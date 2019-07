355: nuovo video "dietro le quinte" dello spy-thriller al femminile con Jessica Chastain

Di Federico Boni mercoledì 10 luglio 2019

355: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spy-thriller di Simon Kinberg con Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz e Lupita Nyong'o.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo X-Men - Dark Phoenix, Jessica Chastain e il regista Simon Kinberg tornano a collaborare per lo spy-thriller al femminile 355 che è appena entrato in produzione. Chastain ha recentemente pubblicato un video con un dietro le quinte sul suo account Instagram, dando ai fan un'anteprima del cast e delle location delle riprese.

Il video inizia con Chastain e Kinberg che si incontrano di fronte alla Torre Eiffel a Parigi prima di salire in macchina. Chastain rivela: "Quando io e Simon stavamo realizzando [Dark Phoenix], ho avuto l'idea di fare un film d'azione per un ensemble femminile. Così ho chiamato tutte le attrici e noi siamo lo studio; tutti possiedono il film. Ora lo stiamo facendo!"

Nel video, accompagnato dalla hit "Gimme, Gimme, Gimme!" degli ABBA, vediamo la copertina della sceneggiatura, che conferma la sceneggiatrice Theresa Rebeck che ha scritto la sceneggiatura con "le attuali revisioni di Simon Kinberg" ; un tavolo di lettura con le protagoniste di "355" Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing, Sebastian Stan e Edgar Ramirez; una prova costumi con Chastain, Cruz, Nyong'o e Kruger e il cast che passa attraverso un rigoroso addestramento con le armi e un allenamento nel combattimento corpo a corpo.

La trama vede cinque donne fare squadra, superare i loro sospetti e conflitti, usare tutti i loro considerevoli talenti e la formazione per fermare un'organizzazione globale dall'acquisizione di un'arma che potrebbe spingere il mondo in bilico nel caos totale. Lungo la strada, queste estranee e nemiche diventano compagne e amiche, e una nuova fazione si forma, nome in codice "355" (un nome che adottano dalla prima spia donna nella Rivoluzione americana).

355: prima immagine ufficiale del cast dello spy-thriller al femminile con Jessica Chastain

Post pubblicato 11 maggio 2018 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Jessica Chastain presenta la sua squadra nella prima immagine ufficiale dello spy-thriller tutto al femminile 355. Il film è basato su un'idea della Chastain e diretto da Simon Kinberg, sceneggiatore e produttore del franchise X-Men. Per la sceenggiatura è stata reclutata Theresa Rebeck, creatrice della serie tv Smash. Il titolo del film deriva dal nome in codice di una vera spia operativa durante la rivoluzione americana.

355 vorrebbe lanciare un nuovo franchise che misceli Mission: Impossible e Charlie's Angels. Chastain e Kinberg hanno assemblato un cast internazionale di prim'ordine che include Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Bingbing Fan e Marion Cotillard prima di portare 355 al mercato del Festival di Cannes aggiudicandosi un grande accordo internazionale per la produzione e distribuzione del progetto.

Chastain parlando con Vanity Fair alla presentazione di 355 ha detto che l'idea del film è nata da una conversazione che ha avuto con il suo agente lo scorso anno a Cannes, in merito alla mancanza di film d'azione con un cast di donne. 355 non ha ancora una sceneggiatura, ma è alla ricerca di distributori globali al Festival di Cannes di quest'anno e ha già siglato un accordo con FilmNation Entertainment e CAA Media Finance Group in Francia.

355 ruota attorno ad una squadra di agenti segreti internazionali che devono lavorare insieme, al fine di impedire ad una sinistra organizzazione criminale di acquisire e utilizzare un'arma mortale. Nyong'o ha paragonato il suo personaggio nel film al guru della tecnologia "Q" dei film di James Bond e ha discusso su cosa l'ha portata ad accettare il ruolo:

Non ho mai visto un agente dell'intelligence africano. Per me è stato importante perché so che esistono. Quello che usa a suo vantaggio è il fatto che le persone la sottovalutano.

Kinberg e Chastain torneranno a collaborare per X-Men: Dark Phoenix, esordio alla regia di Kinberg le cui riprese dovrebbero prendere il via entro quest'anno, con la produzioen di 355 che dovrebbe iniziare entro la fine 2018 o inizio 2019.

355: Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz e Lupita Nyong'o per una spy story al femminile

Cast da urlo per 355, spy movie al femminile presto al mercato del Festival di Cannes. Secondo quanto riportato da Deadline, il film segnerà la seconda regia di Simon Kinberg, il cui debutto dietro la macchina da presa è dato dall'imminente X-Men: Dark Phoenix.

La pellicola ruoterà attorno ad una squadra di agenti di spicco delle agenzie governative di tutto il mondo chiamata ad impedire che un'organizzazione criminale metta le mani su una micidiale arma che potrebbe far sprofondare il Pianeta nel caos. Protagoniste Jessica Chastain, che ritroverà il regista dopo aver girato l'ultimo capitolo dei mutanti Fox, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Fan Bingbing e Lupita Nyong'o.

"Adoro i film di Bourne, i Mission:Impossible, e mi sono chiesta perché, ad eccezione di Charlie's Angels, non ci fosse mai stato un vero film di spionaggio, un action thriller al femminile. Mi ha fatto girare le scatole, insieme all'idea di recitare insieme ad attrici da tutto il mondo per farne davvero un progetto internazionale. Così ho portato l'idea a Simon, gli ho parlato delle attrici a cui stavo pensando, ed è stato così dolce. Mi ha detto: "Voglio farlo con te".

Parole della Chastain, vera e propria forza trainante della pellicola, tanto dall'aver assoldato tutte le attrici presenti. Il titolo, 355, omaggia una delle prime spie statunitensi durante la rivoluzione americana, che era per l'appunto una donna.

