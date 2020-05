Stasera in tv: "Pelè" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 7 maggio 2020

Canale 5 stasera propone Pelé (Pelé: Birth of a Legend), film biografico del 2016 diretto da Jeff e Michael Zimbalist e interpretato da Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Diego Boneta, Leonardo Lima Carvalho e Seu Jorge.

Cast e personaggi

Kevin de Paula: Pelé

Leonardo Lima Carvalho: Pelé bambino

Seu Jorge: Dondinho

Vincent D'Onofrio: Feola

Diego Boneta: José Altafini ragazzo

Rodrigo Santoro: Commentatore brasiliano

Colm Meaney: George Raynor

Pelé: Cliente dell'albergo svedese dove la Nazionale Brasiliana è in ritiro

Doppiatori italiani

Alessandro Campaiola: Pelé ragazzo

Lorenzo D'Agata: Pelé bambino

Andrea Lavagnino: Dondinho

Daniela Calò: Celeste

Rodolfo Traversa: De Brito

Enzo Avolio: Feola

Leonardo Caneva: Josè Altafini bambino

Flavio Aquilone: Josè Altafini ragazzo

La trama

PELÉ racconta l’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo. Nato in povertà, affrontando un’infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre.





Curiosità e colonna sonora



La persona in completo grigio che nell'hotel sta prendendo un thè e a cui viene fatta cadere la tazza dello zucchero, prima della finale della Coppa del Mondo del 1958, è il vero Pelé.



Il film era inizialmente previsto per essere rilasciato in concomitanza con la Coppa del Mondo FIFA 2014, ma non è stato completato in tempo.



L'attore Seu Jorge (Dondinho) interpretava Pelé dos Santos in Le avventure acquatiche di Steve Zissou (2004)



Nell'adattamento italiano del film, si è deciso di far doppiare il cronista della finale del 1958 dal cronista sportivo Bruno Pizzul.



In un cameo del pubblico appare anche Luca Toni.



Lo stile calcistico di Pelé deriva dalla Ginga (il passo base della Capoeira). Come spiega Waldemar de Brito: "È primitiva, ma ha una lunga e ricca storia ... Tutto iniziò all'inizio del XVI secolo ... I portoghesi arrivarono in Brasile con schiavi africani, ma la volontà dell'africano era forte, e molti fuggirono nella giungla. Per proteggersi, gli schiavi fuggiti invocavano la Ginga, alla base della Capoeira, l'arte marziale della guerra. Quando la schiavitù fu finalmente abolita, coloro che praticavano la Capoeira uscirono dalla giungla, solo per scoprire che la Capoeira era fuorilegge in tutto il paese, e così trovarono che il calcio era il modo perfetto per praticare la Ginga senza essere arrestati. Era la forma definitiva di Ginga e in breve tempo la Ginga andò incontro ad un'evoluzione, venne adattata, fino a quando non era più solo nostra, ma di tutti i brasiliani. Ma durante la Coppa del Mondo del 1950, la maggior parte della gente credeva che il nostro stile Ginga fosse la causa della perdita e si rivoltò contro qualsiasi cosa fosse legata alla nostra eredità africana e, proprio come il tuo allenatore ha cercato di rimuovere la Ginga dal tuo gioco, anche noi come popolo da allora abbiamo cercato di rimuoverla...



Le musiche originali del film sono del compositore indiano A.R. Rahman, che ha composto anche la colonna sonora di The Millionaire (2008).



1. The Little Rascal - Anna Beatriz

2. Reality - George Doering

3. Father Trains Pele - A. R. Rahman

4. Celeste's Theme - Nikhita Gandhi

5. World Cup 1950 - Gaayatri Kaundinya

6. Dico Becomes Pele - Nikhita Gandhi

7. The Gift - George Doering

8. Prodigy - Sivamani

9. The Chase - Sivamani

10. Thiago is Gone - Linda Lind

11. Santos Dilemma - A. R. Rahman

12. Locker Room - A. R. Rahman

13. Hat Trick - A. R. Rahman

14. Return To Ginga - Sivamani

15. No Looking Back - George Doering

16. Conquering The Demons - A. R. Rahman

17. Against All Odds - Nikhita Gandhi

18. Blessings from The Sky - Jonita Gandhi

19. The History of Ginga - A. R. Rahman

20. Ginga - Anna Beatriz

