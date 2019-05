Stasera in tv: "Star Wars: Il Risveglio della Forza" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 13 maggio 2019

Italia 1 stasera propone "Star Wars: Il risveglio della Forza", film di fantascienza del 2015 diretto da J.J. Abrams e intepretato da Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac: Poe Dameron.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Harrison Ford: Han Solo

Mark Hamill: Luke Skywalker

Carrie Fisher: Leia Organa

Adam Driver: Kylo Ren

Daisy Ridley: Rey

John Boyega: Finn

Oscar Isaac: Poe Dameron

Lupita Nyong'o: Maz Kanata

Andy Serkis: Leader Supremo Snoke

Domhnall Gleeson: Generale Hux

Anthony Daniels: C-3PO

Peter Mayhew: Chewbecca

Max von Sydow: Lor San Tekka

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Han Solo

Ottavia Piccolo: Leia Organa

David Chevalier: Kylo Ren

Benedetta Degli Innocenti: Rey

Luca Mannocci: Finn

Gabriele Sabatini: Poe Dameron

Chiara Gioncardi: Maz Kanata

Massimo Corvo: Leader Supremo Snoke

Simone D'Andrea: Generale Hux

Mino Caprio: C-3PO

Luciano De Ambrosis: Lor San Tekka





La trama

Dopo la distruzione della seconda Morte Nera e la caduta dell'Impero, dalle ceneri di quest'ultimo è nato il sinistro Primo Ordine, con a capo il Leader Supremo Snoke e il suo braccio destro Kylo Ren. Oltre alla Resistenza, sostenuta dalla Repubblica e guidata dal generale Leia Organa, il pericolo numero uno del Primo Ordine è l'ultimo dei cavalieri Jedi, Luke Skywalker, misteriosamente sparito da tempo. A cercare Luke è anche sua sorella Leia che vede in lui l'unica possibilità di ristabilire pace e giustizia nella galassia. Per trovarlo, Leia ha inviato sul pianeta Jakku uno dei suoi più bravi e coraggiosi piloti, Poe Dameron. La missione segreta di Poe è quella di recuperare un indizio sul luogo in cui si trova Luke...+





Il nostro commento

Star Wars: Il risveglio della Forza ci ha piacevolmente sorpresi con questo sua atmosfera nostalgica rivolta a i fan di vecchia data della saga, tra i quali c'è anche il regista JJ Abrams che pare abbia azzeccato la formula giusta, cancellando con un colpo di spugna l'artefatto antefatto di Lucas e ricollegando il suo film al sequel "Il ritorno della Jedi". Abrams è riuscito a colmare in maniera egregia quel fastidioso gap visivo prodotto dalla trilogia prequel mettendo in scena un universo "tangibile" e familiare con effetti CG ed effetti pratici abilmente miscelati. Il regista però non si è limitato a questo, ma ha pescato nel suo personale immaginario in celluloide nutrito a pane e Star Wars, utilizzando il medesimo umorismo presente nei film originali, azzeccando i casting dei nuovi arrivati (Daisy Ridley è bravissima e credibile), riportando su schermo i volti di personaggi amati con cui molti di noi sono cresciuti e lanciando un'amabile nuovo droide, che dalla sua prima interazione con la protagonista Rey prende magicamente vita grazie al fatto che BB-8 è un vero e proprio "oggetto di scena" e non un fumettoso e irrealistico effetto CG. Abrams e Disney hanno capito esattamente cosa serviva alla saga e hanno creato un film che ricordasse per suggestioni ai quarantenni di oggi la meraviglia e l'entusiasmo provati con la Trilogia originale, creando un'ondata emotiva intergenerazionale capace di proseguire l'eredità di Lucas trasmettendola alle nuove generazioni e in grado di ricordare l'anima giocosa e un po' ingenua dell'originale, divenuta purtroppo un flebile ricordo nella chiassosa e iper-tecnologizzata Trilogia prequel.

A chiunque altro cerchi il pelo nell'uovo, vedi coerenza nella trama e tutto l'armamentario critico tipico di chi ancora non ha compreso cosa sia il puro intrattenimento e un rapportarsi con il fantastico senza eguali, diciamo solo che ha scelto il film sbagliato poiché il nuovo Star Wars è orgogliosa materia prima da fandom, creata per i fan da chi si sente orgogliosamente fan da una vita. L'approccio di Abrams e ciò che avremmo voluto vedere dopo la Trilogia originale con questo ritorno nell'amata galassia lontana lontana che arriva a correggere la troppa tecnologia dei prequel con una lettera d'amore ai bei tempi andati e una prima tappa che porterà alla conclusione dell'iconica saga Skywalker.





Curiosità e colonna sonora