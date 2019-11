Stasera in tv "Blood Father" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 novembre 2019

Rete 4 stasera propone "Blood Father", thriller d'azione del 2016 diretto da Jean-François Richet e interpretato da Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, Thomas Mann e William H. Macy.

Cast e personaggi

Mel Gibson: John Link

Erin Moriarty: Lydia Jane Carson

Diego Luna: Jonah

Michael Parks: il predicatore

Dale Dickey: Cherise

Thomas Mann: Jayson

Miguel Sandoval: Arturo Rios

Ryan Dorsey: Shamrock

Richard Cabral: Joker

Daniel Moncada: Choop

Raoul Trujillo: 'The Cleaner'

William H. Macy: Kirby Curtis

Elisabeth Röhm: Ursula

Tait Fletcher: barista

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: John Link

Emanuela Ionica: Lydia Jane Carson

David Chevalier: Jonah

Vittorio Stagni: il predicatore

Gabriele Lopez: Joker

Mino Caprio: Kirby Curtis





La trama

Scritto da Peter Craig (The Town) e diretto dal regista francese Jean-Francois Richet (Assault on Precinct 13), Blood Father segue John Link (Mel Gibson), un ex detenuto che combatte per proteggere la figlia (Erin Moriarty), che non vede da anni, da violenti spacciatori di droga che la stanno braccando. John dovrà usare le conoscenze delle sua vita passata e le sue abilità da ex criminale per sopravvivere e mantenere in vita sua figlia.





Il nostro commento

Dopo aver interpretato il misterioso detenuto "Gringo" nel prison-movie Viaggio in paradiso e un paio di ruoli da villain nei sequel Machete Kills e I Mercenari 3, il veterano Mel Gibson torna in gran spolvero e da protagonista in Blood Father, nei panni di un padre "letale" in puro stile Liam Neeson, per un action-thriller che presenta un'intrigante digressione "crime".

"Blood Father" è un action-thriller da manuale che dispone di una regia puntuale, il francese Jean-Francois Richet ha diretto il remake del Distretto 13 di John Carpenter, un ritmo perfettamente equilibrato e un protagonista di grande carisma; il film ha molti elementi in comune con Homefront, altro solido action-thriller con protagonista Jason Statham.

"Blood Father" pur non brillando per originalità presenta tutti gli ingredienti, nelle giuste dosi, in grado di soddisfare i fan del cinema d'azione, e l'aggiunta di Mel Gibson nobilita l'intera operazione e fa di "Blood Father" un titolo estremamente godibile.





Curiosità



Blood Father è basato su un racconto omonimo di Peter Craig che ha curato anche la sceneggiatura del film.



Nel 2008 c'era Sylvester Stallone candidato a dirigere e recitare nel film.



Il film che Lydia sta guardando nel cinema è Assault on Precinct 13 (2005), remake diretto dal regista Jean-François Richet che ha diretto anche Blood Father.



Elisabeth Röhm ha interpretato un ruolo come Ursula, madre di Lydia ed ex di John, ma le sue scene sono state tagliate dal film.



Il bar mostrato in questo film è lo stesso del thriller The Guest (2014).



Raoul Max Trujillo ha già lavorato con Mel Gibson. Ha svolto un ruolo importante come capo guerriero in Apocalypto (2006), diretto da Gibson.



Mel Gibson vive in una roulotte come nella serie Arma Letale che ad un certo punto viene devastata dai cattivi, come in Arma Letale 2.



Mel Gibson interpreta un tatuatore in questo film. Per coincidenza Gibson doveva interpretare un cameo come tatuatore in Una Notte da Leoni 2 (2011), ruolo poi assegnato a Nick Cassavetes.



Questo è il secondo ruolo per Mel Gibson nei panni di un tatuatore. L'altro era un cameo in Due padri di troppo (1997) con Robin Williams e Billy Crystal.



William H. Macy interpretava un personaggio di nome Kirby anche in Jurassic Park III.



Lydia commenta in una scena che Link è come un cyborg a causa della sua collezione di ferite. E' noto che Mel Gibson ha rifiutato sia il ruolo del protagonista che quello di Kyle Reese in Terminator. James Cameron, il regista di Terminator, ha dichiarato che Interceptor - Il guerriero della strada (Mad Max 2), che vedeva Gibson protagonista, ha avuto un'enorme influenza su "Terminator".



Il sicario sulla moto muore allo stesso modo di Toecutter in Interceptor (Mad Max).



