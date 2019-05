Stasera in tv: "Dove eravamo rimasti" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 maggio 2019

Rai 2 stasera propone Dove eravamo rimasti (Ricki and the Flash), commedia drammatica del 2015 diretta da Jonathan Demme e interpretata da Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Audra McDonald, Sebastian Stan e Rick Springfield.

Cast e personaggi

Meryl Streep: Ricki Rendazzo / Linda

Kevin Kline: Pete Brummel

Mamie Gummer: Julie

Audra McDonald: Maureen

Sebastian Stan: Joshua

Rick Springfield: Greg

Ben Platt: Daniel

Charlotte Rae: Oma

Nick Westrate: Adam

Aaron Moten: Troy

Bernie Worrell: Billy

Peter C. Demme: Walt

Jeff Biehl: Jeff

Doppiatori italiani

Marina Tagliaferri: Ricki Rendazzo / Linda

Luca Biagini: Pete Brummel

Perla Liberatori: Julie

Laura Romano: Maureen

Stefano Crescentini: Joshua

Roberto Pedicini: Greg

Graziella Polesinanti: Oma

Flavio Aquilone: Adam

Nanni Baldini: Troy

Emidio La Vella: Billy

Mauro Magliozzi: Walt

Trama e recensione

La pluripremiata Meryl Streep in una commovente storia familiare diretta dal regista di "Philadelphia" e "Il Silenzio degli innocenti". Meryl Streep in Dove eravamo rimasti veste i panni di una donna che ha sacrificato tutto, anche la sua famiglia, per inseguire il sogno di una carriera da rock star. Molti anni dopo tenterà di creare un rapporto con i figli, ormai estranei, e diventare finalmente la madre non è mai stata.





Curiosità



La storia del film è ispirata dalla vita della suocera di Diablo Cody, che faceva parte di una band in un locale nel New Jersey.



Meryl Streep e Mamie Gummer sono madre e figlia nella vita reale.



Meryl Streep e Kevin Kline hanno recitato in La scelta di Sophie (1982), per il quale la Streep ha vinto il suo secondo Oscar mentre era incinta della figlia Mamie Gummer, che interpreta la figlia di Streep e Kline in questo film.



La sceneggiatrice Diablo Cody interpreta un cameo: la si vede ballare in pista quando Ricki and the Flash stanno suonando "I Still Haven't Found What I'm Looking For".



Meryl Streep nel film interpreta una cantante professionista. Sebbene la Streep sia una cantante esperta, la donna che interpreta Maureen, la seconda moglie di Pete, Audra McDonald, è senza dubbio la più acclamata interprete di Broadway della sua generazione. Ha vinto sei Tony Awards (più di ogni altro artista), i primi quattro prima dei 35 anni. McDonald però ha un ruolo "non cantante" in Dove eravamo rimasti.



Il complesso di appartamenti in cui ha vissuto Linda (Meryl Streep) è lo stesso complesso di appartamenti utilizzato nel primo film di Karate Kid.



Il film è dedicato alla memoria di Rick Rosas, che è morto poco dopo le riprese per una malattia polmonare. Rosas era un bassista amico di lunga data di Neil Young e aveva suonato con The Bluenotes, Crazy Horse e con Young nella sua carriera da solista. Ha anche collaborato negli anni con altre band come Buffalo Springfield e Crosby, Stills, Nash & Young.



Rick Springfield, che interpreta il compagno e partner di band di Ricki, ha avuto una lunga carriera sia come interprete rock (sua la hit "Jessie's Girl" che ha raggiunto il primo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1981) sia come attore ( ha avuto ruoli regolari in serie tv come "General Hospital" e "True Detective").



L'ultimo film diretto da Jonathan Demme prima della sua morte avvenuta nel 2017.



Il film si apre con la band di Ricki che interpreta la stessa parte di "American Girl" di Tom Petty che la figlia del senatore canta in auto, pochi istanti prima di essere rapita, in Il silenzio degli innocenti (1991), altro film diretto da Jonathan Demme.



Julie si riferisce a sua nonna con "oma" che è il termine olandese per "nonna".



Il regista Jonathan Demme sul film: "Tutti hanno una parte del passato che vorrebbero cambiare... Quando Ricki vede la figlia disperata, capisce che è un’opportunità di redenzione per raddrizzare tutte le scelte sbagliate che ha fatto nella sua vita ... Con un film così denso di personaggi importanti, volevamo insistere sull’aspetto realistico dei fatti. Non ho mai pensato per un attimo di non lavorare con la musica dal vivo. Di solito, con i film musicali in playback, si fa suonare la banda e poi si sovrappone la colonna sonora ma io non volevo fare questo. Volevo che la banda, con Meryl al centro, uscisse sul palco e suonasse per davvero".



Meryl Streep sul film: "Questo film non racconta di famiglie perfette, impacchettate col fiocco. Qui le persone sono vere. Sono vere, complicate, un disastro. Eppure alla fine è divertente, anche se commovente".



La sceneggiatrice Diablo Cody parla della fonte d'ispirazione del film: "Per il personaggio di Ricki mi sono ispirata alla vita di mia suocera, che è una cantante leader di una band rock del New Jersey che si chiama 'Silk and Steel'. Terry ha sei nipotini ormai, eppure ogni fine settimana è in giro a suonare e cantare rock nei locali, e ad emozionare il pubblico. Il rock ‘n’ roll è la sua vita e credo che molte persone l’abbiano giudicata sciocca ad essere ancora in giro a suonare rock da mamma o nonna – ma a lei non importa un bel niente. Ed è quello che amo di lei... Capisco bene cosa si prova ad essere una persona che è separata dalla persona che si era originariamente. Anch’io ho due capitoli distinti nella mia vita: nel Midwest sono Brook, mentre a Los Angeles sono Diablo Cody e lo sono da ben otto anni. A volte ho problemi ad integrare queste due identità – quindi capisco bene cosa prova Ricki... Presto ho scoperto che Jonathan (Demme) voleva girare con la musica dal vivo, la qual cosa mi ha scioccata. Ogni volta che ho lavorato ad un film musicale, era in playback, con l’effetto finale di film hollywoodiano di serie C – sincronizzazione labbra, la chitarra che suona per finta. Chiaramente, si tende a lavorare così, perché è più facile. Ma non per Jonathan Demme. 'The Flash' doveva diventare un vero gruppo musicale, una vera e proprio banda. Ogni nota musicale che sentirete in questo film è vera. Meryl canta e suona la chitarra. Sono una banda, e senza ombra di dubbio, questo è l’aspetto più figo del film".



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 41.



La colonna sonora



La colonna sonora include i brani di: "Sonar Energy" di Adam Burns, "Give A Life" di Spirit, "Milk ‘N’ Honey" di Sister Carol, "Ricki’s Song" di Lilah Larson, "In A Silent Way" di Miles Davis, "Goomy" e "Fly Right" di Josh Helaughstra, "Dawn End" di CognaC, "New York Adieu" di Dario Marianelli, "Litany Against Fear" di Christian Scott, "Prayer" di The Durutti Column, "Selim Lanrete" di Donald Harrison, "Everybody Have Fun Tonight" di Wang Chung, "Laredo Tornado" di Electric Light Orchestra, "Tiffany’s Song" di Darren Steward, "Slow Blues" di Donald Harrison, "Keep Playin’ That Rock N Roll" di Edgar Winter, "Good To Be On The Road Back Home Again" di Cornershop.



1. American Girl – Ricki And The Flash

2. Keep Playing That Rock & Roll – Ricki And The Flash

3. Wooly Bully – Ricki And The Flash

4. Drift Away – Ricki And The Flash

5. My Love Will Not Let You Down – Ricki and the Flash

6. Cold One – Ricki And The Flash

7. Let’s Work Together – Ricki And The Flash

8. I Still Haven’t Found What I’m Looking For – Ricki And The Flash

9. Bad Romance – Ricki And The Flash

10. Get The Party Started – Ricki And The Flash

11. Walk On – Lucinda Williams

12. Here I Am – Emmylou Harris

13. For The Turnstiles – Henry Wolfe

14. Paint It Black – The Feelies

