di un adattamento videoludico di tutti i tempi. I giochi di Angry Birds sono stati scaricati oltre 4 miliardi di volte.

